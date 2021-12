Usar las Airtags de Apple para espiar móviles Android será más difícil con esta aplicación

Apple es una empresa que no presenta muchos productos nuevos cada año, caracterizándose más bien por reformular propuestas existentes pero mejorando el enfoque. Algo así es lo que hizo con las Airtags, pequeñas piezas circulares que permiten saber dónde están los accesorios anclados a ellas. En Android tenemos alternativas, aunque obviamente ninguna es de Apple.

En junio de este año supimos que Apple iba a desarrollar una aplicación que permitiría detectar una Airtag desde un móvil Android, no siendo obligatorio tener un dispositivo de Apple. Se trata de una opción más avanzada que la que permite rastrear una Airtag en modo perdido, algo que ya estaba disponible.

La nueva aplicación de Apple para Android se llama Tracker Detect

Hoy Apple ha puesto en la Google Play Store una nueva aplicación para los usuarios de móviles y tablets con Android que permite ver si hay alguna Airtag cerca de ellos.

El motivo de lanzar esta aplicación es evitar que cualquier usuario de iPhone ponga una Airtag en el bolsillo o mochila de una persona y vea en todo momento dónde está. Esto no es posible con alguien que use iOS porque el sistema le alertaría de la existencia de una Airtag cerca, pero en Android ese aviso no existe.

Ahora, si tenemos sospechas de que esto puede ser así, podemos instalar Tracker Detect y escanear nuestro entorno. Eso sí, no es automático y necesitaremos realizar nosotros mismos la búsqueda. En el caso de que se encuentre alguna empezará a sonar y podremos localizarla.

La aplicación nos dirá si el dueño de la Airtag está cerca (por si simplemente es alguien con una en su mochila y estamos cerca en el metro) y también funcionará con modelos de otras marcas.

Como hemos dicho, la aplicación es gratuita y podemos descargar de forma fácil y sencilla desde la tienda de Google. Eso sí, sólo funcionará con móviles que tengan Android 9 o versiones posteriores.

