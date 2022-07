Cómo instalar Google Play Store en el OPPO Find N

Han pasado ya ocho meses desde que empecé este experimento de usar un móvil plegable en mi día a día. Muchas veces ha sido mi dispositivo único, otras, el secundario, cuando he tenido que analizar algún otro terminal. Casi siempre he usado los plegables de Samsung, porque es la marca que más está apostando por esta tecnología, pero actualmente utilizo el plegable de OPPO, que me ha sido cedido durante unas semanas.

Ya analizamos este móvil hace unos meses, pero me he encontrado con que, en esta ocasión, venía sin la aplicación de la Play Store de Google. Así, lo primero que he hecho ha sido instalarla. Y no, no ha sido complicado.

Instalando la Google Play Store en el OPPO Find N de forma sencilla

Lo primero que quiero resaltar es que el motivo por el que este modelo no tiene la tienda de Google es porque no se puede comprar fuera de China. De hecho, este tutorial está enfocado a los que lo hayáis importado desde ese país.

Has de comprobar que tenga los Play Services de fábrica

Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que en el firmware que tiene se incluyen los servicios de Google. Esto es lo normal, así que podemos estar tranquilos.

Para confirmarlo hemos de irnos a los Ajustes, de ahí a las Apps y ahí buscar la aplicación Google Play Services. Si la encontramos pasamos al segundo paso.

Ve a Uptodown o APKMirror

Tenemos que instalar la Google Play Store como tal, para lo cual hemos de usar el navegador y el teclado nativos para irnos a una web como Uptodown, donde podemos descargar la Play Store.

Cuando lleguemos a la página pulsamos en el icono que pone "Última versión" y la descargamos.

Instala el APK

El sistema del OPPO Find N escaneará el APK para confirmar que no hay problemas, pero siendo de una tienda conocida como es el caso no debe haber fallos.

Cuando lo instalemos aparecerá en nuestro escritorio el deseado icono, y pulsando podremos conectarnos con nuestra cuente.

OPPO Find N con la Google Play Store

La única pega es que las apps no se instalarán de forma automática como cuando restauramos una copia de seguridad en un móvil normal, pero podemos seleccionarlas todas y pedir que las instalen de golpe.

Google Play Store operativa

El terminal sigue teniendo algunas carencias, como posibilidad de gestionar las contraseñas con Google pero es mucho más operativo que sin la Play Store.

