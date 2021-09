Ahora batería en tu móvil Samsung con este ajuste

Algo que preocupa a muchos usuarios en España con un smartphone Samsung es la duración de la batería. Queremos que la autonomía del teléfono sea la máxima posible, para poder usarlo el máximo tiempo o tener siempre batería disponible, también en casos de emergencia. Por suerte, hay ajustes a los que podemos recurrir.

Samsung tiene herramientas con las que controlar el uso de batería, además de haber ajustes que podemos usar para reducir el consumo de energía. Hay un ajuste que podemos usar en los móviles Galaxy con One UI que también resulta de gran ayuda.

Usa Batería adaptable en tu móvil Samsung

Samsung bateria adaptable

One UI de Samsung cuenta con una gran cantidad de funciones para hacer que el teléfono vaya a funcionar de mejor manera. Entre ellas nos encontramos con funciones con las que reducir el consumo de energía del teléfono. Una de estas funciones disponibles en los teléfonos con One UI es Batería Adaptable.

Batería Adaptable es una función que va a limitar el uso de batería en el teléfono por parte de aquellas aplicaciones que no usamos normalmente. Esto permitirá que se reduzca el consumo de energía, porque afecta a esas apps que normalmente no usas en el teléfono, que aunque no las estemos usando siguen consumiendo energía en el teléfono. Si quieres activar esta función tienes que seguir estos pasos:

Abre los ajustes de tu móvil Samsung. Acude al apartado Mantenimiento y batería. Pulsa en Batería. Acude a Más ajustes de batería. Activa Batería adaptable pulsando en el interruptor junto al nombre de la función.

Con estos sencillos pasos hemos activado Batería adaptable en nuestro smartphone Samsung. Es un ajuste simple, pero que puede ser de gran ayuda a la hora de reducir el consumo de energía en nuestro teléfono Galaxy. Si te preocupa el consumo de energía o estabas buscando alguna forma simple de reducirlo, este ajuste es una buena opción.

