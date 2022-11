Así he mejorado la calidad de sonido de mi móvil a nivel de audiófilo: review del FiiO BTR7

El sonido es uno de los elementos de nuestro móvil que damos por sentado y al que normalmente no le dedicamos mucho tiempo, y eso es un gran error. La popularidad de los auriculares inalámbricos ha hecho que nos olvidemos de lo que antes era un aspecto crucial de los móviles.

La inmensa mayoría de los nuevos smartphones ni siquiera tiene un conector jack de audio, por lo que no podemos aprovechar nuestros auriculares con cable ‘de siempre’; y probablemente pienses que esa no es una gran pérdida, porque probablemente usarás unos auriculares inalámbricos como todo el mundo. Pero no podrías equivocarte más.

Mejora el sonido de tu móvil

En realidad, el sonido que es capaz de producir incluso el mejor de los auriculares inalámbricos del mercado ni se acerca a lo que es posible con unos auriculares con cable convencionales. Y diré aún más: incluso si prefieres los auriculares inalámbricos, deberías saber que el sonido que producen podría ser mucho más claro y potente.

No lo digo por decir. Es algo que he comprobado de primera mano durante las semanas que he usado el FiiO BTR7 para escuchar música a diario; y déjame decirte que ha sido una experiencia que me ha abierto los ojos (o los oídos, mejor dicho).

FiiO BTR7 Adrián Raya El Androide Libre

El FiiO BTR7 es un pequeño amplificador portátil para auriculares, que incluye todo el hardware necesario para ofrecer un gran rendimiento en la reproducción de música de cualquier tipo. Y sí, parece una exageración, algo que diría un típico “audiófilo”, uno de esos fanáticos capaces de distinguir entre dos altavoces con una precisión enfermiza; pero es algo que hasta el menos ducho en estas cosas es capaz de distinguir con una escucha a ciegas. Sólo tienes que fijarte en los pequeños detalles que aparecen que antes no podías escuchar; tus canciones preferidas cambian completamente.

El sonido del BTR7 es mucho más amplio y rico que lo que he podido probar en auriculares inalámbricos. Incluso es mucho mejor que simples adaptadores de USB-C a jack de audio que también he probado. Si tuviese que describir con una palabra el sonido que ha producido con mis auriculares favoritos de referencia, esa sería “potente”. Los graves están potenciados, sin llegar a ser molestos, pero eso hace que el sonido gane mucho. También notarás una mayor precisión en las partes vocales, algo especialmente notable si ves una película; en ese caso, el sonido ambiente y de efectos especiales es potente, pero no llega a tapar el diálogo, que se sigue escuchando perfectamente.

Recupera el jack de audio

El FiiO BTR7 se puede conectar de dos maneras con nuestro smartphone. La primera es por cable USB-C, aunque también trae un cable USB-A para conectarlo a nuestro ordenador (algo especialmente recomendable si tienes un portátil).

El FiiO BTR7 es una buena manera de recuperar el jack de audio en tu móvil Adrián Raya El Androide Libre

En este modo, la principal mejora que vas a notar es que has recuperado el jack de audio, que ha sido eliminado de tantísimos móviles para reducir el grosor de los dispositivos. En concreto, no tienes uno, sino dos conexiones semejantes: una es la típica de 3,5 mm compatible con la mayoría de tus auriculares o altavoces, y la otra es una que tal vez no te suene, de 4,4 mm. Se llama “balanceada”, que permite obtener un mejor sonido estéreo al eliminar posibles ‘ruidos’ en el cable, enviando señales opuestas a cada auricular. Es de agradecer su inclusión, pero no es necesario para disfrutar del sonido de este amplificador.

Porque la otra función que tendrá el BTR7 en esta configuración es de amplificar el sonido. En concreto, cuenta con dos amplificadores THX-28 integrados, que ha permitido a FiiO aumentar la potencia de salida en un 88% respecto a la generación anterior. Como resultado, este dispositivo te permite usar auriculares más exigentes, que requieren de más potencia para ‘mover’; también supone que podrás alcanzar un nivel de volumen alto, algo que lamentablemente no es muy común en el sector móvil, como sabrás si has probado varios auriculares inalámbricos.

En este modo, usar el FiiO BTR7 es algo muy sencillo. Sólo debemos conectar el dispositivo a nuestro móvil Android y será reconocido como una salida de audio de manera automática; a partir de entonces, sólo tenemos que conectar nuestros auriculares a una de las dos salidas analógicas y reproducir sonido en nuestra app favorita.

La mejora de sonido del FiiO BTR7 se nota en cualquier app de música Adrián Raya El Androide Libre

Aunque notarás la diferencia en cualquier app, desde Spotify a YouTube, recomiendo el uso de alguna app para reproducir archivos de música de manera local, especialmente si están en formato sin pérdida como FLAC, que este dispositivo es capaz de reproducir a la perfección. En mi caso, he usado USB Audio Player Pro, al ser capaz de reconocer este tipo de dispositivos y reproducir música en todo tipo de formatos sin complicaciones.

En ese sentido, un detalle importante es la compatibilidad con Tidal y su códec MQA de alta calidad, algo único en el sector del streaming de música y que ofrece una mayor nitidez en el sonido. Sin embargo, tendrás que pagar una suscripción aparte para obtener el decodificador en la app oficial.

