En los últimos meses hemos visto cómo las acgtualizaciones a Android 11 han tomado velocidad, sobre todo en el caso de los móviles Samsung. La firma coreana se ha puesto las pilas en este sentido y es algo que se agradece. Y parece que esto se mantendrá con Android 12.

El canal de Telegram Equal Leaks, que suele mostrar diferentes filtraciones de datos y noticias relacionados con Android, ha publicado una lista de móviles de Samsung que deberian actualizarse a Android 12 en algún momento de este año o del que viene.

Lista de móviles Samsung que se actualizarán a Android 12

Además de los modelos de gama alta vemos otros mucho más economicos, así como algunas tablets, aunque dispositivos de ese tipo no hay muchos.

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (Última actualización mayor de Android)

Galaxy S10 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy S10+ (Última actualización mayor de Android)

Galaxy S10e (Última actualización mayor de Android)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G Last Android OS update)

Galaxy Note 10 (LTE/5G - Last Android OS update)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold (LTE/5G Last Android OS update)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A01 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A11 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A31 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A41 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A21 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A21s (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A02s (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A12 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s (Última actualización mayor de Android)

Galaxy M02 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy M21 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy M21s (Última actualización mayor de Android)

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (Última actualización mayor de Android)

Galaxy M51 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy M31s (Última actualización mayor de Android)

Galaxy F41 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy F62

Galaxy F02s (Última actualización mayor de Android)

Galaxy F12

Galaxy Xcover Pro (Última actualización mayor de Android)

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab S7+ (LTE/56)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy Tab A7 (Última actualización mayor de Android)

Galaxy Tab Active 3 (Última actualización mayor de Android)

Por el momento no sabemos cómo será Android 12 en los móviles de Samsung ya que la versión de One UI que se usará sobre esta versión del sistema aún no ha sido anunciada.

Como siempre, hay que coger esta información con cautela ya que la compañía no la ha confirmado.