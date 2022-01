3 cosas que todos los móviles plegables deberían copiar del OPPO Find N

Una semana más publicamos un artículo sobre cómo está siendo vivir con un móvil plegable durante un año, pero en esta ocasión traemos un tema especial. El motivo es que he podido probar durante unos días el nuevo OPPO Find N, el primer móvil plegable de la empresa china, que aún no sabemos si va a llegar a los mercados internacionales.

Mientras seguimos analizándolo he querido rescatar algunas ideas y sensaciones que he tenido usándolo en mi día a día que creo que podrían ser de aplicación para el resto de modelos de este tipo.

Obviamente, hay muchos tipos de plegables, pero todos deberían cumplir con ciertas reglas, y estas son las tres que yo extraería del Find N.

Diseño de la bisagra

OPPO Find N Álvarez del Vayo El Androide Libre

OPPO se mostró muy orgullosa en la presentación del OPPO Find N de la bisagra que habían diseñado, que hacía que la pantalla desplegada no mostrada arruga ni al ojo ni al tacto.

Esto era posible por un sistema retáctil que permitía a la pantalla plegarse en forma de gota de agua.

En el día a día podemos decir que la empresa no ha exagerado ni un poco, creando una pantalla que solo deja ver una ligera ondulación si miramos muy de cerca y sólo en ciertas circunstancias. Desde luego, es un salto adelante enorme con respecto a lo visto hasta ahora en el resto de marcas.

Gestos en pantalla

OPPO Find N Álvarez del Vayo El Androide Libre

Usar un móvil plegable no es lo mismo que usar un móvil normal. Al menos abierto. De hecho, se parece más al uso de una tablet, motivo por el cual se agradece que la empresa haya creado diferentes gestos y opciones para controlar la multiventana.

Deslizar con dos dedos desde notificaciones : divide la pantalla en dos secciones al 50%.

: divide la pantalla en dos secciones al 50%. Pellizco con cuatro dedos : permite poner una ventana flotando, como el modo PiP pero con todas las aplicaciones.

: permite poner una ventana flotando, como el modo PiP pero con todas las aplicaciones. Deslizar una app al borde: minimiza la aplicación temporalmente, pudiendo abrirla luego, como haríamos en un ordenador.

Factor de forma cerrado

OPPO Find N Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo último que me ha llamado la atención es posiblemente lo primero de lo que me di cuenta. Y no sólo yo. Todas las personas a las que les he prestado este móvil me han dicho que les llama la atención que se pueda usar cerrado como un móvil normal.

Esto es así porque tiene una pantalla grande, pero también porque el ratio es 2:1, similar al de los móviles de hace unos años, y no es tan alargada como la de los Fold de Samsung.

Es verdad que el grosor y el peso hacen que el uso no sea el mismo que con un móvil de 2015, pero es el móvil plegable más fácil de usar cerrado a una mano.