El FiiO BTR7 también se puede usar como amplificador para el ordenador Adrián Raya El Androide Libre

Un detalle importante es que puedes encontrarte con problemas para usar el BTR7 por la conexión USB-C, aunque eso sea más culpa de los fabricantes de móviles que de FiiO. En mi caso, me encontré con que mi Pixel 6 no era capaz de reconocer el dispositivo de ninguna manera; resulta que existe un ‘bug’, o bien es una decisión consciente de Google, que limita mucho la conectividad por USB-C. Afortunadamente, ese problema no apareció en móviles de otras marcas como Xiaomi o OnePlus.

También por Bluetooth

El segundo método por el que puedes usar el BTR7 con tu móvil es por Bluetooth. En efecto, este dispositivo cuenta con un chip Qualcomm QCC5124 con una CPU de doble núcleo, siendo básicamente un pequeño smartphone, y eso supone que podemos conectarlo de manera inalámbrica con el nuestro. Aparece como unos altavoces en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

El FiiO BTR7 también se puede emparejar con Bluetooth con el móvil Adrián Raya El Androide Libre

El BTR7 es compatible con muchos códecs para obtener la mejor calidad de sonido en cada momento, empezando por LDAC de Sony, pasando por aptX HD y aptX Adaptive. Si nuestro móvil no es compatible con ninguno, siempre tenemos las opciones más básicas, AAC y SBC.

De esta manera, podemos tener el BTR7 conectado a nuestro móvil, consola u ordenador sin cables, pero manteniendo todas las ventajas que he comentado. Es decir, que podemos seguir usando auriculares con cable y seguir disfrutando de la amplificación de sonido. Eso supone que la experiencia es muy superior a la de simplemente usar unos auriculares inalámbricos conectados directamente con el móvil.

Este modo también es útil si el espacio es reducido en nuestro bolsillo. El problema de usar el BTR7 por cable es que el conjunto de móvil y amplificador ocupa bastante sitio y es algo aparatoso. Conectado por Bluetooth, podemos llevar el móvil en un bolsillo y el amplificador en otro, por ejemplo. Esto es posible porque la conexión es de alta calidad, gracias a que el propio dispositivo es básicamente una antena; la antena de metal está integrada en el marco.

Diseño poco amigable

De hecho, ese es tal vez el principal fallo que le veo al BTR7, que su diseño no es muy agradable. Es elegante, eso sí, con un negro piano en la parte trasera adornado con los logotipos que queremos ver, los de alta definición, THX y MQA. Pero este es uno de esos casos en los que el aspecto ha tenido prioridad sobre la usabilidad, algo evidente cuando ves los bordes puntiagudos que tiene y que irremediablemente se te clavarán en el muslo cuando te sientes si llevas el dispositivo en el bolsillo.

El FiiO BTR7 viene con una preciosa funda de cuero sintético Adrián Raya El Androide Libre

La solución a este problema viene en la misma caja del BTR7: una preciosa funda de cuero sintético gris, que nos sirve no sólo para proteger el dispositivo, también para que sea más agradable al tacto y para llevarlo encima. Un gran añadido que se agradece muchísimo.

Lo que no se puede arreglar es la interfaz, que no es muy intuitiva. Da la sensación de que el BTR7 tiene demasiados botones, y al mismo tiempo, muy pocos; digamos que te tirarás un tiempo ‘toqueteando’ hasta que encuentres lo que realmente quieres hacer. No ayuda que la pantalla IPS integrada sea pequeña y no sea táctil, pero al menos es funcional y muestra los datos que necesitamos, como el códec usado o la calidad del sonido que está retransmitiendo.

La app de FiiO para Android permite configurar varios aspectos del BTR7 El Androide Libre

La app oficial de FiiO está bien, pero engaña un poco. Al principio parece que es más un reproductor multimedia que otra cosa. Pero si navegas por los menús, al final encontrarás acceso a FiiO Control, desde donde podrás encontrar muchos controles, como el tipo de códec usado, un ecualizador integrado, y opciones de sonido avanzadas que sólo los más entusiastas aprovecharán. También nos servirá para actualizar el firmware, pero me hubiera gustado una mayor prioridad hacia la configuración del dispositivo.

Otro aspecto para tener en cuenta es que el BTR7 necesita cierta potencia para cumplir la función de amplificador, así que no puede funcionar sólo usando la conexión USB-C hasta nuestro móvil. Para ello, tiene una batería interna, que debemos acordarnos de mantener recargada; pero si lo vas a recargar por cable, acuérdate de cambiar un interruptor en la parte lateral del dispositivo o no hará absolutamente nada (no, la usabilidad no es el punto fuerte del BTR7). La buena noticia es que además de por cable, también cuenta con recarga inalámbrica, mucho más sencilla.

El sonido que mereces

El FiiO BTR7 es de esas compras que parecen estúpidas hasta que las haces, y entonces te das cuenta de que no puedes seguir viviendo sin ellas. Una vez que te acostumbras al sonido de alta definición, es muy difícil volver atrás, y mi experiencia es prueba de ello; siempre que pruebo auriculares inalámbricos, me sorprendo por el nivel que logran alcanzar, pero en ningún momento pienso en deshacerme de mis auriculares por cable. El BTR7 demuestra por qué eso sigue siendo cierto.

El FiiO BTR7 dará una nueva dimensión a tu música favorita Adrián Raya El Androide Libre

El FiiO BTR7 se puede conseguir en tiendas especializadas de sonido. La unidad de prueba que he podido usar proviene de una de esas tiendas, Zococity.es, situada en Valencia y que ofrece el FiiO BTR7 con un precio de 209,99 euros en su página oficial.

