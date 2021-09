Cómo personalizar la pantalla de inicio en tu móvil Samsung

Samsung es una de las marcas que más opciones de personalización nos ofrecen en la actualidad. El fabricante nos permite personalizar todo tipo de elementos en nuestros teléfonos Galaxy, incluso la pantalla de inicio. Hace tiempo que podemos bloquear el diseño, pero gracias al módulo Home Up podemos personalizar más aspectos.

Home Up es un módulo disponible dentro de Good Lock y que nos permite personalizar todo lo relacionado con la pantalla de inicio en nuestro teléfono Samsung. Una buena forma de personalizar su diseño y que se ajuste a lo que necesitamos o buscamos.

Así puedes personalizar la pantalla de inicio en Samsung

Samsung Home Up

La idea de Home Up es que los usuarios con un teléfono Galaxy puedan cambiar la pantalla de inicio a su gusto. Hay opciones como cambiar el formato de dicha pantalla, con diversas opciones para los módulos de apps. Además de poder cambiar el fondo o añadir un efecto difuminado al mismo, por ejemplo.

Los pasos que tienes que seguir para poder usar este módulo en tu teléfono Samsung son los siguientes:

Descarga Good Lock en tu teléfono Samsung, disponible en la Galaxy Store. Abre Good Lock. Instala Home Up en tu móvil. Abre este módulo en tu teléfono. Pulsa en el interruptor para activarlo. Acude a las carpetas para personalizar cada aspecto de la pantalla de inicio (diseño, carpetas, menú de compartir...). En la opción Home Screen tienes todas las funciones para personalizar la pantalla de inicio del móvil (diseño de la cuadrícula o difuminar el fondo).

En este módulo nos encontramos con bastantes opciones disponibles, todas ellas orientadas a poder personalizar esa pantalla de inicio en nuestro smartphone Samsung. Cada usuario podrá crear así el diseño que se ajuste mejor al uso que hace de su smartphone Galaxy de forma sencilla.

Home Up no es un módulo conocido, pero es uno reciente dentro de Good Lock. La marca sigue ampliando de esta forma las opciones de personalización en los teléfonos. Si tienes un móvil con One UI, podrás descargar ya este módulo y usarlo en el mismo.

