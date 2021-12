Los móviles plegables son de los primeros en recibir las actualizaciones de Android

Cuando empece el experimento de estar un año usando un móvil plegable creía que me costaría sacar un tema semanal para hablar de ellos. La realidad es que no he tenido que usar aun ninguno de los temas que tenía guardados porque la actualidad y el día a día me están dando mucho de sí, lo que demuestra que este experimento tenía sentido.

Esta semana me ha llegado la actualización a Android 12 al Samsung Galaxy Z Flip 3 que estoy usando, y eso me ha dado que pensar.

Hoy por hoy, los plegables se actualizan muy rápido

Samsung Galaxy Z Flip Izan González Omicrono

Soy consciente de que no todos los usuarios de móviles son iguales, y que sólo unos pocos valoran tener las últimas actualizaciones del sistema, aunque muchas veces esos son los mismos que están dispuestos a pagar mucho por un móvil.

Así pues, hoy en día es un acierto comprar un plegable porque las marcas los están mimando bastante, con actualizaciones de software muy rápidas, como está demostrando Samsung.

Los Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3 se han actualizado días después de tener disponible el software en los Galaxy S21 Ultra, y eso que por medio ha habido algún que otro problema.

Pero no sólo han sido los plegables de este año los que han recibido la última OTA, sino que los Samsung Galaxy Z Fold 2 y el Z Flip también se han actualizado a Android 12.

Solo quedaba el Galaxy Fold original por alcanzar Android 12 para que todos los plegables de Samsung se hayan actualizado, y eso ha sucedido hoy mismo.

Esto cambiará en el futuro

He dudado si escribir este artículo porque soy consciente de que esta realidad cambiará cuando los plegables lleguen a la gama media, y el soporte a los mismos sea el que tenemos en esta categoría, no el de la gama alta que es ahora. De hecho, Samsung ha vendido 4 veces más móviles plegables que el año pasado.

Sin embargo, aún faltan algunos años para eso, y mientras podemos decir que comprar un plegable va de la mano, por ahora, de una política de actualizaciones de primer nivel, sobre todo en el caso de marcas como Samsung.

está por ver cómo será la política de OPPO o Xiaomi cuando lleguen a España, o de Microsoft si se acaba tomando en serio esta tendencia, pero si quieren pelearse con Samsung deberán esforzarse en esto.

