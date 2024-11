El Galaxy S25 Ultra va a suponer el mayor cambio en años: la última filtración que revela cómo será realmente

Ya queda muy poco para que podamos ver en persona la nueva generación de móviles Galaxy; se espera que su presentación se celebre el próximo mes de enero, con un posible lanzamiento para febrero. Así que no es de extrañar que el ritmo de las filtraciones se haya acelerado, y que ya se estén empezando a publicar detalles específicos.

La última filtración es tal vez la más completa que hemos visto, porque se trata de una fotografía real del Galaxy S25 Ultra; o mejor dicho, de una maqueta o un prototipo de pruebas, creado para finalizar el diseño del dispositivo antes de su producción en masa. Por lo tanto, es la mejor manera de saber cómo será el próximo móvil puntero de Samsung, al menos hasta que lo podamos ver en persona.

Las fotos, publicadas por @Jukanlosreve y @OnLeaks en la red social X, tienen como protagonista al Galaxy S25 Ultra, que es el modelo que tendrá más diferencias respecto a la pasada generación; en teoría, el objetivo de los cambios es hacerlo más parecido al Galaxy Note, del que es su sucesor espiritual. Hasta ahora, los modelos Ultra de Samsung se han diferenciado mucho de los modelos más básicos, con un diseño más rectangular y esquinas más rectas.

Las primeras imágenes del dispositivo revelan que la filosofía de diseño será más parecida al resto de móviles Samsung, pero manteniendo su propio estilo. Los cambios más notables están en las esquinas, que son más redondeadas; lo que el Galaxy S25 Ultra va a perder en originalidad, probablemente lo gane en ergonomía y comodidad.

Además, aunque los bordes serán planos como en el resto de la gama, en las fotos se aprecia una cierta curvatura en los bordes que harán que el tacto del móvil sea más agradable en la mano, sin perder el diseño 'premium' que caracteriza a los móviles de Samsung.

Foto filtrada del Samsung Galaxy S25 Ultra @OnLeaks | X El Androide Libre

Por lo demás, tal vez lo más notable es lo que no ha cambiado: este sigue siendo un Ultra y es reconocible a simple vista, manteniendo el mismo diseño en el conjunto de cámaras. A estas alturas aún no está del todo claro si veremos mejoras en los sensores, pero por las imágenes podemos juzgar que si las hay, no se notarán en el tamaño de las lentes y el conjunto de cámaras.

Por último, las fotos muestran dos posibles colores para el dispositivo: blanco y negro. Aunque no dudamos que esos colores estarán disponibles, hay que tener en cuenta que el resultado final posiblemente será diferente a lo mostrado en las imágenes, y que los colores de estas maquetas no sean los definitivos.