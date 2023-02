Probamos el POCO X5 Pro: el móvil de gama media potente y barato para no tener que gastar de más

El mercado de los smartphones tiene una gran competencia, por lo que comprar un móvil es una tarea cada vez más complicada. Algunos apuestan por las cámaras o por el diseño, pero desde hace tiempo son muchos los usuarios en España que buscan un modelo que contenga las tres 'B': que sea 'bueno, bonito y barato'. Y si hay un fabricante que destaque por cumplir con esa regla, ese es Xiaomi y su submarca POCO, que ha presentado el X5 Pro 5G, su gama media que apunta a ser un superventas.

La familia POCO son unos dispositivos muy reconocidos en el mercado por ofrecer un "precio honesto" -como resaltan desde la empresa china- junto con unas especificaciones y características de calidad. Desde su llegada, los teléfonos de la submarca de Xiaomi han cumplido con las expectativas de los usuarios que buscan un móvil económico sin renunciar a nada, algo que sucede también con el nuevo X5 Pro 5G, que se ha dado a conocer junto con el X5.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos usado durante días el nuevo POCO X5 Pro 5G, un teléfono de gama media que es el claro ejemplo de que un móvil puede ofrecer todo lo que necesita el usuario sin tener que gastarse una gran suma de dinero: la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria llega por 349,99 euros -aunque está en oferta por 299,99 euros hasta el 13 de febrero-; y el modelo de 8 GB y 256 GB de memoria cuesta 399,99 euros (también rebajado cincuenta euros durante una semana).

Un diseño llamativo

"¡Anda, qué chulo! Parece un minion" es una de las frases que más se escucha cuando una persona ve por primera vez el POCO X5 Pro 5G. Y lo cierto es que no les falta razón, ya que el gama media de la submarca de Xiaomi tiene un diseño en su versión de color amarillo que guarda un cierto parecido con las pequeñas y torpes criaturitas que ayudan en sus planes al popular villano Gru en las películas.

El POCO X5 Pro 5G cumple con la 'B' de 'bonito', con un diseño similar al X4 Pro 5G, pero más moderno. La parte trasera está fabricada con una carcasa de plástico de color amarillo ligeramente mate y brillante que no deja marcadas las huellas. En la parte superior se encuentra el módulo para una triple cámara, que es de color negro y está acompañado por otra zona del mismo color donde se puede ver el logo de la firma; y que juntos ocupan prácticamente todo el ancho del teléfono -de ahí el parecido con los minions-.

El POCO X5 Pro. Nacho Castañón Omicrono

Una de las principales características en cuanto diseño se refiere es que el gama media de POCO apuesta por unos cantos rectos, al más puro estilo iPhone, y que tanto están de moda últimamente en la industria. Esto no hace que el teléfono sea incómodo de sujetar, sino que permite que sea hasta más fácil de agarrar. Además, se siente bien en mano, ya que es un smartphone ligero (181 gramos) y delgado (solo 7,9 mm de grosor).

Llama la atención el canto derecho del POCO X5 Pro 5G, ya que es todo de color negro excepto el botón de encendido y apagado, que apuesta por el mismo tono amarillo que su trasera. Un botón que tiene encima aquellos dedicados a controlar el volumen y que está ubicado en una posición cómoda y accesible. El lateral izquierdo se mantiene limpio y el inferior da cobijo a la bandeja para la Dual SIM, al puerto USB C y a un altavoz; mientras que en el superior hay otro altavoz junto con un jack para conectar auriculares de cable.

Una gran pantalla

Los POCO X5 son los primeros modelos de la submarca de Xiaomi en incorporar pantallas Flow AMOLED, es decir, viene con un panel AMOLED a una tasa de refresco de 120 Hz. En el caso del modelo Pro, la pantalla tiene un tamaño de 6,67 pulgadas que se combina a la perfección con la parte trasera del smartphone, con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 240 Hz.

También viene con protección de cristal Corning Gorilla Glass 5 y un brillo bastante elevado que permite ver la pantalla sin problemas en situaciones de mucha luz, como en plena calle. Unas características que, en conjunto, se traducen en una buena calidad de imagen con unos colores vivos y una tasa de refresco para desplazarse rápidamente por la interfaz, por las redes sociales o para jugar con una experiencia fluida.

