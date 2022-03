He probado el móvil chollo presentado en el MWC de Barcelona: una compra maestra por 200 euros

Poco ha aprovechado la vuelta a lo grande del Mobile World Congress para presentar sus nuevos móviles de gama media. El Poco M4 Pro se ha estrenado en el primer día de esta feria que se celebra en Barcelona después de dos años descafeinados por la pandemia. Se trata de una nueva versión del modelo M4 Pro con 5G que ya pudimos probar en diciembre de 2021, pero que ahora llega con características renovadas. Mejora en temas como la pantalla y las cámaras, pero a cambio se deshace del 5G para mantener su precio ajustado.

Asegura la empresa durante las presentaciones que la funcionalidad y el precio siguen siendo sus principales objetivos, valorando más ofrecer un producto para todos los bolsillos y renunciando a tecnologías caras como el 5G o la carga inalámbrica que muchos usuarios no les dan tanto uso. Este nuevo smartphone es fiel reflejo de esa postura.

En realidad, el modelo Poco M4 Pro se parece más al nuevo X4 Pro que a su predecesor. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos podido probar durante unos pocos días y en plena vorágine del MWC, las cualidades de este móvil que se lanza al mercado en España por un precio de 219 euros, coste similar al que obtuvo en su lanzamiento el M4 Pro con 5G.

Diseño y pantalla

El diseño sigue la línea de la familia de Poco X, con un módulo cuadrado que ocupa casi toda la superficie trasera y deja atrás la esfera en la que se integraban los Poco M anteriores. En general es un móvil de buen tamaño pensado para ser cómodo más que llamativo. Xiaomi y sus submarcas, a diferencia de otras empresas, parece más centrada en aquello que se le da bien: móviles elegantes, pero principalmente funcionales, sin muchos alardes.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

Salvo el modelo de amarillo eléctrico, el M4 Pro en negro es discreto. La compañía presume de ser su Poco más ligero con 179,5 gramos, un terminal delgado por sus 8,09 mm de grosor. En uno de sus bordes delgados se encuentra el lector de huellas que está a una altura cómoda para poder desbloquear con facilidad y rapidez el teléfono, así la pantalla queda despejada excepto por la cámara de 16 megapíxeles de la que hablaremos más adelante.

Por su parte, la pantalla es panel AMOLED de 6,43 pulgadas y resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) que luce con claridad gracias a sus 1000 nits de brillo, incluso en días soleados. Los vídeos y demás contenidos se ven con nitidez y un amplio abanico de colores, por lo que es una buena pantalla para ver series y películas, pero sin la posibilidad de disfrutar de la calidad 4K.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

Tampoco el brillo automático funciona con fluidez, esto es algo que he notado en los últimos móviles con el sistema operativo de MIUI, suele ajustarse por encima o debajo de lo necesario e implica nivelar el brillo de forma manual para ver con comodidad. De todas formas esto es algo corregible mediante una actualización. Para quienes quieran jugar a algún videojuego, la pantalla tiene 90Hz de tasa de refresco (ajustable de forma manual) y 180Hz de respuesta, que aportan fluidez a la experiencia, pero agotan más rápido la batería.

En los bordes superior e inferior, dos altavoces colocados en oposición ofrecen sonido estéreo que permite disfrutar de un volumen alto y más realista cuando se juega a algún videojuego o se pasa el rato viendo una película en posición horizontal. Aunque actualmente lo habitual es que el usuario utilice auriculares, sobre todo inalámbricos.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

Para esta conexión cuenta con Bluetooth 5.0 que funciona rápidamente en cuando se han vinculado ambos dispositivos. Para quienes siguen confiando en los auriculares con cable, el M4 Pro tiene jack para auriculares, algo que en este rango de precio es aconsejable para no obligar al usuario con un presupuesto reducido a invertir también en unos cascos inalámbricos. Eso sí, en la caja no se incluyen los clásicos auriculares de cable.

Experiencia de uso

Poco ha equipado este móvil con un procesador Helio G96 un chip lanzado hace varios años que no ofrece conectividad 5G, al contrario que la versión anterior que estaba compuesto por un procesador el MediaTek Dimensity 810. Nos explica Kevin Qui, director de Poco a nivel Global que la compañía busca el equilibrio entre la economía y la funcionalidad por eso prioriza otros aspectos antes que el 5G, cualidad que aún muchos consumidores no valoran tanto, pues el despliegue de la tecnología en países como España se ha visto mermado por la pandemia.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

El rendimiento en términos generales es positivo, saltando de una aplicación a otra con fluidez. No obstante, en algunas ocasiones el procesador ha dado señales de no soportar las cargas más pesadas y sufrir algo de lug. Los 8 GB de RAM deberían ayudar al procesador a no tener estos bloqueos, una buena cifra para la memoria que viene acompañada de 128 GB de almacenamiento que son ampliables gracias al espacio para una tarjeta MicroSD que encontramos en la ranura para las dos tarjetas nanoSIM.

