Rebajas inesperadas en los iPhone más caros pocos meses después de su lanzamiento

Con la noticia de que Apple podría preparar un iPhone 15 Ultra para un futuro lanzamiento en España, queda claro que la firma de la manzana apuesta por los precios altos. No obstante, no son pocos los reportes de que los modelos superiores de la compañía, como serían los iPhone 14 Plus, Pro y Pro Max no están teniendo el éxito esperando en ciertas partes del mundo, como China. Prueba de ello, según recoge Bloomberg, son los brutales descuentos que se aplican en China.

Y es que los últimos iPhone 14 se están vendiendo con descuentos de más de 100 dólares. Unos recortes bastante poco comunes, y que llegan tan solo unos pocos meses después de su lanzamiento, que dejarían claro que la demanda en dicho país de estos móviles no es ni mucho menos la que Apple querría, tal y como apunta Bloomberg.

La operadora estatal China Mobile, así como JD.com serían algunas de las firmas que están realizando estos recortes en los iPhone. Le siguen minoristas del sur de Shenzhen, que ya han comenzado a reducir los precios de estos mismos teléfonos, todos con descuentos que van desde los 700 hasta los 800 yuanes (entre 96 y 109 euros, respectivamente).

Descuentos en los iPhone

Hay que recordar que estos descuentos se están produciendo poco después del Año Nuevo Lunar chino, lo que también influye en la aparición de las ofertas de hardware y tecnología chinas. No se sabe si cuando acabe la temporada festiva los precios subirán, o si por el contrario estos precios se mantendrán a la baja. Sin embargo, estos datos no son en absoluto buenos para la compañía.

La semana pasada Apple, en su informe de ingresos, dejó claro que se estaba produciendo un repunte de ventas en el mercado chino, gracias a la eliminación de las restricciones por COVID-19. No obstante, la inflación mundial y la demanda podrían apuntar a unas bajas ventas, ya reflejadas en una caída de ventas de teléfonos respecto al año pasado.

iPhone 14 Apple Omicrono

Según expone Bloomberg, las ventas de los 4 modelos de iPhone 14 cayeron hasta un 28% en comparación con su familia predecesora en sus primeros 38 días puestos a la venta. Y no son los únicos datos negativos; los iPhone 14 Plus, los modelos más intermedios de toda la gama, también estarían teniendo serios problemas de ventas.

Los iPhone más cruciales de Apple serán los de este año, y no por pocos motivos. Además de la inclusión del modelo Ultra, estos iPhone sufrirán un rediseño en su cuerpo, así como recibir el tan ansiado puerto USB-C por mandato de la Unión Europea. Es posible que estos cambios ayuden a que estos teléfonos puedan tener una mejor acogida internacional, aunque es difícil saberlo tan pronto.

