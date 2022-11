Todas las apps de mensajería deberían tener lo nuevo de Google Chat para evitar molestias

No hay nada peor que estar haciendo algo y de repente recibir un mensaje que requiere de nuestra atención; muchas apps, como Google Chat, permiten cambiar nuestro estado a “No molestar”, pero tenemos que acordarnos de cambiarlo en cada ocasión.

[Envíate mensajes a ti mismo en WhatsApp: trucos para usar la app como bloc de notas o nube personal]

Hoy, Google ha anunciado una novedad que nos permitirá activar el estado de “No molestar” de manera automática y sin necesidad de estar constantemente pendiente de ello.

Modo de No Molestar en Google Chat

Con la próxima actualización, Google Chat nos permitirá programar el modo No Molestar, para que se active por sí solo en las horas que hayamos escogido. De esta manera, no tenemos que hacer nada y la app automáticamente avisará a nuestros contactos de que no queremos que nos molesten, y silenciará las notificaciones en caso de que nos hablen.

En la actualidad, Google Chat ya nos permite limitar la cantidad de tiempo que no queremos ser molestados. Si pulsamos en la opción para cambiar el estado y elegimos “No molestar”, podremos elegir entre 30 minutos y 24 horas, o bien imponer una fecha y una hora concretas. Pero eso sólo es útil si queremos que no nos molesten a partir de ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no queremos que nos molesten a partir de mañana a las 13:00? Ahí es donde entra la nueva función.

La nueva opción de Google Chat de No Molestar

Podemos crear varios registros de horas en las que no queremos que nos molesten, así como elegir los días de la semana. Por ejemplo, puede ser muy útil para ponerlo de lunes a viernes a la hora de comer, para que las notificaciones no nos distraigan; o puede que nos interese para los findes, y así huir de todos los mensajes del trabajo. Las posibilidades son mucho mayores que antes.

La nueva función llegará tanto a la app de Google Chat para Android, como a la versión web, y para todos los usuarios con cuenta de Google; en esta ocasión, no estará limitado a usuarios con cuentas profesionales o de empresa.

Esta es una función que todas las apps de mensajería deberían implementar. Se ha hablado mucho de la necesidad de desconectarnos del móvil, de dejar de estar todo el día pendiente de las notificaciones, y una función como esta ayudará mucho a dejar de recibir mensajes cuando no queremos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan