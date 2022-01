Contacto con el P50 Pocket: el móvil plegable pequeño de Huawei llega a España

Huawei ha lanzado en España sus nuevos móviles de gama alta, dentro de la serie P50. Además del P50 Pro —teléfono premium centrado en la fotografía— la marca pone a la venta su nuevo móvil plegable, el primero que lanza con diseño de concha. El P50 Pocket destaca por un diseño creado para deslumbrar, así como por sus dos pantallas.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido trastear un rato con este nuevo plegable durante su puesta de largo en España, tiempo de sobra para crearnos una primera impresión de cuáles serán los puntos fuertes de este modelo antes de poder analizarlo a fondo.

Junto al P50 Pocket (que cuesta 1.599 euros) Huawei ha lanzado al mercado el smartphone P50 Pro, el reloj GT Runner y el altavoz portátil Sound Joy, de 1.199 euros, 329 euros y 149 euros, respectivamente. Hoy vamos a centrarnos en lo que puede aportar el nuevo teléfono "de bolsillo" de Huawei, para quienes quieran realizar esta importante inversión económica, teniendo en cuenta que el precio es superior a la referencia actual en móviles plegables tipo concha como es el Galaxy Z Flip de Samsung.

Diseño deluxe

Huawei P50 Pocket M.S.R

Huawei no se anda con miramientos y ha traído a España la versión más espectacular de este modelo, la que ha sido diseñada por la artista Iris Van Herpen. Ni en negro ni en blanco, en un dorado metálico y con relieves con formas curvas. El teléfono no pasa desapercibido, como si el hecho de ser plegable no fuera suficientemente llamativo.

Al tacto, el teléfono es suave y ligero (190 gramos), casi tanto como un terminal sin pantalla plegable. Desplegado el móvil es delgado, con 7,2 mm de grosor, y alargado. Huawei está apostando en la serie P50 por hacer móviles más alargados, frente a los modelos anchos que ha lanzado en años anteriores. Esto implica que son más fáciles de manejar con una sola mano.

Huawei P50 Pocket M.S.R

Sin embargo, para desplegarlo la bisagra invita a hacerlo con ambas manos, por mayor seguridad. Aunque, más importante que este detalle es saber que los móviles plegables que dejaban un hueco al cerrarse poco a poco se están convirtiendo en algo del pasado. El Huawei P50 Pocket se pliega de forma uniforme, adquiriendo un tamaño de 87,3 mm de altura y 15,2 mm de grosor. En los bolsillos de los pantalones de las mujeres sigue siendo complicado guardar cualquier móvil, pero con estás dimensiones todo parece más sencillo.

En los bordes se encuentran el puerto USB-C para cargar la batería, así como el botón del volumen y el de apagar y encender que sirve también como lector de huellas lateral, eso sí no hay conector para auriculares de cable. Este teléfono está pensado para usar con los auriculares inalámbricos más lujosos de la marca, como los que vienen de regalo con la compra del Huawei P50 Pocket: los FreeBuds Lipstick con forma de pintalabios vienen de regalo con una oferta especial de lanzamiento.

Huawei P50 Pocket M.S.R

Dos pantallas

Antes de detenernos en la pequeña pantalla circular externa y las cámaras, desplegamos el teléfono para comprobar la calidad de un panel que debe resistir doblarse y desplegarse una y otra vez. Sí, sigue quedando marcada la doblez del centro cuando se abre, pero no es tan forzada y, en el rato que hemos estado con el P50 Pocket, la sensibilidad de esa zona no se ha notado menor que la des resto del terminal.

Huawei P50 Pocket M.S.R

Se trata de un panel OLED de 6,9 pulgadas, resolución FHD+ (2.790 x 1.188 píxeles) y 120 Hz de refresco, 130 Hz de tasa de muestreo. Características de un gama alta, que se perciben al probarlo, todas las imágenes se muestran con colores vivos y buen brillo, incluso en el pliegue.

De nuevo en la parte externa, dos esferas contienen las cámaras y la segunda pantalla. Ese pequeño panel circular de solo 1,04 pulgadas es una ventana al interior del móvil, desde las notificaciones, la música, hasta la cámara. Miguel Ángel Gómez, director de marketing de Huawei, explicaba que los usuarios que compran estos móviles buscan no tener que estar constantemente abriendo el móvil.

Huawei P50 Pocket M.S.R

Para eso sirve la segunda pantalla que es lo bastante grande para manejar las funciones y ver lo que las cámaras están enfocando, aunque con cierta dificultad. Solo con tocarla, esta se enciende y ya se puede navegar por las diferentes funciones disponibles, por lo que Huawei ha reforzado la seguridad con un sistema de bloqueo para que nadie pueda ver las notificaciones o hacer fotos sin el permiso del dueño.

Cámaras y rendimiento

Encima de la pantalla principal está la cámara selfie de 10,7 megapíxeles, aunque son más jugosas las cámaras traseras con un sensor True-Chroma de 40 megapíxeles, un gran angular de 13 y una cámara Ultra espectral de 32 megapíxeles. Esta última es la gran novedad en cuanto a fotografía de Huawei.

Huawei P50 Pocket M.S.R

La espectral cuenta con un sensor de 10 canales para capturar todas las tonalidades y colores de la escena y en baja luminosidad detecta detalles que "son invisibles al ojo humano", según ha explicado la marca. En el rato que hemos podido probar el terminal, hemos visto que la calidad de todas ellas es evidente, aunque no podamos opinar mucho más al respecto. No ha habido ocasión de poner a prueba la función fluorescente en zonas oscuras que tanto promociona Huawei, más adelante cuando se pueda analizar en profundidad abordaremos este tema.

Por otro lado, en el interior del teléfono se esconde el procesador Snapdragon 888, el chip premium de Qualcomm para 2021, una pena no contar con el más novedoso que lucirán el resto de móviles premium este año. Tampoco cuenta con conexión 5G, ni con los servicios y aplicaciones de Google, a causa del veto impuesto por Estados Unidos a la compañía china.

Huawei P50 Pocket M.S.R

En España, el procesador va acompañado de la única versión que se pone a la venta, con 12 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento. Además, se nutre del EMUI 12 basado en Android 10, de nuevo por motivos políticos, no cuenta con la versión más moderna del sistema operativo de Google. Por ahora, Harmony OS, el sistema operativo creado por Huawei para no depender del gigante estadounidense, no va a llegar a España en sus móviles, aunque sí está en tablets y otros productos del catálogo.

Por último, es importante mencionar que el Huawei P50 Pocket cuenta con WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dual SIM, NFC y una batería de 4.000 mAh. En este rato que hemos pasado con él, no podemos valorar su autonomía que se recarga con un sistema de carga rápida de 40 W.

Huawei P50 Pocket M.S.R

A partir del 26 de enero, el Huawei P50 Pocket ya está disponible por 1.599 euros. En este precio se incluyen los auriculares FreeBuds Lisptick, cuyo precio es de 229 euros, otro ejemplo de como Huawei quiere romper el mercado con diseños innovadores.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan