WhatsApp copia a Twitter con una marca azul de pago que te da ventajas

Desde que Elon Musk compró Twitter, su obsesión ha estado en obtener ingresos que cubran la deuda de 44.000 millones de dólares que le supuso la ‘broma’. Para ello, se ha centrado principalmente en expandir Twitter Blue, el servicio de pago que inicialmente sirvió para lanzar nuevas funciones; bajo el mandato de Musk, se ha convertido en una manera de presumir de que le estás pagando.

Zuckeberg ha visto eso y ha debido pensar que también quiere una parte del pastel, porque ha tardado menos de lo habitual en copiar esa idea. Así nace Meta Verified, un servicio cuyas ventajas no están aún del todo claras, aparte de que recibirás una marca azul en tu nombre de usuario.

Meta Verified, marca azul para WhatsApp

Como su nombre indica, Meta Verified es un nuevo servicio de verificación de identidad para todas las plataformas de Meta, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp. Sirve para asegurar que tu identidad es real y que eres quien dices ser; es por eso que para conseguir esta marca es necesario mostrar el DNI u otro método de identificación durante el proceso.

El precio de Meta Verified es de 15 dólares al mes si lo adquirimos a través de las apps móviles; mientras que cuesta 12 dólares al mes si se compra por la página web. Eso también ha sido copiado de Elon Musk y su pelea con Apple por los costes de usar la App Store.

¿Y qué recibimos por 15 dólares al mes? Aparte de la marca azul, los usuarios tendrán algunas ventajas, principalmente en cuestión de seguridad. Por ejemplo, Meta vigilará especialmente que nadie pueda hacerse pasar por nosotros, y también nos dará trato preferencial en el soporte técnico.

Otra ventaja es que nuestros comentarios tendrán preferencia y aparecerán primero en las publicaciones de Instagram y Facebook, y recibiremos recomendaciones exclusivas en las apps. Por último, tendremos ‘stickers’ exclusivos para usar en nuestras historias de Instagram.

Anuncio de Mark Zuckerberg de Meta Verified

Tal vez en respuesta a las inevitables críticas, Meta ha querido dejar claro que las medidas de seguridad se aplican encima de las que todos los usuarios gratuitos ya tienen; Zuckerberg asegura que el objetivo es “mejorar la autenticidad y la seguridad”, no reducir la seguridad de los usuarios que no pagan. No se nota nada que quiere alejarse de la polémica de Twitter de obligar a tener Twitter Blue para poder usar la autenticación en dos pasos con SMS. Además, asegura que este servicio es sólo para personas y no para empresas, a diferencia de la marca dorada de Twitter.

Por el momento, Meta Verified está disponible en Australia, y llegará al resto de mercados poco a poco.

