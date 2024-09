Nothing prepara algo gordo: anuncia la llegada de un nuevo producto muy pronto

Adelanto de un nuevo producto de Nothing Nothing El Androide Libre

Ya han pasado tres años desde el lanzamiento del primer producto de Nothing, los ear (1), y ya podemos decir que se ha convertido en una de las marcas más rompedoras del sector. La ames o la odies, nadie puede dudar que su llegada supuso un soplo de aire fresco en un sector que se estaba estancando.

Todos los productos de Nothing destacan por un diseño original y un 'hardware' a medida, manteniendo un precio accesible en comparación con los productos 'premium' de otras marcas; aunque curiosamente, los productos de Nothing son más fácilmente distinguibles y llaman más la atención que los que apuntan a un precio más alto.

Por eso, cada vez que la compañía anuncia un nuevo producto, toda la industria se fija. Y en esta ocasión, no vamos a tener que esperar mucho, ya que después del lanzamiento del Nothing Phone (2a) Plus, llegará un nuevo producto, cuyas características aún no se han anunciado. Nothing ha confirmado que celebrará un evento el próximo 24 de septiembre, y será entonces cuando sepamos algo más.

En efecto, no tenemos ni idea de qué puede ser el nuevo dispositivo de Nothing. Como es habitual en la marca, sus cuentas de redes sociales han ido publicando avances durante estos días, que muestran pequeños detalles del dispositivo, pero son tan reducidos y sin contexto, que es difícil saber qué es lo que se trata.

Por ejemplo, en una de las imágenes publicadas, se muestra un detalle brillando en la oscuridad, pero no está claro si el dispositivo realmente lo hará. Otra foto muestra detalles transparentes, confirmando que el dispositivo mantendrá una de las características que identifican a los productos de Nothing. Por último, la compañía ha mostrado un vídeo de unos cables blancos, que indican que este no se trata de un móvil.

Out in the open. A new arrival is landing on 24.09.2024 pic.twitter.com/6daPuiamXK — Nothing (@nothing) September 17, 2024

En realidad, ya sabíamos que el Nothing Phone (3) no va a llegar hasta el 2025, así que ahora la duda es ¿qué es esto? Los rumores y elucubraciones apuntan a un dispositivo de sonido, posiblemente un altavoz portátil, y el vídeo de los cables podría ser la mejor pista de eso.

Una de las imágenes publicadas muestran algo parecido a un altavoz; sin embargo, es posible que la imagen esté ampliada, y realmente sean unos auriculares inalámbricos abiertos, al estilo de los nuevos AirPods 4. Si es el caso, Nothing tendrá que demostrar que sus algoritmos de cancelación de ruido son superiores, ya que ese es uno de los problemas de los auriculares abiertos que dejan entrar el sonido externo.