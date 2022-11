Un mes con el Xiaomi 12 más barato: tiene todo lo que vas a necesitar sin gastar un euro de más

De un tiempo a esta parte resulta casi imposible seguirle el paso a un fabricante como Xiaomi. No ya por los dispositivos de todo tipo que presenta con frecuencia inaudita, desde patinetes eléctricos hasta un comedero y un bebedero inteligentes para mascotas, sino por sus constantes novedades en el mercado de los móviles, ya sea con su marca o con submarcas como Poco o Redmi. Sus últimos buques insignia, el Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro, no podían quedarse sin su versión más asequible, el Xiaomi 12 Lite, disponible en Amazon en estos momentos desde 397 euros en su versión de 8 GB y 128 GB.

[Una semana con el Xiaomi 12T Pro: llegas por la cámara pero te quedas por la carga rápida y pantalla]

Habitualmente, el sufijo Lite en un smartphone implica unas especificaciones inferiores a las de sus 'hermanos mayores', pero en este caso esas diferencias se han reducido a la mínima expresión. Y es que las sensaciones con el Xiaomi 12 Lite son las de estar ante un producto premium, no de gama media. En eso ayuda especialmente su pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, su carga rápida y también sus cámaras, que ofrecen resultados más que notables.

Habrá quien eche en falta una mayor capacidad de procesamiento, ya que el procesador Snapdragon 778G no es el más potente del mercado, pero en el resto de características las bondades de este modelo diseñado para triunfar no dejan lugar a dudas: estamos ante uno de esos móviles tan equilibrados y fiables que tienen todo el potencial para arrasar en ventas.

Ligero y llamativo

A primera vista, donde más se nota la diferencia del Xiaomi 12 Lite con el Xiaomi 12 y el 12 Pro es en su diseño menos curvilíneo y, curiosamente, en el peso. Y es que con 173 gramos es un dispositivo agradable de sostener durante largos periodos de tiempo sin cansarse. Además, su tamaño de 7,3 mm de grosor se adapta muy bien a la mano (y al bolsillo), lo que supone un cambio importante respecto a los voluminosos terminales de 200 gramos o más que parecen haberse convertido en la norma en los últimos tiempos.

La cubierta trasera, de tacto muy suave, tiene un atractivo acabado brillante que, en el modelo que he podido probar, es de color ligeramente rosa pero también refleja la luz, con lo que adquiere tonos morados y hasta plateados. Además de este bonito acabado, también puedes encontrar el Xiaomi 12 Lite en negro y verde. Desde luego llama la atención y puede conquistarte sólo por su aspecto.

Xiaomi 12 Lite Ismael Marinero Omicrono

En la parte delantera, todo el protagonismo es para la pantalla AMOLED FHD+ de 6,55 pulgadas, con una tasa de refresco mejorada de 120 Hz (frente a los 90 Hz del Mi 11 Lite) y unos colores que parecen salir de los marcos. De hecho, el Xiaomi 12 Lite cubre el 99,6% de la gama sRGB en el perfil de pantalla por defecto en el sistema operativo MIUI. Este modo vívido aumenta la intensidad de los colores hasta resultar algo artificial, pero se puede cambiar al modo 'original' y obtener una saturación más equilibrada.

En exteriores y con luz directa puede tener algún problema de brillo, pero en general la pantalla se ve correctamente en casi todos los ambientes y cuenta con una función de brillo automático bastante rápida y eficaz. El brillo máximo, con esta función desactivada, llega a unos nada desdeñables 443cd/m² y 950 nits.

El marco inferior del Xiaomi 12 Lite I.M. Omicrono

Por lo demás, el cuerpo del Xiaomi 12 Lite renuncia a algunas cosas, como el conector de auriculares o el espacio para tarjeta SD, pero incluye emisor de infrarrojos, una bandeja de doble nano SIM y un doble altavoz compatible con Dolby Atmos en los bordes superior e inferior. El sensor de huellas se oculta bajo la pantalla y funciona de manera ejemplar, mientras un pequeño agujero alberga la cámara frontal.