La pantalla del POCO X5 Pro. Nacho Castañón Omicrono

Sumado a unos altavoces estéreos potentes, es un teléfono perfecto para ver contenido multimedia, como una película, o para disfrutar de juegos. La pantalla también ofrece un agujero en el centro para la cámara delantera, pero en este caso prescinde de lector de huellas; que está ubicado en el propio botón para encender el terminal y que funciona de forma precisa y rápida.

El rendimiento es otro punto a tener en cuenta de este POCO X5 Pro 5G, ya que incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 778G, que en el modelo que hemos probado está acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, junto con una GPU Adreno 642L. Gracias a estas características el gama media de la submarca de Xiaomi ofrece un gran rendimiento y potencia, siendo también adecuado para aquellos usuarios que sean más exigentes a la hora de jugar.

El POCO X5 Pro. Nacho Castañón Omicrono

La batería de 5.000 mAh es otro punto fuerte de este POCO X5 Pro 5G, ya que ofrece una autonomía de hasta un día y medio con un uso normal. Lógicamente, si se le exige mucho, como jugar durante las largas sesiones a juegos pesados, ésta se reduce considerablemente. La buena noticia es que el móvil viene con cargador con carga rápida de 67 W, por lo que se puede obtener el 100% de la pila en apenas 35 minutos de carga.

El POCO X5 Pro 5G llega con NFC y MIUI 14 como sistema operativo, que es altamente personalizable y rápido. Una de las cosas a tener en cuenta es que esta capa de personalización viene con algunas aplicaciones preinstaladas, pero la gran mayoría de ellas son apps que se suelen utilizar normalmente, como es el caso de TikTok, Facebook o Amazon; por lo que no molesta en absoluto.

108 megapíxeles

Las cámaras del POCO X5 Pro 5G son la guinda para completar la 'B' de 'bueno'. La compañía ha apostado por incluir una lente principal de 108 megapíxeles aunque aseguran ser conscientes de que muchas veces el consumidor no hace uso de ella para sacar fotos. El motivo de esta apuesta es que "el número importa y está demostrado". La otra razón es que el resultado de las imágenes es de nota.

El sensor de 108 megapíxeles ofrece una resolución muy alta y es capaz de capturar muchos detalles y unos colores naturales; incluso de noche y en zonas donde apenas hay luz. Una cámara que está acompañada por un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles; mientras que en el frontal de teléfono se encuentra una cámara para selfis de 16 megapíxeles.

En líneas generales, todas las cámaras del POCO X5 Pro 5G rinden a un buen nivel, dejando imágenes llenas de detalles y colores. Incluso la lente frontal permite obtener unos selfis y retratos naturales con un fondo bien difuminado, especialmente cuando la luz acompaña. En cuanto al vídeo, el gama media permite grabar en 4K y ofrece una función denominada 'vlog' que incluye plantillas para realizar vídeos perfectos para compartir en redes sociales.

Por su parte, la aplicación de cámara es bastante sencilla e intuitiva de utilizar, y destaca por ofrecer una variedad de modos. Por ejemplo, está el clásico modo profesional, retrato, nocturno, los 108 megapíxeles -que se activa en la pestaña 'Más'. cámara lenta, panorámica o vídeo corto, entre otros.

¿Me lo compro?

El POCO X5 Pro 5G no has dejado con unas buenas sensaciones tras estar varios días usándolo como móvil principal, confirmando que no se necesita gastar mucho dinero para tener un buen teléfono. Lógicamente su precio será lo que más atraiga a los usuarios, pero éste se combina a la perfección con una ficha técnica de especificaciones con grandes números.

Un teléfono que permite hacer todo lo que el usuario necesita, ya sea jugar, trabajar o pasar el rato con las diferentes aplicaciones, a un buen rendimiento y potencia; a lo que se le suma un diseño bonito y llamativo, y una cámara notable. Unas características -las tres B'- que hacen que el POCO X5 Pro 5G tenga todo por delante para ser un superventas, aunque tiene en realme y en otros fabricantes a sus principales rivales a superar.

