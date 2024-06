El Galaxy Watch FE se filtra en imágenes y con el precio del reloj de Samsung en euros

Ayer mismo se confirmó que el Galaxy Watch FE era toda una realidad al aparecer en algunas de las páginas de soporte de la compañía coreana. No se incluía su nombre comercial, pero sí su número de modelo. Ahora se han filtrado las primeras imágenes y precio del reloj Galaxy Watch Fan Edition de Samsung para no dejar ningún detalle a la imaginación.

Fan Edition es una denominación que ha usado Samsung para llevar móviles al mercado con características premium, pero siempre a un precio más bajo que la serie Galaxy S; justamente a primeros de año en el EL ESPAÑOL - El Androide Libre se tuvo la oportunidad de probar el Samsung Galaxy S23 FE.

El filtrador @Sudhanshu1414 ha publicado una serie de imágenes del Galaxy Watch FE desde su cuenta de X (antes Twitter) en tres colores. La primera vez que se puede ver a todo detalle el reloj inteligente y que es bastante similar en el diseño al Galaxy Watch 4; sobre todo porque es un reloj como una versión actualizada del wearable de 2021.

Tiene los biseles bien gruesos y la misma forma, aunque donde destaca es en las correas con esos colores acentuados que van a la par que la esfera de cada uno de los tres tonos mostrados en la filtración. El color es el protagonista en los tres Galaxy Watch Fan Edition que se ven en las imágenes filtradas.

El mismo filtrador da algunas especificaciones para dibujar de mejor forma este reloj: chip Exynos W920 (el mismo que el Watch 4), 1.5 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno y contaría con Wear OS basado en One UI 5. Un dato importante, que no llegue con One UI 6 Watch, la supuesta actualización del Galaxy Watch 7 podría indicar que el lanzamiento sería incluso antes que la renovación de la serie.

Ahora el precio: según @MysteryLupin el Galaxy Watch FE tendría un coste de 199 euros en Europa, entendiendo también que en España (aquí actualizado a las diferencias que suele haber entre España y países como Alemania). Lo que significa que se puede comprar por 100 euros menos que el Galaxy Watch 6.

De momento se desconoce si el Galaxy Watch FE llegará antes al mercado español que los Galaxy Watch 7, según 9to5Google; que incluirían otro estreno con el modelo Ultra. Un atractivo smartwatch que se enfrentará a los Amazfit y wearables de otras marcas que a esos precios ofrecen experiencias de gran calidad.