El principal rival de los AirTag vende la ubicación de millones de usuarios

Life360, compañía dedicada a la seguridad y localización familiar que compró recientemente Tile por 205 millones de dólares para competir en España y otros mercados con los AirTag de Apple, está vendiendo la localización de 31 millones de niños y familias a otras compañías, según una investigación.

La aplicación Life360, disponible para dispositivos móviles Android e iOS, permite conocer la ubicación en tiempo real de los miembros de una familia que tengan la app instalada en sus teléfonos. Sin embargo, la investigación realizada por The Markup reveló que la compañía vende los datos de ubicación de sus usuarios a aproximadamente una docena de corredores de datos.

Unos corredores de datos que posteriormente proceden a vender la localización de los usuarios de la aplicación a "prácticamente cualquier persona que quiera comprarlos", como indica el informe. Además, señalan que Life360, que cuenta con 33 millones de usuarios activos, es una de las mayores fuentes de datos para la industria, ya que comparte información muy precisa y de "un fuerte volumen".

Venta de datos

El informe también indica que entre las compañías a las que se vende o se han vendido datos de usuarios de Life360 se encuentran X-Mode, Arity, SafeGraph y Cuebiq; y todas ellas "proporcionan datos e información a partir de esos datos a otros agentes de la industria", principalmente aquellos que trafican con anuncios "dirigidos". A pesar de lo descubierto, Life360 supuestamente no está tomando medidas para proteger la privacidad de los datos de localización que vende.

Hay que destacar que la política de privacidad de Life360 señala que los datos que se obtienen en la aplicación pueden ser vendidos, por lo que no parece una práctica oculta. Sin embargo, es probable que los usuarios no sepan que sus datos pueden terminar en manos de cualquier persona o empresa que quiera comprarlos. Aunque siempre se puede solicitar que esa información no se comparta, pero la app no facilita el proceso.

Life360 cuenta con 33 millones de usuarios activos y comparte la información de aquellas personas mayores de 13 años. La investigación realizada por The Markup se basó en entrevistas con antiguos empleados de Life360 y de corredores de datos que compraron la información de la ubicación de usuarios a la empresa, y a los que se les ha guardado el anonimato.

El CEO de Life360 responde

Chris Hulls, máximo responsable de Life360, ha salido al paso y aseguró a The Martkup que la empresa no podía "confirmar o negar" si eran una de las mayores fuentes de datos de la industria. También dijo que la venta de datos de ubicación les permitió ofrecer los servicios necesarios de forma gratuita, entre los que se incluyen informes de conducción familiar o compartir la ubicación, entre otros.

"Consideramos que los datos son una parte importante de nuestro modelo comercial que nos permite mantener los servicios básicos de Life360 gratuitos para la mayoría de nuestros usuarios, incluidas las características que han mejorado la seguridad del conductor y salvado numerosas vidas", señaló Chris Hulls.

Life360 adquirió Tile, la empresa de localizadores para objetos, por 205 millones de dólares con el objetivo de competir directamente contra los Samsung SmartTags o los AirTag de Apple. Esta investigación puede suponer un gran revés, ya que podría provocar que los usuarios del popular rastreador se lo piensen dos veces antes de continuar utilizando el dispositivo.

