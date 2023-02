Poco X5 5G, análisis: equilibrado, bonito y competente

Xiaomi tiene clara su estrategia de marcas desde hace unos años. A los modelos vendidos con la marca Xiaomi unen los Redmi y los POCO, que se enfocan más a los usuarios que valoran, sobre todo, el precio. Es por eso por lo que había cierta expectación ante la presentación de los POCO X5 5G y POCO X5 Pro 5G. En Omicrono han podido analizar este último y nosotros hemos hecho lo mismo con el POCO X5 5G durante una semana.

XXXX

Características POCO X5 5G

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 695.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 48 Mpx f/1.9.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 13 Mpx f/2.4.

Conectividad 5G

4G.

Dual SIM.

Bluetooth 5.1.

Wifi ac.

Sensor de infrarrojos.

NFC.

Radio FM.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Micro SD.

Sensor de huellas lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 162.91 x 76.03 x 7.9 mm.

Peso: 181 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: MIUI 14.

El año pasado POCO presentó un móvil que nos gustó bastante, el POCO X4 Pro. Sacamos esto a colación porque el POCO X5 5G es muy similar a ese modelo, con ligeros cambios estéticos y algún cambio en la cámara, la velocidad de carga y el sonido.

Ligera evolución de diseño

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El POCO X5 es un dispositivo de gama media que no aspira a parecer otra cosa. Esto no es algo a criticar, sino que es algo comprensible. POCO no quiere gastar recursos en materiales caros y pesados, y opta por plásticos, que dan un buen resultado.

Además, en la mano se siente un terminal muy ergonómico, lo que no podemos decir de muchos otros dispositivos, con aristas más cortantes.

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la parte izquierda tenemos la bandeja para dualSIM y microSD, y en la parte derecha están los botones. El de encendido también es el sensor de huellas.

En la parte superior tenemos el jack de auriculares y el emisor de infrarrojos. En la parte inferior tenemos el auricular, el único altavoz y el puerto de carga USB-C.

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El diseño trasero es diferente de lo que vimos el año pasado, y la verdad es que queda mejor resuelto, aunque la empresa siga apostando por poner su logotipo a lo grande en esta zona, suponemos que para darle visibilidad a la marca. La apuesta por el acabado mate nos parece un acierto, aunque en la unidad que nos han cedido el color no destaque especialmente.

Destacar el adelgazamiento en el peso, de más de 20 gramos, con respecto al POCO X4 Pro. Se nota más ligero y cómodo, sobre todo si lo tenemos en la mano mucho tiempo.

El rendimiento justo para no tener problemas

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este tipo de móviles se suele comporta bien en el día a día, y hemos visto algún problema de retardo o alguna pantalla colgada sólo cuando intentábamos restaurar aplicaciones mientras instalábamos otra y poníamos contraseñas en otras apps.

El procesador, un Snapdragon 695, tiene dos núcleos a 2.2 GHz Kryo 660 Gold y seis a 1.7 GHz Kryo 660 Silver. Esto le da potencia suficiente para mover apps e inclusos algunos juegos aunque no al máximo de resolución.

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte buena es que es mejor que el Helio G99 que están montando marcas como realme y OPPO en móviles de este precio. La parte mala es que no es tan potente como el Dimensity 920 que vimos en algunos terminales del año pasado.

La memoria RAM va de la mano con la memoria interna, teniendo una versión de 6 + 128 GB y otra de 8 + 256 GB. En función de nuestras necesidades optaremos por una u otra, pero dada la diferencia de precio, si queremos tener móvil para el máximo tiempo posible casi que mejor ir por la segunda.

En cuanto a sonido, tenemos que decir que, si bien no se escucha mal, sí que hay diferencias con los modelos Pro, que tienen dos altavoces.

En el apartado de conectividad tenemos pocas quejas: NFC, infrarrojos, micro SD, jack de auriculares, Wifi 5 y bluetooth 5.1, USB C, radio FM...

