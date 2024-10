Los nuevos relojes baratos de Xiaomi llegan a España: todo lo que necesitas en el día a día, a partir de sólo 36 euros

El lanzamiento de relojes inteligentes como los Galaxy Watch 7 o los Pixel Watch 3 pueden haber motivado a muchos usuarios a dar el salto a estos 'wearables'; sin embargo, puede que se hayan encontrado un gran obstáculo: el precio de varios cientos de euros no está al alcance de cualquiera, especialmente si no es una compra imprescindible.

Por eso, el lanzamiento esta semana en España de los nuevos relojes de Redmi es una gran noticia, para quienes quieran dar el salto a esta categoría de producto, nunca haya probado un 'smartwatch', o tenga necesidades más simples que no requieren de una inversión tan grande.

El modelo que llama más la atención es el nuevo Redmi Watch 5 Active, con un precio de sólo 35,99 euros; eso es lo que suelen costar los relojes inteligentes sin marca, así que es sorprendente poder comprar uno de Xiaomi a ese precio. Y hay que dejar claro que este no es un 'reloj tonto' lanzado para aprovecharse de la marca; es tan completo como muchos relojes caros que hemos visto en EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

Redmi Watch 5 Active Xiaomi El Androide Libre

Por ejemplo, este Redmi Watch 5 Active cuenta con funciones avanzadas de salud, como el monitor de frecuencia cardiaca o incluso la monitorización del oxígeno durante las 24 horas; el reloj es capaz de medir también el estrés y de avisarnos cuando uno de esos parámetros se encuentra en niveles peligrosos. Otra función llamativa está en las llamadas; aunque no podemos hacerlas con el móvil desconectado (usan Bluetooth), el reloj tiene un sistema de doble micrófono con reducción de ruido que debería obtener un sonido de mejor calidad.

Evidentemente, por 36 euros podemos esperarnos algunos sacrificios técnicos respecto a modelos más caros. Por ejemplo, la pantalla es grande, de 2 pulgadas, pero de tecnología LCD, y Xiaomi no ha compartido datos de brillo, así que no esperamos que se vea bien a la luz del sol. Sin embargo, la calidad de fabricación no parece haberse resentido, al prometer resistencia al agua de 5 ATM y una batería que dura hasta 18 días con uso normal.

El segundo modelo lanzado por Xiaomi en España esta semana es el Redmi Watch 5 Lite por 52,99 euros. Por menos de 20 euros adicionales respecto al Redmi Watch 5 Active, recibimos una buena cantidad de mejoras de 'hardware'; por ejemplo, en la pantalla, que es sólo un poquito más pequeña (1,96 pulgadas), pero que está basada en tecnología AMOLED para una mayor nitidez y un contraste perfecto.

Redmi Watch 5 Lite Xiaomi El Androide Libre

También destaca la inclusión de GNSS de cinco sistemas integrado; en otras palabras, podemos salir sólo con el reloj y este registrará nuestra ruta con el GPS sin necesidad de llevar el móvil encima (aunque lo seguimos necesitando para hacer llamadas). Por lo demás, es un reloj muy parecido en características, incluyendo los 18 días de duración de batería, la resistencia al agua de 5 ATM y las funciones de salud como el sensor de oxígeno.

Álvarez del Vayo El Androide Libre La respuesta de Xiaomi a los AirPods 4: probamos sus auriculares sin almohadilla y con cancelación de ruido

A falta de probarlos, lo único que podemos criticar de estos relojes a simple vista son sus nombres, que son algo confusos. El Redmi Watch 5 no ha sido lanzado aún, siendo el Redmi Watch 4 el último modelo de la gama hasta ahora; así que estas son versiones 'Lite' y 'Active' de un reloj que no existe.