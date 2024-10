Los móviles Samsung van a cambiar para siempre: han encontrado una manera de hacerlos más finos

Aunque Samsung sigue siendo la marca más vendida del sector de los smartphones, a nadie se le escapa que sus últimos lanzamientos han sido muy continuistas. Incluso los modelos más innovadores, como los plegables Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, son parecidos a sus predecesores; la mayoría de las innovaciones han sido de 'software' y la plataforma Galaxy AI.

Con los próximos Galaxy S25, se espera que la historia se repita y que sean parecidos a los Galaxy S24. Por supuesto, no hay nada de malo en eso; "si no está roto, no lo arregles" es un dicho que tiene mucha razón, especialmente en el sector tecnológico. Pero todo tiene un límite, y se espera que la competencia sea más dura que nunca a partir del 2025, cuando todos los fabricantes deberían lanzar nuevas generaciones de sus móviles más rompedoras.

Samsung no se quiere quedar atrás, y según la última filtración publicada por el medio coreano The Elec, ya sabe lo que va a hacer para ponerse a la altura: crear móviles 'premium' más finos. Es algo irónico, ya que en la actualidad Samsung no es precisamente la mejor en cuanto al grosor de sus móviles; pero los ingenieros de la compañía habrían encontrado el método para mejorar eso.

Evidentemente, crear un móvil fino es fácil si haces varios sacrificios, como reducir el tamaño de la batería; lo interesante es que Samsung habría conseguido reducir el grosor sin sacrificar la batería, cuya capacidad no cambiaría respecto a las actuales. La clave para conseguir esto, según fuentes internas, está en ampliar el área que ocupa la batería dentro del dispositivo, reduciendo su grosor. Sin embargo, eso significa que Samsung ha tenido que ahorrar espacio de otros componentes para que sea ocupado por la batería, por lo que aún quedan detalles por concretar.

El móvil que estrenará la nueva filosofía de diseño de Samsung puede ser el Galaxy S25 FE, cuyo nombre podría cambiar a Galaxy S25 Slim ('delgado') para reflejar la gran diferencia respecto a la generación actual. El nuevo dispositivo tendría una pantalla de 6,7 pulgadas, y mantendría una batería con la misma capacidad que el S24 FE, de 4.700 mAh.

Álvarez del Vayo El Androide Libre He probado el nuevo anillo inteligente de Samsung durante una semana y ya tengo claro para qué es

El resto de elementos de este Galaxy S25 FE serán heredados del S24 FE, aunque la filtración apunta a que podría haber mejoras en las cámaras, concretamente en el sensor telefoto para un zoom mayor. La gran pregunta es si el nuevo diseño delgado afectará al precio, o si usar el mismo 'hardware' permitirá contenerlo.