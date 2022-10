Probamos el Poco M5s: un Xiaomi de 200 euros que no parece calcar a los móviles de hace un año

Comprarse un móvil de gama media o baja con una buena relación calidad-precio es cada vez más fácil y, al mismo tiempo, complejo en España. Xiaomi y su submarca Poco son en gran parte culpables de esta dicotomía. Su amplio catálogo de móviles ofrece todo tipo de precios y características al comprador, el cual puede verse también algo abrumado por tener que elegir entre modelos a veces idénticos.

Esto ocurre cuando uno se topa con los nuevos M5s de Poco, esa sensación de deja vu surge. Hemos visto este modelo antes pero no recordamos dónde. Poco ha traído a España un teléfono con pantalla AMOLED de buen tamaño para ver contenidos, altavoces potentes, gran batería y diseño elegante y funcional.

En realidad se trata de una copia del Redmi Note 10S lanzado por Xiaomi en 2021, son casi idénticos si se comparan las listas de especificaciones. No es la primera vez que vemos un producto de Xiaomi reconvertido bajo la marca de Poco, pero este detalle que despierta una primera sensación de monotonía, no debe cegarnos para valorar si lo que le funcionó a Xiaomi hace 12 meses puede seguir siendo un acierto para Poco ahora, por 209,99 euros.

Diseño y pantalla

El diseño del Poco M5s sigue destacando por su sencillez, sin alardes que llamen la atención en exceso, lo importante es ser funcional y cómodo sin renunciar a la elegancia de gamas más altas. En este caso, nos ha tocado el modelo en blanco con una funda de plástico que no lo oculta, pero lo protege bordes y cámaras.

Aunque el terminal es de buen tamaño, se agarra fácil gracias a los bordes curvos y que no es muy pesado (178,8 gramos). Tiene resistencia al polvo y a salpicaduras de agua IP53. La carcasa de plástico no resbala y deja todo el protagonismo a la marca, en grande para que no lo confundamos con los Redmi de hace un año, y las cámaras que descansan en el mismo módulo rectangular en la esquina superior izquierda.

Poco M5s Marta Sanz Romero

En los bordes encontramos el lector de huellas en el botón de inicio, a una altura considerable para desbloquear el móvil sin mucho esfuerzo. En la parte inferior al altavoz y al puerto USB-C para cargarlo, le acompaña un minijack para auriculares.

El conector para auriculares es un elemento que ha desaparecido ya de la mayoría de terminales de gamas más altas, pero que se conserva en modelos más modestos y supone una ventaja para que los usuarios no se vean obligados a comprar auriculares inalámbricos o un adaptador. En la caja no vienen auriculares de cable.

Poco M5s Marta Sanz

Por la parte frontal, la pantalla se lleva todas las miradas. Estamos ante un panel AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución FullHD+ (2400 x 1080 píxeles) y con una tasa de refresco de 60 Hz. A estas alturas habría sido interesante contar con los 90Hz que integra su hermano, el Poco M5 para tener mayor fluidez a la hora de jugar, pero la experiencia no es mala.

El Poco M5s ofrece un buen nivel de contraste y colores vivos, además de detalle para ver vídeos que es para lo que han enfocado este móvil, aunque no se pueden ver vídeos en 4K. Una característica que siempre es interesante, es el nivel de brillo máximo de 1.100 nits, para ver películas por la calle o poder ver bien las fotos que se están haciendo incluso en el día más soleado.

Poco M5s Marta Sanz Romero

Para el día a día la resolución es suficiente y le acompaña un sonido estéreo con dos altavoces aceptable con buen volumen, quizás demasiado, pues de cero a uno el salto en volumen es considerable y hubiera preferido tener más niveles intermedios.

Potencia y autonomía

En su interior, el corazón de este móvil sigue siendo el procesador MediaTek Helio G95 que ya vimos el año pasado. Este chip anunciado en septiembre de 2020 con ocho núcleos, utiliza dos núcleos Cortex-A76 de alto rendimiento, junto con una potente GPU Mali-G76 MC4. Se trata de un procesador 4G centrado en dar juego, aunque este modelo esté más enfocado a otros usos recreativos.

