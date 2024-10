Por qué tu ordenador se ha quedado sin espacio en disco: la última actualización de Windows 11 tiene la culpa

Después de una larga espera, los usuarios por fin pueden instalar la nueva gran actualización de Windows 11, la única que Microsoft lanzará este 2024. La actualización, también conocida como Windows 11 24H2, trae importantes novedades, especialmente en lo que respecta a funciones basadas en IA generativa y Copilot; a los usuarios que no tienen un ordenador Copilot+ les interesará saber que la actualización trae mejoras en la duración de la batería y compatibilidad con nuevas tecnologías como WiFi 7.

En otras palabras, esta parecía una de esas actualizaciones que merece la pena instalar en cuanto la tengamos disponible. Sin embargo, un gran error de Microsoft puede que nos haga cambiar de opinión, y que sea mejor esperar antes de actualizar; al menos, si no nos queda mucho espacio libre de almacenamiento.

Y es que los primeros usuarios que han podido instalar la actualización 24H2 de Windows 11 se han encontrado con que han perdido espacio de almacenamiento; en concreto, hay 8,63 GB de espacio que no pueden usar ni recuperar de ninguna manera, y todo por culpa de Windows 11, o mejor dicho, de su programa de instalación de actualizaciones, Windows Update.

Y es que esos casi 9 GB de espacio están siendo ocupados por los archivos necesarios para la actualización 24H2. Normalmente, Windows Update primero descarga los archivos de una actualización en el disco C:, antes de instalarla; cuando la instalación termina, el sistema suele mantener los archivos, por si acaso ocurriese algún problema y la reinstalación fuese necesaria. Si el usuario lo prefiere, puede borrar esos archivos fácilmente, usando la utilidad de limpieza de la Configuración de Windows.

Sin embargo, los usuarios que ya están usando 24H2 se han dado cuenta de que la herramienta de limpieza no funciona, y no es capaz de borrar los archivos de la actualización. Aunque el programa intenta hacer su trabajo, no lo consigue y los archivos siguen ocupando los mismos 8,93 GB que antes.

En otras palabras, Windows 11 está ocupando casi 9 GB de espacio que no se puede recuperar de ninguna manera, incluso borrando archivos de manera manual. No es una situación ideal, especialmente porque esta es una de las actualizaciones más esperadas de la historia reciente de Windows 11, así que mucha gente habrá realizado una actualización manual para tener las novedades sin tener que esperar a que les toque. Aunque 9 GB no es mucho espacio hoy en día, todo depende del tamaño del disco o SSD que estemos usando para la instalación de Windows; si no tenemos cuidado, podemos quedarnos a 0 sin darnos cuenta, y entonces es cuando empezarán los problemas.

La buena noticia es que Microsoft ya es consciente de este problema y está trabajando en solucionarlo, gracias a los usuarios que publicaron el fallo en los foros oficiales de la compañía. Microsoft ha confirmado a Windows Latest que publicarán un parche que permitirá borrar los archivos en una futura actualización; aunque no ha podido dar una fecha exacta de cuándo ocurrirá eso.