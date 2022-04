He usado el último POCO: este móvil Xiaomi es una bestia más allá del gaming

Hace ya tiempo que los smartphones dejaron de ser simplemente smartphones. En España se han estado lanzando teléfonos móviles de todo tipo, centrados en la fotografía, en la experiencia multimedia... Y en los últimos años, han aparecido los móviles gaming. Móviles pensados exclusivamente para los entusiastas de los videojuegos, que quieren lo mejor para poder aprovechar al máximo sus sesiones de juego. Y en este terreno irrumpe el nuevo POCO F4 GT.

POCO, la firma conocida por ofrecer smartphones con características técnicas de alta calidad a precios muy asequibles, se ha introducido en el mercado de los móviles gaming con su nuevo POCO F4 GT. Un dispositivo que busca sorprender no solo por ofrecer un hardware de infarto, sino por incluir ideas inusuales, como sus gatillos mecánicos superiores.

Y este POCO F4 GT llega en un momento complicado, con los fabricantes apostando poco a poco por este nicho de mercado y con propuestas tremendamente distintas entre sí. ¿Conseguirá el F4 GT destacar por encima del resto? Un servidor opina que la respuesta es afirmativa y que este smartphone tiene uno de los mejores planteamientos vistos hasta ahora en este mercado. Todo ello por un precio: 599 euros para la versión básica, y 699 euros para la versión superior.

Destacable pero sin saturar

Lo confieso: me gusta la estética gaming. Las 'lucecitas', las líneas de diseño agresivas y que mi setup parezca una nave espacial son cosas que me agradan. Pero no para mi smartphone, un dispositivo que voy a llevar todo el día encima. En este sentido el POCO F4 GT se mueve en un perfecto equilibrio entre destacar por encima del resto pero sin llegar a ser hortera.

Como ya es habitual en POCO y en Xiaomi, este dispositivo rebosa premium por todos sus poros. La construcción de este POCO F4 GT es sencillamente exquisita. Recoge el testigo de dispositivos mucho más caros y premium, con los cantos casi planos de los iPhone de turno y el remate de teléfonos como los Samsung Galaxy S22. Parece un móvil mucho más caro de lo que es, y la sensación en mano es buenísima. Un punto a favor sabiendo que vas a sujetar este teléfono muchas horas seguidas jugando.

POCO F4 GT. Manuel Fernández

Todo está pensado en el diseño de este POCO F4 GT. El sensor de huellas alojado en el botón de encendido ubicado en el centro lateral es muy fácil de alcanzar, y los botones de volumen son muy sencillos de usar cuando el móvil se usa en modo apaisado. El sistema de altavoces está distribuido de tal forma que no lo vas a taponar con las manos e incluso el módulo de cámara no es demasiado prominente para que no te moleste.

Este POCO F4 GT, siendo relativamente voluminoso (210 gramos de peso) no se siente un mastodonte en las manos, y es ligero en comparación a otros monstruos del mercado. Esta propuesta soluciona por fin uno de mis mayores peros con respecto a los móviles gaming: la comodidad de jugar durante horas y que no haya ningún tipo de molestia en este sentido. En definitiva, usar este POCO F4 GT es sin duda una gozada.

Una bestia completa

POCO F4 GT. Manuel Fernández

POCO ha querido poner toda la carne en el asador con el hardware del POCO F4 GT. Así lo atestigua su abultada tabla de características, entre las que se incluye el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, actualmente el mejor procesador móvil para dispositivos Android.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Memorias: 8 o 12 GB de memoria RAM, 128 o 256 GB de memoria interna en UFS 3.1 y memoria RAM LPDDR5.

8 o 12 GB de memoria RAM, 128 o 256 GB de memoria interna en UFS 3.1 y memoria RAM LPDDR5. Pantalla: 6,67 pulgadas AMOLED con perforación en pantalla y bordes planos. Resolución 2400 x 1080 y tasa de refresco a 120 Hz, con un ratio de muestreo táctil de 480 Hz. Brillo máximo de 800 Nits y un ratio de contraste de 5,000,000:1, HDR 10+ y un PWM Dimming de alta frecuencia de 1920 Hz. Protegida con Corning Gorilla Glass Victus.

6,67 pulgadas AMOLED con perforación en pantalla y bordes planos. Resolución 2400 x 1080 y tasa de refresco con un ratio de muestreo táctil de 480 Hz. Brillo máximo de 800 Nits y un ratio de contraste de 5,000,000:1, HDR 10+ y un PWM Dimming de alta frecuencia de 1920 Hz. Protegida con Corning Gorilla Glass Victus. Batería: 4.700 mAh con carga rápida de 120W. Cargador de 120W incluido en la caja.

4.700 mAh con carga rápida de 120W. Cargador de 120W incluido en la caja. Cámaras: 3 sensores; sensor principal de 64 MP (IMX686), un gran angular de 8 MP con un rango de visión de 120 grados y con un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 20 megapíxeles.

3 sensores; sensor principal de 64 MP (IMX686), un gran angular de 8 MP con un rango de visión de 120 grados y con un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 20 megapíxeles. Otros: gatillos mecánicos magnéticos, sistema cuádruple de altavoces con Dolby Atmos, sensor de huellas lateral, certificación Hi-Res de audio y enfriamiento LiquidCool Technology 3.0, además de 5G y WiFi 6E. Tira LED en el módulo de cámara.

gatillos mecánicos magnéticos, sistema cuádruple de altavoces con Dolby Atmos, sensor de huellas lateral, certificación Hi-Res de audio y enfriamiento LiquidCool Technology 3.0, además de 5G y WiFi 6E. Tira LED en el módulo de cámara. Dimensiones: 162,5 x 76,6 x 8,5 milímetros, peso de 210 gramos.

