Es oficial: Samsung confirma un nuevo Galaxy, y todo apunta a que es el "edición especial" que esperábamos

Estamos muy cerca de uno de los lanzamientos más importantes del año para Samsung, tal vez más importante que los Galaxy S24 o los Galaxy Z Fold 6 y Flip 6. No en vano, es el móvil que tiene que demostrar que Samsung aún está en la vanguardia del sector, y que no ha sido adelantada por los fabricantes chinos.

Los rumores ya apuntaban a que el Galaxy Z Fold Special Edition estaba muy cerca, y ahora la propia Samsung parece haberlo confirmado. La compañía ha publicado un anuncio en su cuenta de YouTube en el que confirma el lanzamiento de un dispositivo Galaxy el próximo 21 de octubre; aunque no ha dado más detalles, un análisis de los 11 segundos que dura el vídeo revela mucho.

Aunque no lo parezca, el nuevo dispositivo aparece en el vídeo, dentro de un sobre; si nos fijamos en uno de los fotogramas, veremos que se trata de un móvil plegable, confirmando al menos que se trata de un modelo de la gama Galaxy Z Fold. El hecho de que el móvil ha sido transportado dentro de un sobre y que haya pasado por debajo de la puerta nos dice que es muy fino, que es precisamente uno de los puntos fuertes que se han filtrado del Special Edition.

Se rumorea que el Galaxy Z Fold Special Edition tendrá un grosor de 10,6 mm cerrado, y 4,6 mm abierto; una mejora notable respecto a los 12,1 mm cerrado y 5,6 mm abierto del Galaxy Z Fold 6. Aunque no está a la altura de los mejores del mercado (el HONOR Magic V3 sigue siendo más fino), Samsung pretende demostrar que su móvil no sólo es fino, también es resistente y lujoso. El anuncio hace referencia a eso con un entorno clásico y con estilo, que probablemente se traducirá en el uso de detalles en color cobre en el móvil; también indica que Samsung probablemente apuntará al sector 'premium' y que este nuevo modelo no será más barato que el Galaxy Z Fold 6 normal.

Aún quedan muchos detalles por confirmar de este nuevo modelo, empezando por el nombre; se han filtrado tres posibilidades: Galaxy Z Fold 6 Special Edition, Galaxy Z Fold Special Edition, o Galaxy Z Fold Slim. También será interesante ver si Samsung ha introducido mejoras en otros aspectos aparte de en la construcción del dispositivo, como por ejemplo, en las cámaras o las pantallas; estas últimas podrían ser un poco más grandes según las filtraciones.

Pero sobre todo, el gran misterio es si veremos este nuevo móvil en España. Los rumores apuntan a un lanzamiento limitado en Corea del Sur y China, pero la buena noticia es que la próxima generación de plegables de Samsung debería aprovecharse de las ventajas de este modelo especial.