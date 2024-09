Adiós a la carga lenta: Xiaomi lanza sus nuevos cargadores en España, más rápidos y potentes

Ha sido una semana grande para Xiaomi, que ha presentado una gran variedad de productos para el mercado español. A los nuevos Xiaomi 14T, móviles de gama alta con precio ajustado, se suma la confirmación de la llegada del Xiaomi Mix Flip a España. No es sólo móviles, ya que también se han presentado la Xiaomi Smart Band 9, Xiaomi Buds 5 y los nuevos televisores QLED de Xiaomi.

Sin embargo, aún quedan productos nuevos de los que hablar, tres en concreto, que han pasado algo desapercibidos pero que han aparecido de repente en la tienda española de Xiaomi; los tres tienen en común que son cargadores que van a ayudarnos a aprovechar la elevada velocidad de carga de los nuevos modelos de la marca.

Para empezar, tenemos un cargador inalámbrico, el Xiaomi 50W Wireless Charging Stand Pro por 69,99 euros, y su nombre lo dice todo. Se trata de un cargador que también cumple las funciones de 'stand', es decir, que el móvil queda en una posición vertical que permite ver la pantalla más fácilmente mientras se carga; algo ideal para no perdernos ninguna notificación.

Los cargadores de este tipo son cada vez más comunes, pero lo que no es común es su potencia de carga: hasta 50W. De esta manera, la compañía asegura que sólo se necesitan 45 minutos para cargar el Xiaomi 14T Pro al 100%, es decir, al nivel de un cargador con cable convencional; eso demuestra hasta qué punto ha avanzado la carga inalámbrica.

Conseguirlo no ha sido fácil, ya que la carga inalámbrica aún está en sus inicios, y puede ser peligrosa si no se hace bien. Para evitar problemas, el cargador incluye un ventilador de refrigeración integrado, con un conducto de aire rediseñado que es capaz de disipar el calor generado durante la carga con el mínimo ruido posible. Por último, destaca el diseño ergonómico con un ángulo inclinado, que además tiene una zona más hundida para que el conjunto de cámaras no moleste durante la carga.

Continuamos con los cargadores por cable, y en este caso tenemos dos modelos y muy potentes: el Xiaomi 120W HyperCharge Combo por 59,99 euros, y el 67W HyperCharge Combo por 39,99 euros; ambos cuentan con conexión USB-A y vienen con un cable de USB-A a USB-C para cargar nuestros dispositivos a la máxima potencia posible en cada cargador.

Es cierto que no hay mucho que decir de estos productos, ya que son 'simplemente' cargadores, pero siguen siendo dispositivos de alta tecnología. Ambos permiten usar la carga rápida de los móviles modernos, y cuentan con todo tipo de protecciones inteligentes para evitar accidentes.

Su diseño también es sencillo y práctico, sin reinventar la rueda. Por supuesto, la gran polémica de estos dispositivos es que tal vez deberían venir incluidos con los móviles; el Xiaomi 14T y 14T Pro son los primeros modelos de la gama que vienen sin cargador en la caja, como ya han hecho todas las marcas del sector 'premium' por un compromiso medioambiental.