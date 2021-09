El truco de Xiaomi para que una app no pueda conectarse a internet

Si tienes un móvil Xiaomi y quieres evitar que una aplicación se conecte a Internet, puedes conseguirlo gracias a un ajuste con el que cuenta MIUI y que puede hacer que la aplicación funcione como si tuvieras el móvil en modo avión.

Se trata de una medida bastante agresiva, pero también muy efectiva si quieres evitar que una aplicación se conecte tanto en primer como en segundo plano. Aunque debes tener cuidado con las aplicaciones que bloqueas, ya que podrías entorpecer su funcionamiento.

Cómo impedir que una aplicación en segundo plano utilice Internet

Uso de datos en segundo plano de Xiaomi El Androide Libre

Hay algunas aplicaciones en Android como las redes sociales o las aplicaciones de mensajería en las que poco sentido tiene restringir el uso de datos móviles o del WiFi, ya que estas necesitan de una conexión a Internet para cumplir con su fin principal.

Sin embargo hay otras aplicaciones, como los juegos arcade o los exploradores de archivos que no necesitan de esta conexión, y solo debes seguir los siguientes pasos para bloquearla:

Ve a Ajustes.

Pulsa en Aplicaciones.

Accede a Administrar aplicaciones.

Selecciona la aplicación a la que quieres limitar el uso de datos.

Pulsa en Restringir uso de datos.

Desactiva WiFi o Datos móviles a tu gusto.

Se trata de un método que también es bastante útil de cara a evitar que una aplicación consuma batería en exceso, algo que a día de hoy siugue ocurriendo, aunque por suerte menos que de lo que ocurría antes.

Restringir uso de datos en Xiaomi El Androide Libre

Si buscas limitar la conexión de una app para la que no necesitas Internet, es una muy buena opción. Sin embargo, este método hará que no pueda conectarse a Internet mediante los datos móviles o el Wi-Fi, incluso a pesar de que la abras manualmente, por lo que no tiene sentido aplicar este ajuste en una red social, por ejemplo.

Si por otra parte quieres limitar el tiempo de uso de una app o evitar que se abra en segundo plano, pero necesitas que esta se conecte a Internet, deberás recurrir a otro método.

