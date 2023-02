Artifact, noticias seleccionadas con IA que se adaptan a tus intereses

La inteligencia artificial no solo sirve para conversar y que le pidas cosas, sino que también puede estar integrada en aplicaciones del día a día sin que lo sepas, como Artifact, que es una app para leer artículos de prensa seleccionados con esta tecnología.

Es una aplicación creada por los cofundadores de Instagram y que al fin ha salido de su fase beta, y ya puede ser utilizada por todo el mundo para leer noticias que, además de ser interesantes para ti, están supervisadas por varios filtros de asociaciones independientes para que no haya bulos ni fake news.

También podrás añadir tus suscripciones de pago para poder aprovechar estas para mostrarte todo el contenido por el que pagas mes a mes, aunque tiene una pequeña limitación que hace que tengamos que esperar para sacarle el máximo partido.

Noticias seleccionadas por IA

Pantalla principal de Artifact

Lo primero que tendrás que hacer al abrir la aplicación es seleccionar al menos 10 temas que te interesen de entre la amplia selección de la que dispone la aplicación y que son los que verás cada vez que abras la sección de noticias.

Como te hemos comentado puedes iniciar sesión en las plataformas de prensa de pago que utilices para poder acceder a los artículos exclusivos que estas ofrecen. A medida que utilices Artifact, la aplicación irá aprendiendo de tus gustos y de tus intereses para ofrecerte cada vez que quieras leer las noticias.

Personaliza el contenido en Artifact

Según sus creadores, el algoritmo para recomendar contenido de la aplicación no aislará al usuario de noticias que no le interesen, sino que en alguna ocasión puede recomendar artículos aunque no esté seguro de que vayan a interesar al usuario.

Cabe destacar que promete un buen grado de fiabilidad en las noticias que recomienda gracias a haberse asociado con asociaciones de verificación como Politifact o Allsides. Además, cuenta con una sección aparte para los titulares donde verás noticias de varios medios que traten el mismo tema.

Titulares en Artifact

Al abrir la noticia, la aplicación te la mostrará abriéndola desde su propio navegador que también cuenta con algunas opciones extra como la de guardar contenido para leerlo más tarde o activar un modo de lectura que hace que sea más sencillo disfrutar del contenido sin distracciones.

Por otra parte, también tienes la posibilidad de silenciar algunos medios que no quieras que te aparezcan en el feed, y cuanto más utilices la aplicación más aprenderá esta acerca de tus gustos e intereses.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar Artifact en Google Play de forma totalmente gratuita, aunque debes tener en cuenta que, en el momento de publicar este artículo, aún no incluye noticias en español.

