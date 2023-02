Es innegable que ChatGPT ha sido una revolución. Después de años de dominio de Google, el mercado de buscadores web puede cambiar con la llegada de los ‘chatbots’; ya no basta con mostrar una lista de resultados, la IA debería explicarnos conceptos y ayudarnos en tareas complejas.

Mientras que Google Bard y el nuevo Bing con Inteligencia Artificial cometen sus tropiezos, es el momento ideal para que lleguen competidores basados en esta tecnología. Ya hemos hablado de uno de ellos, Neeva, y ahora le toca el turno a you.com, que presume de ser “un motor de búsqueda con IA que tú controlas”.

La IA que sabe quién eres

El gran aspecto que diferencia a you.com de otros buscadores con IA está en el nombre: afirma que está diseñado “para ti”, y para nadie más. Para conseguirlo, su sistema es capaz de mostrar resultados adaptados a nuestras preferencias y gustos; en ese sentido, es parecido a Google, ya que es capaz de mostrar desde las películas que nos podrían interesar a noticias cercanas. También destaca la compatibilidad con más de 150 apps, entre las que se encuentran Amazon, Microsoft Docs y Adobe Stock, que nos permiten conectar nuestra cuenta y, entre otras cosas, buscar en nuestros documentos o imágenes.

You.com es un buscador web basado en Inteligencia Artificial

Pero la parte que más atención está recibiendo últimamente es, sin duda alguna, el ‘chatbot’ lanzado el pasado mes de diciembre y accesible a través de una pestaña dentro de la búsqueda. Funciona de manera similar a ChatGPT, en el sentido de que es capaz de interpretar las frases que escribimos para resolver lo que realmente queremos, presentándonos resultados y soluciones a nuestros problemas.

You.com tiene un chatbot como el de ChatGPT

Al igual que el buscador, el chatbot de you.com afirma ser más ‘personal’, y eso se traduce en una función que es capaz de “analizar” a una persona y mostrar no sólo quién es, sino también cómo es vista por la comunidad. En efecto, esta IA promete ser capaz de decirte si te están criticando o elogiando, y los motivos.

Pregunto a una IA qué piensa de mí

En mis pruebas, pedí al chatbot de you.com que me dijera quién es @adrian_cal_raya, usando mi cuenta de Twitter (luego explico por qué). Y la verdad es que consiguió sorprenderme, para bien y para mal.

La IA es capaz de investigar el nombre o el nick de cualquier usuario

La IA dijo que yo era un periodista de tecnología basado en Madrid, España. Dijo que yo era el fundador y editor de El Androide Libre, pero lamentablemente sólo una de esas cosas es correcta; aunque estuve presente en los primeros años de esta página (y de nuestra hermana Omicrono), no formé parte de su fundación. Tal vez la IA llegó a esa conclusión al haber encontrado artículos firmados por mí de hace mucho tiempo en la página.

Más decepcionante fue cuando le pregunté a la IA qué es lo que la gente piensa de mí. Dijo que la gente “aprecia su experiencia en tecnología y su habilidad de proveer explicaciones a fondo y discusiones en una amplia”… y ahí se corta. ¿una amplia qué? ¿Soy tan intranscendente que no merece la pena decir más?

La IA puede explicar los puntos positivos de una persona

Frustrado, pregunté específicamente qué piensa la gente de mi trabajo; ahí se explayó más, afirmando que soy conocido por “proveer contenido preciso e informativo respaldado por investigación y pruebas”. Según la IA, la gente también aprecia mi “voluntad por discutir tópicos difíciles” y mi aparente “compromiso por la verdad”. Por último, cree que mi estilo de escritura es “atractivo y entretenido”.

Un poco avergonzado, decidí que no me podía quedar sólo con lo bueno, y pregunté a la IA qué es lo que a la gente no le gusta de mí, preparándome para lo peor. Curiosamente, no fue tan malo, afirmando que “algunos encuentran desagradable su tendencia a ser demasiado obstinado” y que mis puntos de vista” suelen ser controvertidos”. Tal vez para no hacer mucho daño, la IA volvió a repetir los puntos positivos de antes.

La IA también puede recoger críticas que haya recibido una persona

Que a esta IA aún le queda mucho trabajo por delante es evidente. Comete fallos y no está realmente claro de dónde saca algunas conclusiones; los elogios y las críticas parecen algo artificiales, como si fuesen las típicas que se hacen a todos los periodistas. También tiene dificultades para distinguir entre personas; cuando usé mi nombre real, me confundió con un jugador mexicano y su respuesta mezcló nuestras vidas.

Pese a todo, es una herramienta curiosa, que puedes usar de manera gratuita sólo con crear una cuenta en you.com.

