Google incluirá un detector de rastreadores Bluetooth en Android para identificar AirTags y otros

Ya dimos cuenta de ello con estas tres apps que permiten en Android detectar si tienes un dispositivo AirTag cerca. Pero ahora Google quiere ir más allá al incluirlo en el propio sistema Android y así avisar a cualquier usuario de la presencia de un dispositivo que está siendo usado malintencionadamente para rastrear a personas.

Un detector de AirTag en Android

Este tipo de dispositivos de rastreo no es algo nuevo, pero Apple los ha popularizado desde que lanzara el AirTag al mercado. El problema yace en que si no tenemos un iPhone y alguien coloca en un bolso u otra ubicación un dispositivo de este tipo, no tendremos forma de saber que estamos siendo rastreados a no ser que lo descubramos físicamente, o simplemente alguien nos avise para que instalemos una app para que lo detecte.

Un iPhone con la app para Airtag El Androide Libre

Vía 9to5Google, sabemos que Google ya está trabajando para incluir el detector mismo de AirTags en Android. Una importante novedad para que cualquiera pueda recibir un aviso como sucede con un iPhone. En este teléfono de Apple si tenemos un AirTag que es de otra persona se recibe una alerta.

En el despiece del APK de una app que ha actualizado Google, se ha encontrado una serie de líneas de código que dan pistas sobre la posibilidad de la llegada de esta nueva función a Android.

Ya Apple lanzó Tracker Detect en Android para que cualquier usuario en este sistema pueda instalar la app para detectar un AirTag propiedad de otra persona. Ahora Android incluiría este rastreador en el mismo sistema. A mediados de marzo Google anunció que estaba trabajando en esta capacidad desde Servicios de Google Play, lo que permitiría que cualquiera de los terminales Android actuales pudiera recibirla.

Detectando a otros rastreadores Bluetooth

Es en la versión 22.12.13 donde se puede encontrar unas líneas de código que hacen referencia a tal posibilidad: "Unfamiliar device alerts" y "Unfamiliar Tag Detected Notification" para dispositivos Bluetooth de baja energía (BLE).

Localizador Samsung Galaxy SmartTag+ Samsung Omicrono

Tampoco vamos a entrar en más detalles técnicos, pero quedan algunas preguntas por responder, ya que desconocemos si este sistema será proactivo para que no tengamos que realizar ninguna acción manual, o, al igual que la app lanzada por Apple, deberemos de activar la búsqueda para investigar si tenemos un AirTag cerca.

Lo ideal sería que toda marca que lance rastreadores Bluetooth tipo AirTag, como los mismos de Samsung con sus Galaxy SmartTag, buscara una solución conjunta con otras para poder dotar a los sistemas operativos de dispositivos móviles de la capacidad de detención de los mismos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan