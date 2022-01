El plegable de Google no será muy caro y se parecerá al OPPO Find N

Que Google está intentando crear un ecosistema potente de hardware es algo que no se le escapa a nadie mínimamente interesado en el sector de la electrónica de consumo. No sólo con dispositivos como los altavoces inteligentes, sino con teléfonos, sobre todo con el lanzamiento de los Pixel 6 y 6 Pro. No obstante, no abandona su idea de ser la referencia para muchos fabricantes en la implementación de Android.

Esto último aún no lo ha hecho con los plegables, pero parece que no tardaremos mucho en ver la propuesta de Google en este sentido.

El Pixel NotePad se filtra de nuevo

Nuevos datos han surgido relacionados con el que será el primer plegable de Google, denominado hasta ahora Pixel Fold y que podría tener otro nombre.

En 9to5Google han accedido a fuentes que indican que el nombre interno de este proyecto es NotePad, aunque es cierto que muchas veces ese nombre no es el mismo que se utiliza para su comercialización.

Este dispositivo sería un terminal costoso, al menos si miramos a los Pixel 6, pero será sustancialmente más barato que el Samsung Galaxy Z Fold 3, un móvil que cuesta unos 1800 euros. Es decir, no es que el plegable de Google vaya a ser barato en cualquier aspecto, pero al menos no será absurdamente caro.

Y aún con un precio elevado el sistema de cámaras no será tan espectacular como el de los Pixel 6, según filtraciones anteriores. Tendría un angular de 12.2 Mpx y un gran angular de 12 Mpx en la parte trasera y dos cámaras para selfies, una en la pantalla interior y otra en la exterior, ambas de 8 Mpx.

Un factor de forma conocido

Oppo Find N Oppo Omicrono

Recordemos que este móvil podría ser parecido al OPPO Find N, al menos si hacemos caso a las imágenes publicadas dentro del código fuente de la segunda beta de Android 12L.

No hay aún garantía alguna, porque no se han filtrado fotos reales de ningún prototipo, pero no parece que vayamos a tener que esperar demasiado, porque salvo inconveniente de última hora Google presentará su primer plegable este mismo año 2022. Como decimos, si no hay ningún inconveniente.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan