Es oficial: Movistar Plus+ lanza en España un nuevo plan gratuito para ver sus programas y series de televisión originales

En la actualidad existen una gran variedad de plataformas de streaming con las que disfrutar de series y películas en casa: desde Netflix hasta Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ o Movistar+, que acaba de sorprender con un importante anuncio.

La operadora acaba de anunciar la llegada a España de su nuevo plan Movistar Plus+ gratuito que dará acceso a los usuarios a un amplio catálogo de contenidos originales, como programas y series de televisión, sin coste alguno.

Con tan solo registrarse, los usuarios podrán acceder de forma gratuita a contenidos como programas de entretenimiento, como Ilustres Ignorantes o El consultorio de Berto; o programas deportivos como El Día Después o las previas de los partidos de Champions, entre otros.

El nuevo plan gratuito de la plataforma de streaming también permitirá descubrir, a través del primer episodio, todas las series originales de Movistar Plus+. Para ello basta con simplemente registrarse utilizando para ello tan solo el correo electrónico y una contraseña.

Movistar ha señalado que no se necesitará añadir tarjeta de crédito para darse de alta en su nuevo plan gratuito y que la aplicación se puede descargar tanto en los teléfonos móviles como en el televisor, ordenador o tablet.

Captura de pantalla de la web del plan gratuito de Movistar Plus+. Movistar Plus+ El Androide Libre

El plan gratuito no tiene permanencia e incluye un único canal, denominado 'Canal Cero por Movistar Plus+' que emite contenido las 24 horas del día, "con una programación continua de contenidos disponibles dentro del plan".

Movistar también ha aclarado que no es necesario ser cliente suyo para acceder a este nuevo plan ni tampoco hay que tener contratada ninguna suscripción de pago de Movistar Plus+.

Eso sí, hay que tener en cuenta que tanto la retransmisión de fútbol como el catálogo completo de películas son contenidos exclusivos para clientes con cuenta Movistar o suscripción de pago, por lo que no estarán disponibles en la modalidad gratuita.

Movistar Plus+ gratis arranca hoy su andadura, aunque su disponibilidad para todos los usuarios se irá extendiendo en los próximos días.

Este movimiento llega en un momento de fuerte crecimiento para la plataforma, que en los últimos meses ha logrado sumar un número significativo de nuevos suscriptores.

Con el Plan Gratuito, Movistar Plus+ busca ampliar aún más su base de usuarios, apostando por convertir a la audiencia gratuita en futuros clientes de pago.