Una buena pantalla de gama media

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El panel de este modelo es de 6.67 pulgadas con una resolución FHD+ (2400 x 1080 px). El panel usa la tecnología OLED y dispone de una tasa de refresco de 120 Hz. La tasa de muestreo táctil es de 360 Hz. La calibración de color, compatible con el protocolo DCI-P3, también es configurable.

Nos ha llamado la atención que, por defecto, la pantalla viniera con 60 Hz de tasa de refresco de serie. Siendo capaz de mostrar 120 Hz es algo curioso, aunque hemos podido configurarlo sin mayor problema.

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo único que chirría aquí es el aro plateado que tiene la cámara frontal y que ya hemos visto en otros modelos de POCO y de Redmi. No parece que tenga ningún sentido técnico, y visualmente es molesto.

Unas cámaras muy básicas

El POCO X5 tiene el mismo sistema de cámaras que el POCO X5 Pro con una excepción, la cámara principal.

En este caso tenemos un sensor de 48 Mpx, cuya calidad nos ha dejado fríos por diferentes motivos. La nitidez no es la esperada, el rango dinámico no es especialmente bueno y el HDR no ayuda lo suficiente. Además, el vídeo podría ser mucho mejor, en todos los niveles.

El gran angular es de 8 Mpx, una resolución escasa que nos arroja algún problema con el ruido de las imágenes de noche.

El tercer sensor, que se podrían haber ahorrado, es el macro de 2 Mpx. Ni por resolución ni por calidad va a ser importante.

Delante tenemos una cámara de 13 Mpx. Los selfies salen aceptablemente bien pero el vídeo no estabiliza tanto como nos gustaría, incluso de día. Lo hace mejor que otros modelos de este precio, eso sí.

Batería

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La batería de este modelo es de 5000 mAh, y cuenta con carga rápida por cable de 33 W. Además, el cargador viene en la caja, lo que siempre se agradece.

En las pruebas de batería que hemos hecho hemos estado jugando en interiores, haciendo algunas fotos, aunque no muchas, y escuchado música. También hemos salido a la calle a hacer fotos, usado el móvil como GPS, etc. El resultado ha variado entre las 5 y 6 horas de pantalla normalmente con entre 20 y 30 horas de uso total.

Xiaomi tiene un problema con las versiones de Android

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

El año pasado POCO lanzó el POCO X4 Pro con Android 11 cuando sus alternativas ya salían con Android 12. Este año ha pasado lo mismo, usando Android 12 en vez de Android 13.

Xiaomi tiene un problema serio con su interfaz, porque ralentiza mucho la llegada de las funciones nuevas del sistema a sus usuarios. Es cierto que a muchos compradores la versión de Android le da igual, pero no entendemos por qué la compañía sigue teniendo estos retrasos.

Discover y bóveda de aplicaciones

Un cambio que hemos apreciado en MIUI for POCO es la posibilidad de poner Discover o la bóveda de aplicaciones, una sección de la interfaz con noticias, accesos directos a apps, etc. Incluso podemos optar por apagar las dos y no poner ninguna.

También se agradece que se mantenga la opción de hacer que el sensor de huellas sólo funcione cuando se presiona, lo que evita falsos toques, muy común cuando se pone el sensor en el lateral y no delante o detrás.

Apps preinstaladas

Lo que no nos ha gustado nada es la cantidad de aplicaciones y juegos preinstalados que tiene este terminal. Podéis verlo en la captura superior, más de 10 apps con accesos en el escritorio.

Conclusión: una compra posible, pero no obligatoria

Poco X5 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los aspectos más importantes de un móvil de esta categoría es su precio. POCO tiene sus precios para el X5 5G:

Como veis, los precios no son especialmente elevados si los comparamos con los POCO de anteriores generaciones, pero ese no es el problema. Actualmente el Pixel 6a está a un precio similar al del POCO X5 más caro, y es un mejor móvil. Otras opciones son los OnePlus Nord CE 2 o realme 9 Pro Plus.

El POCO X5 es una opción válida, pero es cierto que está en un rango de precios con modelos muy potentes.

Sigue los temas que te interesan