Con ese espacio de almacenamiento se tiene capacidad suficiente para guardar, música, fotos y aplicaciones en un primer momento. Es verdad que sería necesario eliminar la innumerable lista de aplicaciones preinstaladas que Poco ha colocado y que, salvo excepciones, suelen no usarse para solo ocupar espacio.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

Esta es una de las pocas pegas que se le pueden poner al software MIUI 13 basado en Android 11. Hubiera gustado empezar ya por la nueva versión de software de Google, pero habrá que conformarse con la versión de 2020 y la capa de personalización creada por Xiaomi que cuenta con

Todas estas cualidades se sostienen en una autonomía que dura y dura gracias a la batería de 5.000 mAh que ha instalado Poco. Dos días de uso cómodamente se consigue con este componente, es más, en días de tanta actividad como es el MWC, he podido desentenderme de la carga y concentrarme en lo importante, nada de carreras en busca de un enchufe porque el teléfono se queda muerto.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

Si eso ocurre tampoco hay que preocuparse en exceso, con la carga de 33W que ofrece el cargador incluido en la caja, el M4 Pro vuelve a ponerse en marcha en lo que nos tomamos un café. Con unos 8 minutos se consigue aproximadamente el 30 % y eso da margen para varias horas más de trabajo, incluso para pasar la noche sin problemas.

Cámaras

Llega el momento de hacer fotos, el Poco M4 Pro mejora en este aspecto pasando de un sensor principal de 50 megapíxeles a uno de 64 con el que consigue hacer fotos equilibradas y luminosas sin dejar de ser la calidad de un móvil de bajo presupuesto. Le acompañan un gran angular de ocho megapíxeles con 118 grados de ángulo de visión y una cámara macro de dos megapíxeles. El módulo es de gran tamaño para solo tener tres cámaras y el flash en su interior. La cámara frontal, por su parte, es de 16 megapíxeles.

El conjunto aporta imágenes nítidas con un amplio rango de colores. Para momentos en los que la balanza entre luz y sombras es muy grande, el HDR consigue un balance más uniforme. La IA, por su parte, ayuda a mejorar la fotografía, pero puede saturar los colores.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

En cuanto a la fotografía, macro, requiere de mucha luz para poder conseguir buenos resultados y tampoco es una opción a la que se le pueda sacar partido constantemente. Ante este tipo de móviles, sería mejor contar con mayor capacidad de zoom, que en este caso se defiende con soltura hasta los 4x, pero pierde calidad hasta los 10 aumentos.

En cuanto al vídeo, el móvil graba con calidad de 1080 píxeles a 30fps, menos con la función de grabación macro. Vídeos de pequeños insectos son posible, pero estabilización no tiene, algo que sería muy útil para poder hacer vídeos en movimiento sin acabar sintiendo que es una montaña rusa.

¿Me lo compro?

El presupuesto ha dejado de ser un impedimento para acceder a móviles de calidad y bien equilibrados, marcas como Xiaomi son las responsables de que los compradores de gama media tengan dificultades para elegir sus móviles para los próximos años. Por 219 euros, el Poco M4 Pro es un smartphone completo y con muy buena presencia, una apuesta segura. Una compra maestra.

Poco M4 Pro M.S.R. Barcelona

Ya lo veíamos con el Redmi Note 11, cuyas cualidades son muy similares a las del Poco. Con unas cámaras algo más ligeras, similar batería y pantalla y sin 5G, el Redmi le pisa los talones al Poco por unos 30 euros más de precio para la misma configuración de memoria. La diferencia puede parecer irrisoria pero depende de cada usuario y aquello que necesite, si se prefiere una pantalla mejor o si se quiere invertir en algún otro móvil con 5G o más almacenamiento.

Ese coste se puede aumentar hasta los 269 euros si se quiere que el M4 Pro tenga más memoria con 256 GB y 8 GB de memoria RAM. Es una subida importante, pero para quienes quieran más rendimiento y guardar toda su vida en el teléfono es algo a tener en cuenta.