Una cámara sólida

Mientras algunos de sus competidores han renovado sus lentes y sensores, Xiaomi ha apostado por un viejo conocido, el Samsung HM2 de 108 MP de 1,52 pulgadas. Se trata del mismo sensor principal que ya había utilizado la marca en el Xiaomi 11T Pro y el Redmi Note 10 Pro. No es tan eficaz en situaciones de baja iluminación como el Sony IMX766 que montan alternativas como el Realme 9 Pro Plus o el OnePlus Nord 2T, pero se defiende en todos los demás terrenos.

El módulo de cámaras del Xiaomi 12 Lite Ismael Marinero Omicrono

El ultra gran angular ofrece buenos resultados, aunque pierde algo de profundidad, detalle y luminosidad frente al sensor principal. Mientras, el macro de 2 MP sigue sin ser verdaderamente útil, como ocurre en la gran mayoría de smartphones. Habrá que esperar a que los fabricantes decidan renunciar definitivamente a una característica que, en la mayoría de los casos, es completamente prescindible.

La cámara principal hace fotos con colores vivos, con un rango dinámico muy sólido y un suave efecto bokeh si te acercas lo suficiente al sujeto u objeto retratado, más aún si se activa la función retrato. Por la noche, el teléfono activa el modo nocturno de manera automática y ahí el sensor sufre para llegar al nivel de detalle de sus competidores, pero las fotos siguen siendo bastante buenas para el rango de precios del terminal.

La cámara selfie de 32 MP del Xiaomi 12 Lite es su otra gran baza para los enamorados de Instagram, ya que ofrece fotos luminosas con mucho detalle. Al ser más estrecho, el sensor tiende a abrir el obturador para captar más luz, y en ocasiones puede mostrar algún desenfoque.

Procesador y batería

Xiaomi ha equipado su teléfono con el Snapdragon 778G, el último chip de gama media de 6nm de Qualcomm. Es algo inferior al Snapdragon 780G que impulsaba el Xiaomi Mi 11 Lite del año pasado, pero cumple de sobra para un uso cotidiano.

[Primer contacto con el Xiaomi 12S Ultra, la 'bestia' fotográfica que no podrás comprar en España]

Para ponerlo a prueba he expimido al máximo la multitarea y he jugado con él a juegos exigentes gráficamente, como Genshin Impact o Call of Duty Warzone, y ha cumplido sin mayores problemas ni ralentizaciones. En eso ayuda, y mucho, la GPU Adreno 642L integrada en el procesador.

La batería es la misma que la del anterior modelo, el Xiaomi 11 Lite, es decir, de 4.300 mAh. Sobre el papel parece corta, pero haciendo un uso intensivo del teléfono, jugando, viendo películas y utilizando diversas apps de productividad, rara vez ha bajado más allá del 30% al final del día. Si el uso es menor, la batería puede durar tranquilamente sin cargar durante más de dos días.

Xiaomi 12 Lite I.M. Omicrono

Además, dispone de carga rápida y la caja incluye un cargador de 67 W, con lo que la batería pasa de 0 al 50% en menos de 15 minutos. Ya nos hemos acostumbrado, y ahora hay modelos que llegan a los 200 W, pero la carga rápida sigue siendo todo un prodigio técnico que hasta hace pocos años parecía un imposible y lastraba la experiencia que ofrecían este tipo de dispositivos.

¿Me lo compro?

En resumen, el Xiaomi 12 Lite es un smartphone a tener muy en cuenta en la competida gama media. Tiene un gran diseño, una excelente ergonomía y una magnífica pantalla AMOLED. Tiene algunos apartados menos destacables, como el rendimiento o la batería, pero en conjunto es una muestra más de la capacidad de Xiaomi para ajustar al máximo la relación calidad-precio.

El Xiaomi 12 Lite junto a su caja Ismael Marinero Omicrono

Su exterior llamativo y delgado y las sensaciones que ofrece no engañan: estás ante uno de los mejores móviles de su categoría, que no tiene nada que envidiar al Samsung A53, el OnePlus Nord 2T o el Realme 9 Pro Plus, sus equivalentes en la gama media. Las cámaras cumplen de sobra, aunque no están entre lo más destacable de sus especificaciones.

Por último, su precio actual de 397 euros despeja las posibles dudas que puedas tener: es un placer utilizarlo en el día a día y por ese dinero no es probable que encuentres modelos mucho mejores.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan