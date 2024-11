Primeros problemas para el 'Twitter de siempre': incumple las reglas europeas y tendrá que cambiar lo antes posible

La historia de Bluesky es una de las más sorprendentes del 2024. En apenas tres semanas, esta red social ha ganado la popularidad que no había conseguido en un año de vida, y todo por las polémicas decisiones de Elon Musk con X. La red social anteriormente conocida como Twitter ha implementado cambios muy criticados, pero los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en los EEUU y la recompensa de Musk con un puesto de gobierno parecen ser la gota que colmó el vaso para millones de usuarios.

En el momento de escribir estas palabras, Bluesky ha superado los 22,5 millones de usuarios registrados, todo un logro teniendo en cuenta que a principios de mes se había estancado en los 14 millones de usuarios; la mayoría son 'inmigrantes' provenientes de X, que buscan una experiencia similar a la 'Twitter de siempre'. Un éxito que ni siquiera los propios responsables de Bluesky se esperaban, y eso se ha notado en algunos problemas de estabilidad durante los últimos días.

Pero esos problemas se quedan pequeños frente al verdadero primer desafío al que se enfrenta Bluesky: está incumpliendo las reglas de la Unión Europea y tiene que cambiar lo antes posible si no quiere sufrir las consecuencias. Ese es el aviso implícito que ha dado la Comisión Europea esta semana, y el hecho de que este aviso se haya hecho público es consecuencia directa de una de esas reglas que Bluesky está incumpliendo: no tiene presencia en la UE, así que la Comisión no puede avisarles directamente.

En abril de este año entró en vigor la Ley de Servicios Digitales, diseñada para implementar controles a las grandes empresas tecnológicas. Algunas de las medidas más polémicas afectan a las redes sociales, aunque sólo a las más grandes, que tienen más de 45 millones de usuarios; por lo tanto, podríamos pensar que Bluesky no se ve afectada aún por estas reglas, pero eso no es así. Y es que para saber si una red social tiene que seguir las reglas, en primer lugar tiene que publicar la cantidad de usuarios registrados que tiene y establecerse legalmente en un país de la UE para facilitar el contacto con la Comisión Europea.

Bluesky aún no tiene ningún tipo de presencia en la UE, ni muestra públicamente la cantidad de usuarios que tiene; las cifras que conocemos provienen de un proyecto privado de un desarrollador, que automáticamente registra los nuevos usuarios públicos en la plataforma. Por todo esto, la Comisión Europea no ha podido contactar con Bluesky, y ha realizado esta declaración pública para intentar solucionarlo, además de pedir a los países miembros que intenten el contacto por su cuenta.

La buena noticia es que alguien en Bluesky se ha enterado. La compañía ha declarado a Bloomberg este martes que ya está trabajando para cumplir las reglas de la Unión Europea, y que está consultando con sus abogados para determinar la manera en la que mostrará la información requerida. Que Bluesky no haya hecho esto antes demuestra hasta qué punto el crecimiento repentino de las últimas semanas ha pillado por sorpresa a la directiva, ya que hasta ahora, había sido completamente ignorada por los reguladores.

Por lo tanto, una vez que se apliquen los cambios la red social debería estar fuera de peligro, al menos hasta que supere los 45 millones de usuarios, cuando tendrá que cumplir más reglas relacionadas con la moderación y la legalidad del contenido publicado en la plataforma por los usuarios.