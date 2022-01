Nuevas características y fotografías del Samsung Galax y S22+

Aún no sabemos cuándo se presentarán los nuevos Samsung Galaxy S22, los tres modelos que parecen ya más que confirmados. Se esperan para el mes que viene si bien la compañía aún no ha confirmado nada. Mientras, no dejan de sucederse las filtraciones y los rumores, y hoy le ha tocado el turno al Samsung Galaxy S22+.

Este será el modelo intermedios de la familia, por encima del S22 y por debajo del S22 Ultra.

Ya lo habíamos visto filtrado en forma de renders basados en planos y también habíamos visto algún prototipo, pero ahora podemos ver las fotografías de prensa.

El Samsung Galaxy S22+ será continuista

Una de las cosas que más llama la atención es que Samsung ha sido tremendamente conservadora en diseño, manteniendo la misma línea del año pasado hasta un punto en el que parece difícil diferenciar este modelo del S21+.

Las imágenes nos muestran el módulo de cámara que sale del lateral, de manera similar a lo que hemos visto en el Samsung Galaxy S21 FE, que mantiene el diseño de los S21 también.

Cámaras mejoradas, carga más rápida...

Además de estas imágenes tenemos nuevos datos sobre las características.

El primer dato apunta al procesador y es que parece que en Europa el Samsung Galaxy S22+ se lanzará con el Exynos 2200 que se presentaría el mismo día del lanzamiento de este modelo.

La cámara gran angular sería de 50 Mpx e incluiría la tecnología Adaptive Pixel, que usa dos modos. El primero es hacer fotos de hasta 108 Mpx combinando varias imágenes. El segundo es el contrario, combinar píxeles para hacer fotos de 12 Mpx.

La pantalla de este Samsung Galaxy S22+ tendrá un brillo máximo de hasta 1750 nits y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, aunque no sabemos si usará un panel LTPO.

La batería crecerá hasta los 5000 mAh y la carga rápida hasta os 45 W, aunque es muy improbable que el cargador venga en la misma.

Por último, sabemos los pesos de los tres modelos. El Samsung Galaxy S22 pesará 167 gramos, el Samsung Galaxy S22+ 195 gramos y el Samsung Galaxy S22 Ultra 228 gramos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan