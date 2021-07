Los Huawei P50 son oficiales: cámaras gigantescas y potencia extrema

Desde que Huawei sufriera las consecuencias del veto estadounidense, la firma ha tenido que reinventarse prácticamente en su totalidad para seguir activa en España y en el resto del mundo. Y tras innumerables inconvenientes, la firma china ha conseguido lanzar sus nuevos Huawei P50, sus nuevos teléfonos con HarmonyOS.

Estos nuevos smartphones de la firma china destacan por muchas cosas, como una potencia brutal gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 888 (en su variante 4G) y a un diseño tremendamente llamativo, gracias a su gigantesco módulo trasero que alberga hasta 4 cámaras en la variante Pro.

Pero además, también destaca por ser un teléfono que dispone de HarmonyOS, la alternativa de Huawei a Android bajo la plataforma de software que pretende unir bajo un mismo manto a todos los dispositivos de la marca tarde o temprano. HarmonyOS nos confirma que, efectivamente, estos Huawei P50 no tendrán los servicios de Google en su interior.

Nuevos Huawei P50

Huawei P50 Huawei Omicrono

La gama de dispositivos Huawei P50 llega en dos variantes, un modelo estándar y un modelo Pro. Ambos teléfonos tienen diferencias bastante importantes entre sí; por ejemplo, la versión no Pro monta una pantalla plana, mientras que el Huawei P50 Pro dispone de una curvatura doble en los laterales de la pantalla. También vemos notorias diferencias en las cámaras.

Mientras que el Huawei P50 básico cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas OLED a 90 Hz en resolución Full HD, el P50 Pro monta un panel de 6,6 pulgadas OLED a 120 Hz, también en Full HD. Ambos teléfonos cuentan con el procesador Qualcomm Snapdragon 888 en su variante 4G, pero podremos optar a una versión del modelo Pro con el HiSilicon Kirin 9000.

Huawei P50. Huawei Omicrono

Las cámaras son las grandes protagonistas de este teléfono, y no es para menos; el módulo de cámara que las alberga es sin duda alguna la parte más prominente de este teléfono. Y no, no cuenta con dos gigantescos sensores de cámara, sino que este módulo alberga en sus círculos negros las cámaras del Huawei P50, en un curioso diseño circular.

Ambos teléfonos tienen como sensor principal un sensor de 50 megapíxeles F/1.8 y le acompañan un sensor gran angular de 13 megapíxeles, en este caso F/2.2. El modelo básico se queda con un telefoto de 12 megapíxeles con OIS y que alcanza un zoom óptico 5x. El Huawei P50 Pro pasa a tener un telefoto de 64 megapíxeles, que alcanza un zoom óptico 3,5x y finalmente añade un monocromo de 40 megapíxeles F/1.6.

Huawei P50 Huawei Omicrono

Se incluye un nuevo motor de imagen, XD Fusion Pro para conseguir combinar imágenes tomadas por la cámara trasera y conseguir mejores fotografías y además se incluye grabación en 4K en vídeo, con estabilización óptica y basada en inteligencia artificial, apodada AIS.

La cámara frontal pasa a estar en el centro, con un recorte en la pantalla que alberga un sensor de 13 megapíxeles F/2.4. La batería también sufre cambios importantes entre los dos modelos de Huawei P50; la versión más básica tiene una batería de 4.100 mAh con carga rápida de 66W mientras que la versión superior tiene 4.360 mAh, carga rápida de 66W y carga inalámbrica de 50W.

Huawei P50 Huawei Omicrono

Otros añadidos que estrenan los Huawei P50 son WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C en su versión 3.1 y no se olvidan del NFC, ni de la protección IP68 para resistencia al agua y al polvo. El lector de huellas está integrado en la pantalla de ambos Huawei P50, y el sistema que les da vida es HarmonyOS 2.0. Eso sí, no contamos con 5G en las versiones del P50 con procesador Qualcomm; si queremos 5G, tendremos que escoger la versión con el Kirin 9000, sólo disponible en el Huawei P50 Pro.

Finalmente, las configuraciones de memoria incluirán 8 GB de memoria RAM para el P50 y 8 o 12 GB de memoria RAM para el P50 Pro. Ambos contarán con 128 y 256 GB de memoria RAM, aunque el P50 Pro se queda con una versión de 512 GB, ampliable mediante tarjetas Huawei NM.

Precio y disponibilidad

Los Huawei P50 se han presentado en China, y Huawei no ha detallado nada sobre su disponibilidad a nivel internacional. Por lo tanto, los precios respecto a la salida de estos teléfonos al mercado global podrían cambiar:

Huawei P50:

*8 + 128 GB: 4.488 yuanes, unos 584 euros al cambio.

*8 + 256 GB: 4.988 yuanes, unos 650 euros al cambio.

*8 + 128 GB: 4.488 yuanes, unos 584 euros al cambio. *8 + 256 GB: 4.988 yuanes, unos 650 euros al cambio. Huawei P50 Pro:

*8 + 128 GB: 5.988 yuanes, unos 780 euros al cambio.

*8 + 256 GB: 6.488 yuanes, unos 845 euros al cambio.

*12 + 512 GB: 7.988 yuanes: unos 1.040 euros al cambio.

*12 + 512 GB (versión especial): 8.488 yuanes, unos 1.105 euros al cambio.

