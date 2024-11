Bluesky, el 'Twitter de siempre', gana un millón de usuarios cada día, y esta es la razón: hace lo contrario que Elon Musk

El nuevo fenómeno de las redes sociales se llama Bluesky; en menos de una semana, ha pasado de ocupar un pequeño nicho a convertirse en la principal alternativa a X, especialmente para quienes echan de menos los tiempos en los que se llamaba Twitter. Las últimas decisiones de Elon Musk han tenido buena parte de culpa, pero no es el único motivo tras esta 'Gran Migración', como la llaman los usuarios.

Hasta ahora, Bluesky era una red social muy pequeña, obteniendo apenas 15 millones de usuarios en el año y medio que llevaba en marcha, aunque en su defensa, empezó como un proyecto limitado al que sólo se podía acceder con invitación. Los eventos de este mes, especialmente los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y los cambios de política de X, han cambiado la situación.

Ahora mismo, Bluesky está ganando un millón de usuarios al día aproximadamente durante los últimos tres días; en el momento de escribir estas palabras, ha superado los 19,1 millones de usuarios. Un éxito que ha venido con su propia ración de problemas; ha habido momentos durante estos últimos días en los que la plataforma ha funcionado mal, mostrando errores o directamente sin cargar contenido nuevo. La CEO de Bluesky, Jay Graber, ha reconocido que su equipo de apenas 20 personas está sufriendo por este crecimiento repentino, pero que está orgullosa en su habilidad de escalar rápidamente la plataforma.

La cuenta oficial de la compañia también ha reconocido otro problema relacionado con el flujo de usuarios: la gran cantidad de reportes de spam y actividad maliciosa. El equipo de moderación ahora recibe 42.000 reportes al día, mientras que durante todo el 2023 recibieron sólo 360.000 reportes; la compañía afirma que su prioridad se encuentra en eliminar el contenido ilegal y dañino, y ya ha anunciado una medida para limitarlo: a partir de ahora, los nuevos usuarios tendrán que verificar su correo para poder publicar en Bluesky.

Hay muchos motivos por los que Bluesky ha ganado tanta popularidad en tan poco tiempo. Es fácil echar la culpa a Elon Musk y su deriva política hacia el partido republicano, gracias a la cual ha conseguido un puesto en el gobierno. Pero esta no es la primera vez, ni mucho menos, que el multimillonario es el centro de la polémica, y hasta ahora, no se había producido una migración de usuarios semejante. Y es que no es sólo que los usuarios estén creando cuentas de Bluesky: es que también están desactivando su cuenta de X, según datos de SimilarWeb. En otras palabras, esta no parece ser una simple moda, los usuarios realmente están borrando su cuenta de X para pasarse a Bluesky.

La mejor manera de explicar el éxito de Bluesky es que está haciendo lo contrario que Elon Musk; así que está atrayendo a muchos usuarios cansados por sus políticas. Por ejemplo, Bluesky ha confirmado que no usará el contenido publicado en la red para entrenar a su IA generativa; es decir, a diferencia de X, que hace unos meses activó una opción por defecto para entrenar a su IA, Grok, con los datos de los usuarios de la plataforma. Bluesky ha aclarado que usa IA generativa para ayudar en la moderación de contenido y responder a informes antes de pasarlos a un empleado humano, pero que no está entrenada en el contenido de los usuarios.

Esta decisión ha hecho que Bluesky atraiga a artistas y creadores de contenido, asustados por la posibilidad de que su trabajo sea usado por una IA sin su permiso. Sin embargo, hay que aclarar que Bluesky no cuenta con protecciones contra IA, y de hecho, no bloquea a Google, OpenAI ni a otras compañías; la compañía lo ha defendido como parte de su apuesta por la Internet abierta y libre.

Otro aspecto en el que Bluesky quiere ir a la contra de X es en la publicidad. Desde que Elon Musk tomó el cargo, X se ha llenado de anuncios y de bots, en un intento de recuperar parte de los 44.000 millones de dólares que le costó comprar la plataforma. Otro rival de X, Threads, ya ha confirmado que va a meter publicidad en su plataforma. En cambio, Jay Grabber afirma que "no tiene planes" de meter anuncios y que no va a "ensuciar" la plataforma.

Esta negativa a los anuncios ha despertado dudas sobre el futuro económico de la compañía, pero Bluesky ya ha adelantado que planea otros métodos de monetización como una suscripción. Pero aquí también se quiere diferenciar de X, cuya suscripción ofrece ventajas como mejorar la visibilidad de las publicaciones en el algoritmo; la suscripción de Bluesky no fomentará nuestras publicaciones, sino que permitirá acceder a funciones avanzadas como vídeo de alta calidad y personalización del perfil.