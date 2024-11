La 'Twitter de siempre' sigue siendo un éxito: Zuckerberg ahora es el que tiene miedo y copia una de sus mejores cosas

No ha sido una moda pasajera. Bluesky continúa creciendo a un gran ritmo, gracias a la 'Gran Migración' de usuarios de X, la red social anteriormente conocida como Twitter; y este crecimiento precisamente se puede explicar a que Bluesky es como la 'Twitter de antes', una red social más simple y directa que fomenta la parte social y no tanto los algoritmos ni el descubrimiento de contenido.

Aunque el ritmo de crecimiento de Bluesky se haya frenado un poco, pasando de un millón diario de nuevos usuarios a 'sólo' medio millón al día, ha sido suficiente para sobrepasar la barrera de los 20 millones de usuarios registrados; un logro que hasta no hace mucho parecía imposible, teniendo en cuenta que hasta hace una semana tenía sólo 15 millones de usuarios.

De hecho, Bluesky está creciendo tan rápido que ya está cerca de convertirse en la principal alternativa a X en número de usuarios, superando a una app que parecía tenerlo todo a su favor: Threads. Según datos de SimilarWeb, Bluesky ya ha superado a Threads en los Estados Unidos, uno de sus mercados más importantes; no sólo eso, sino que los datos del 18 de noviembre indican que Bluesky está muy cerca del 'sorpasso' a Threads en todo el mundo, incluyendo España.

La tendencia de Bluesky es alcista, y con el ritmo de usuarios nuevos que tiene, es muy probable que en el momento de escribir estas palabras ya haya superado a Threads a nivel global. Sin embargo, según datos de SimilarWeb, Bluesky aún permanece en tercera posición en cuanto a usuarios activos en Android, por detrás de X y Threads. Aún así, ya es evidente a estas alturas que Bluesky es una de las grandes amenazas, no sólo para X, también para Threads.

Threads nació como la apuesta de Instagram para quitar usuarios a Twitter, lanzada cuando la red social fue comprada por Elon Musk y se produjo un flujo inicial de usuarios descontentos con el cambio. Desde entonces, ha ido creciendo de manera constante, aunque la subida repentina de Bluesky ha eclipsado esos logros. Aunque Threads se presenta como una alternativa a X, en realidad apela a un tipo algo diferente de usuario que Bluesky, ya que por defecto, muestra publicaciones en base a los algoritmos de Instagram y no de manera cronológica. De esta manera, Threads garantiza que no nos vamos a perder ninguna publicación importante mientras que no estábamos conectados, pero cada vez más usuarios prefieren la simplicidad de Bluesky.

Que Bluesky es una amenaza para Threads es algo evidente con la siguiente noticia: Threads va a copiar una de las mejores cosas de Bluesky. Hablamos de los 'feeds' personalizados, que son básicamente listas temáticas que sólo muestran los mensajes de ciertos usuarios. Por ejemplo, podemos tener un 'feed' dedicado al fútbol, donde aparecerán todas las publicaciones relacionadas con ese tema; y crearlo es muy fácil, más fácil que en Bluesky, ya que sólo tenemos que hacer una búsqueda y aparecerá la opción de añadirlo a nuestra pantalla de inicio.