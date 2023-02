Oye, Spotify ¿dónde está la música en alta definición que prometiste hace dos años?

Recuerdo con nostalgia el día que Spotify HiFi fue anunciado, el 23 de febrero de 2021. Personalmente, fue uno de los anuncios más importantes del año, y justo lo que llevaba años pidiendo; así que la falta de noticias desde entonces me ha frustrado más de lo habitual.

HiFi fue presentado como una nueva opción para amantes del sonido y los conocidos como “audiófilos”; aunque creo que todos los usuarios se pueden beneficiar del aumento en la calidad de sonido que prometía. Sin embargo, los dos años que han pasado me han demostrado que las prioridades de Spotify, y tal vez de los usuarios, son otras.

La tragedia de Spotify HiFi

Cuando fue presentado, Spotify HiFi no tenía una fecha de lanzamiento concreta, pero la compañía prometió que sabríamos más a finales del 2021; creo que no hace falta recordar la situación de por aquel entonces, y la debacle mundial que provocó retrasos y cancelaciones en todo el sector. Desde entonces, HiFi ni siquiera ha sido mencionado por Spotify.

Sin embargo, hay motivos para pensar que HiFi iba a dejar de ser importante para Spotify incluso sin tener en cuenta la situación de entonces; y es que Spotify encontró un filón con los podcasts que lleva explotando desde entonces.

Los podcasts han ganado mucho peso en Spotify

La inmensa mayoría de las novedades de la app de Spotify lanzadas en los últimos años tienen que ver con los podcasts, hasta el punto de que llegaron a dominar completamente el espacio en la app; y si eres como yo, y los podcasts nunca te atrajeron, eso es una tragedia. La app se llenó de partes que no me interesaban, cuando lo único que quería era escuchar música.

No soy el único que considera eso un problema; hace unos meses Spotify tuvo que rediseñar la app para dividir la música de los podcasts en respuesta a las críticas. Por lo menos, en ese sentido los amantes de la música no fuimos completamente abandonados, pero es la única “victoria” que podemos reclamar en los dos últimos años.

Amazon Music es una de las alternativas para sonido en alta definición

No es que no tengamos alternativas. Tanto Apple como Amazon lanzaron música en alta definición para sus servicios de streaming, incluyendo sonido espacial, capaz de reproducir los instrumentos de manera envolvente. Y a eso hay que sumar la gran referencia del sector en cuestión de calidad de sonido, Tidal.

El otro día me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no usaba Spotify; simplemente utilizaba otros servicios cuando quería escuchar un disco concreto aprovechando mis auriculares con cable y mi DAC. Y si no me importa la música en definición estándar, tengo YouTube Music, que está mejorando a pasos de gigante y viene incluido con YouTube Premium.

Hay maneras de escuchar sonido en alta definición en el móvil Adrián Raya El Androide Libre

Vale, si escuchas música principalmente en el móvil todo esto seguramente no te importa; pero debería hacerlo muy pronto. Actualmente, los auriculares inalámbricos no son capaces de aprovechar el salto de calidad que supone la música en alta definición; pero la llegada de nuevas tecnologías como aptX Lossless está cambiando eso. Y en esta situación, Spotify no tiene una manera de aprovechar nuestros equipos de sonido.

Spotify no es sólo para música, para bien o para mal

Podemos elucubrar mucho sobre los motivos que han llevado a Spotify a “olvidarse” de HiFi. Hay motivos técnicos, por supuesto. Un archivo de música en alta definición ocupa más espacio de almacenamiento que uno convencional, y eso supone mejorar y ampliar la plataforma. También está la cuestión de obtener versiones en alta definición de las canciones subidas a la plataforma, algo que no siempre es posible. No dudo que, con la enorme biblioteca de Spotify, los ingenieros de la compañía tienen un gran desafío por delante.

Parece mentira que la app que consiguió cambiar la manera en la que disfrutamos de la música aparentemente se haya “olvidado” de su propósito original. Pero la realidad es que prácticamente desde el principio la compañía ha intentado diversificar su apuesta, en vez de centrarse exclusivamente en el sonido ¿Os acordáis de cuando quería meter vídeos como una alternativa a YouTube, o cuando lanzó su versión de Clubhouse, la app de salas de chat?

Pero hay motivos para ser optimistas, y creer que Spotify no ha abandonado a sus usuarios originales. Hoy mismo la compañía ha presentado una nueva función relacionada con la reproducción de música, Spotify DJ, una Inteligencia Artificial que crea listas personalizadas. Y hace unos meses se rumoreó la existencia de un nuevo plan, Spotify Platinum, que incluiría el sonido en alta definición.