Lo más importante en un móvil gaming es la potencia, además de los aspectos que aderezan la experiencia de juego (altas tasas de refresco, un buen sonido, etcétera). Y en cuestiones de rendimiento, el POCO F4 GT es, sin ambages, una bestia desatada. El móvil vuela en todo momento, y no habrá juego o tarea que se le resista en ningún momento.

Como es lógico, hemos probado montones de juegos en este POCO F4 GT. Lo hemos puesto a prueba con lo mejor del mercado; Leage of Legends: Wild Rift, Pokémon Unite, Call of Duty o PUBG. También lo hemos probado con Genshin Impact, uno de los títulos más pesados que un smartphone puede correr. El POCO F4 GT ha podido con todos sin despeinarse.

POCO F4 GT. Manuel Fernández

Hablamos de poner todos los ajustes gráficos y de rendimiento en todos estos juegos al máximo. Algo especialmente duro en el caso de Genshin Impact. En este caso no ha sido así; con los ajustes puestos al máximo, el dispositivo ha sabido mantenerse en tasas de fotogramas estables con una estabilidad pasmosa.

Esto se traslada al uso del día a día. La memoria UFS 3.1 y la optimización de MIUI 13 hacen que este dispositivo vuele en todo lo que hace. Pasar de aplicación, abrir y cerrar apps o editar fotografía y vídeo se convierte en toda una gozada con este POCO F4 GT.

POCO F4 GT. Manuel Fernández

Por supuesto, a todo esto se le suma la fluidez de la pantalla de 6.67 pulgadas a 120 Hz, que además responde de manera instantánea con un milisegundo de respuesta. Además, no hemos notado un sobrecalentamiento excesivo del dispositivo gracias a su sistema de refrigeración LiquidCool 3.0.

El software también tiene un peso brutal en la experiencia de juego, con GameTurbo. Una aplicación especial que permite entre otras cosas configurar los gatillos magnéticos superiores, realizar capturas de pantalla o grabar clips, e incluso retransmitir tus partidas. Permite, además, gestionar los recursos del sistema para que todo el rendimiento del dispositivo vaya dedicado al juego en cuestión.

El mejor planteado

POCO F4 GT. Manuel Fernández

El resto de apartados del POCO F4 GT se aúnan para formar una experiencia muy completa. La pantalla no es espectacular pero tiene un buen nivel de detalle y brillo, y el sistema de altavoces suena lo suficientemente bien como para hacer que la experiencia sea satisfactoria.

La batería de 4.700 mAh es más que suficiente, pero se vuelve excelente con la carga de 120W, que permitirá tener el POCO F4 GT completamente cargado en tan solo 17 minutos (27 si estamos jugando). Pocas experiencias más satisfactorias hay que la de echar una partida rápida de 10 o 20 minutos y tener el teléfono completamente cargado. Todo un 10 para POCO, que además ha tenido el detalle de incluir dicho cargador en la caja, haciendo que la experiencia sea todavía mejor.

POCO F4 GT. Manuel Fernández

La clave, no obstante, está en los detalles. Uno de los mejores es el sistema de gatillos magnéticos superiores. El POCO F4 GT tiene dos gatillos superiores, dos botones pulsables que se pueden 'esconder' deslizando unas pequeñas pestañas junto a los mismos. Estos botones no solo se pueden personalizar de mil formas en MIUI, sino que permiten realizar acciones específicas en los juegos y se pueden mapear en prácticamente cualquier título para asignarlos a botones de la pantalla táctil.

Este es, de lejos, uno de los mejores sistemas que hemos visto en este sentido. Mientras otros smartphones incluyen botones físicos o botones táctiles, POCO nos da la opción de tener botones pulsables de gran calidad cuando queramos, sin que estos afecten a la integridad del cuerpo del teléfono.

Esto mejora enormemente las sesiones de juego, permitiendo hacer ciertas acciones de forma mejorada, como apuntar y disparar en shooters o realizar habilidades en juegos MOBA. Mención especial a los LED del módulo de cámara, que reaccionan a los juegos que juguemos y que añade un poco de estilo al dispositivo, aunque son fácilmente olvidables dado que están en la parte trasera.

Finalmente, tenemos el apartado fotográfico, un punto usualmente olvidado en estos teléfonos gaming. Un pack de 3 sensores en combinación ya clásica: un sensor angular principal de 64 megapíxeles acompañado de un gran angular de 8 y un macro de 2 megapíxeles. La experiencia fotográfica queda por debajo del resto de apartados del POCO F4 GT, pero de nuevo, está en la media esperable para la gama de este dispositivo y servirá para la gran mayoría de usuarios.

¿Me lo compro?

POCO F4 GT. Manuel Fernández

Lo que menos me gusta de los móviles gaming es que en muchos casos los fabricantes glorifican una tabla de características muy bien equipada con 'chucherías' de poca utilidad en el día a día. Botones táctiles que no responden bien, sistemas de refrigeración que engordan el dispositivo o tamaños desproporcionados que no hacen más que empeorar la experiencia. El POCO F4 GT se quita todo esto de encima y busca que los usuarios estén lo más cómodos posibles ofreciendo soluciones reales.

Los motivos para comprarse este móvil son muchos: su carga ultrarrápida, sus geniales gatillos magnéticos o su buen sistema de audio son solo algunos ejemplos. Este se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los mejores móviles gaming a los que puedes acceder a día de hoy, y estará presente en muchas de las listas de recomendaciones de compra en España. Además, desde el día 26 de abril hasta el 29, tendrá una oferta con un descuento de 100 euros para los dos variantes de memoria.

