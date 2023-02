ChatGPT Plus es oficial, el poder sin límites de la Inteligencia Artificial más popular

De los muchos proyectos basados en Inteligencia Artificial que han aparecido en los últimos meses, tal vez el más influyente haya sido ChatGPT. Este servicio funciona como un “chatbot”, que responde a lo que escribimos en un chat personal.

ChatGPT ha conseguido llamar tanto la atención por su capacidad para imitar al ser humano, con respuestas que parecen convincentes (aunque no siempre lo sean) y que sirven tanto para aprender sobre una temática en concreto, como para programar un juego.

La versión sin límites de ChatGPT

Con todo eso, es comprensible que ChatGPT haya ganado tanta popularidad en tan poco tiempo; y también es comprensible que el proyecto haya impuesto limitaciones para que todo el mundo pueda usarlo. Y eso nos lleva a lo inevitable, la monetización del servicio.

Tal y como se rumoreó en su día, OpenAI ha lanzado hoy un nuevo programa piloto que permite pagar por una suscripción de ChatGPT Plus. Esta será una versión exclusiva de la Inteligencia Artificial, con varias ventajas respecto a los usuarios que usen la versión gratuita.

La diferencia más notable es que los usuarios de ChatGPT Plus no tendrán limitaciones de acceso, incluso en los ‘picos’ de mayor uso; por lo tanto, tendrán prioridad respecto al resto. Las respuestas de ChatGPT Plus no serán diferentes respecto a la versión gratuita, pero sí que serán más rápidas, por lo que no tendremos que esperar tanto para hacer otra pregunta. Por último, se promete acceso prioritario a las nuevas funciones y mejoras que se vayan a implementar a partir de ahora.

ChatGPT Plus por ahora sólo está disponible en los Estados Unidos, y a través de invitación al programa piloto; el coste será de 20 dólares al mes, por lo que claramente está dirigido a usuarios expertos que requieran tener la IA siempre a mano.

OpenAI ha aclarado que esto no significa el fin de la versión gratuita, afirmando que continuará ofreciendo acceso gratis a la IA; es sólo que la versión de pago permitirá seguir ofreciendo acceso a más gente. Además, para el futuro están explorando la posibilidad de lanzar planes más baratos y planes para negocios.

Originalmente, OpenAI nació como una ONG dedicada al estudio de la Inteligencia Artificial y sus posibles consecuencias para el ser humano; pero con el tiempo, creó una división comercial que se centró en explorar métodos para generar ingresos con IA. Incluso ahora, OpenAI afirma que ChatGPT no nació para ganar dinero, sino para aprender más sobre sus fortalezas y debilidades y conseguir más opiniones de los usuarios.

