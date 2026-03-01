Esta es la web definitiva para planear tu próximo viaje a Madrid y usar el transporte público de forma sencilla

España está a la vanguardia de la digitalización gubernamental si se compara con la mayoría de economías de su mismo tamaño en Europa.

Ahora busca hacer lo mismo en el ámbito turístico con el lanzamiento de soluciones tecnológicas que facilitan la movilidad urbana en sus principales destinos internacionales.

En este contexto, Madrid ha dado un paso hacia el futuro con la presentación de Smart Tourism, una aplicación web desarrollada por la Empresa Municipal de Transportes que integra, por primera vez, la planificación de visitas culturales con la gestión eficiente del transporte público.

Esta herramienta nace bajo el paraguas de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, buscando no solo mejorar la experiencia del visitante, sino también fomentar un modelo de ciudad más equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.

La web, porque por ahora no hay aplicación descargable, representa un avance en la forma en que los viajeros interactúan con el entorno urbano, eliminando las barreras tradicionales entre la búsqueda de puntos de interés y la logística necesaria para llegar a ellos.

Web de Smart Tourism de la EMT El Androide Libre

Hasta ahora, el turista debía alternar entre diversas plataformas para conocer la historia de un monumento y calcular la ruta más rápida para visitarlo.

Con esta nueva propuesta de la EMT, toda esa información converge en un único punto de acceso, permitiendo una navegación fluida por la capital.

La plataforma ofrece contenidos detallados sobre los principales hitos turísticos, museos, parques y zonas comerciales, vinculándolos directamente con la red de autobuses, el metro, BiciMAD y otros servicios de movilidad compartida.

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es su capacidad de personalización, adaptándose a los gustos y necesidades de cada usuario.

La herramienta permite generar itinerarios a medida basados en diferentes temáticas, como la gastronomía, el arte, la historia o el ocio familiar.

Al introducir sus preferencias, el visitante recibe sugerencias inteligentes que optimizan su tiempo y le descubren rincones de la ciudad que, en muchas ocasiones, quedan fuera de las guías convencionales.

Esta funcionalidad contribuye de manera estratégica a la descongestión de las zonas más saturadas, dirigiendo el flujo de personas hacia barrios y distritos con un gran potencial cultural que a menudo pasan inadvertidos.

La integración de datos en tiempo real es otro de los pilares fundamentales que sustentan el funcionamiento de la aplicación.

Web de Smart Tourism de la EMT El Androide Libre

Los usuarios pueden consultar la frecuencia de paso de los autobuses, la disponibilidad de bicicletas en las estaciones de BiciMAD o posibles incidencias en la red de transporte.

Al facilitar el uso del transporte público frente al vehículo privado, la iniciativa se alinea perfectamente con los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire en la metrópoli.

Además, la plataforma permite el pago de billetes de transporte público mediante un código QR, lo que facilita mucho el uso de este tipo de desplazamientos a las personas que no son de la capital.