La app del tiempo de Google va a cambiar con una novedad muy ingeniosa: vas a poder 'sentir' la lluvia en el móvil

De todas las apps del tiempo que hay para Android, y son unas pocas, la app oficial de Google que viene preinstalada en los Pixel es una de las mejores; la compañía ha ido mejorándola con el tiempo, con nuevas funciones y predicciones más inteligentes usando nuevos algoritmos. Pero esa no es la única razón por la que es tan buena.

Los usuarios de los Pixel sabrán que la presentación de la app del tiempo es uno de sus puntos fuertes. La app incluye gráficos que representan la previsión meteorológica de manera divertida, que lo hace mucho más interesante que el típico icono con el sol que suele tener la mayoría de apps. Ya sea con personajes animados, o con efectos visuales que representan la meteorología, de un vistazo podemos tener más claro si va a llover o si podemos dejarnos el paraguas en casa.

Pero ¿y si la app del tiempo no tuviese que depender sólo del aspecto visual? La próxima actualización de la app incluye pistas de que Google usará efectos de sonido y vibraciones para indicar la previsión meteorológica, una experiencia 'inmersiva' según aparece en algunos menús de la app.

La nueva opción ha sido descubierta por Android Authority, y permite activar las "vibraciones meteorológicas inmersivas" dentro de la configuración de la app. Si las activamos, el móvil vibrará junto con las animaciones del tiempo que aparecen en la app; en otras palabras, el móvil vibrará para imitar las gotas si la previsión es que va a llover, por ejemplo. No está claro cómo serán las vibraciones para cada tipo de previsión meteorológica, ya que no tenemos claro cómo representar el cielo claro, por ejemplo. Es posible que las vibraciones sólo se apliquen en ciertas previsiones; el mensaje de la app indica que el móvil vibrará "cuando esté disponible", indicando que no tiene por qué vibrar siempre.

El tacto no será el único sentido que destaca en esta actualización. También se han descubierto archivos de sonido relacionados con la meteorología. Por lo tanto, el móvil también reproducirá sonidos relacionados con el tiempo, al mismo tiempo que vibra, cuando veamos la previsión.

Evidentemente, estos añadidos no son imprescindibles ni van a cambiar completamente la manera en la que usamos la app; pero pueden ser muy curiosos y ofrecer una experiencia muy diferente a la de otras apps del tiempo. Este añadido también revela el creciente interés de Google por ofrecer experiencias hápticas, relacionadas con el tacto, y probablemente la app del tiempo no será la única que reciba algo similar; también se rumorea que la app de Google Fotos podría vibrar cuando reproducimos un vídeo.