Poco M5s Marta Sanz

En líneas generales, la experiencia ha sido satisfactoria, con partidas sin lag ni fallos de otro tipo a la hora de saltar de una aplicación a otra. En esto también contribuyen los 6 GB de memoria RAM LPDDR4X y 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 que integra. Si con este espacio no es suficiente, no hay de qué preocuparse pues es posible ampliar el almacenamiento hasta un 1TB. La RAM, por su parte, cuenta con la ampliación dinámica de la RAM con solo un toque, lo que te permitirá ampliarla hasta 8 GB* para optimizar aún más la experiencia.

Para el juego y el resto de interacciones con el teléfono, Poco ha integrado un motor lineal de eje Z que da más potencia de vibración al equipo cada vez que se toca la pantalla. En cierto sentido este elemento despierta sentimientos encontrados, al escribir la vibración es demasiado fuerte, tanto que se puede oír, aunque esa intensidad es regulable o se puede eliminar.

Poco M5s Marta Sanz Romero

En cuanto a la conectividad, el Poco M5s cuenta con Dual SIM, Bluetooth 5.3, NFC y IR Blaster, infrarrojos para usar con los electrodomésticos del hogar conectado. Todo esto viene soportado de nuevo por 5.000 mAh de batería, cifra habitual en los modelos más modestos donde se prima la autonomía.

Si no se le da mucho uso, el teléfono puede aguantar más de dos días de uso sin problemas, pero en el momento en que se recurre a la cámara para hacer fotos o grabar vídeos y se pierde el tiempo viendo vídeos en su pantalla, la batería disminuye y su autonomía se queda en un día y algunas horas más. Este ha sido el caso la mayoría de los días, necesitando una recarga cada 36 horas.

Poco M5s Marta Sanz

En la caja no viene con cargador, un inconveniente para todos aquellos compradores que llevan años sin renovar móvil y no tengan buenos cargadores en casa. El Poco M5s es compatible con la carga rápida de 33W gracias a la cual alcanza el 60% en 30 minutos aproximadamente.

Cámaras

En el apartado fotográfico, este teléfono integra una combinación de lentes que se pueden encontrar en muchos modelos. El juego de cámaras está presidido por un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y otro de profundidad también de 2 megapíxeles. La cámara frontal tiene 13 megapíxeles.

Poco M5s Marta Sanz

Las imágenes de día que consigue el Poco M5s son nítidas y con colores bastante naturales, aunque sin renunciar a ese punto de saturación que ofrece el procesado de la mayoría de móviles. El HDR procesa aún más las escenas, potenciando las partes que de otra forma quedarían algo apagadas por estar en sombra o demasiado quemadas por el sol. El cambio es considerable, hasta conseguir una imagen algo plana. No obstante, sin el uso de esta herramienta también se consiguen buenas tomas, como se pueden ver en la siguiente galería de ejemplos.

Por la noche, pasa algo por el estilo con las imágenes nocturnas y el uso del modo noche. Sin procesados, las fotos tienen algo menos de detalle, pero reflejan bien las escenas. Al confiar en el modo noche la escena se ilumina y se ven más detalles, incluso consiguiendo algo más de nitidez.

Para los que quieran hacerse selfies, la cámara de 13 megapíxeles se defiende en situaciones con buena iluminación. Con desenfoque de fondo, el software hace recortes algo toscos, sobre todo en la parte del pelo. En cuanto a vídeo, el Redmi Note 10S permite grabar en 4K y 30fps o en 1080P y 60fps, un aspecto positivo es que cuenta con una buena estabilización de imagen y la posibilidad de grabar con la lente macro.

¿Me lo compró?

Ha quedado claro que el Poco M5s es una copia casi idéntica de uno móvil que Xiaomi lanzó hace un año, pero era un buen móvil, de los más completos dentro de la gama media y eso no se pierde de un año para otro. Si dejamos de lado la monotonía que estos reciclados traen al mercado y pensamos como un usuario que busca un equipo funcional, el M5s tiene potencial.

Poco M5s Marta Sanz

Las cámaras no destacan en exceso, a la pantalla le siguen faltando detalles como una tasa de refresco de 90Hz y viene sin cargador en la caja, pegas que contrastan con un diseño sobrio, una buena batería, sonido y una pantalla AMOLED para disfrutar viendo contenido. El Poco M5s es un modelo equilibrado, sin altas pretensiones que ha llegado al mercado por 209 euros, un precio aceptable que compite muy de cerca con otros modelos ligeramente más potentes presentados hace meses.

