Tres apps para Android que detectan si tienes cerca un AirTag de Apple: evita que te puedan rastrear

La realidad de los AirTags es que está forzando a los usuarios de Android a instalar una app anti-rastreo de una compañía con la que no se puede llegar a tener ningún tipo de relación si no poseemos alguno de sus dispositivos. Sea como fuere, os vamos a enseñar tres apps para detectar que tenéis un AirTag cerca y así buscarlo.

¿Por qué he de usar esta app en mi móvil Android si no uso nada de Apple?

La cuestión es que un iPhone ya trae en su sistema iOS la capacidad para identificar y detectar AirTags que estén cerca y no sean del propietario. Lo hace en segundo plano para avisar al usuario de que hay un AirTag cerca que no es suyo. De esta manera, se evita que se use de una forma fraudulenta.

Y bueno, ya sabemos que es un AirTag, al igual que los de Samsung, un pequeño dispositivo que si lo colocamos en un llavero o en una cartera, siempre vamos a tener la opción de encontrarlo fácilmente por su geoposición.

El problema yace en que Android no tiene esa capacidad de reconocimiento en segundo plano por obvias razones, ya que Apple aquí no pinta nada, así que la misma ha lanzado una app en Google Play para que cualquier usuario con un móvil Android pueda escanear un AirTag.

En definitiva, que Apple está forzando a que se instale alguna de estas apps para evitar que algún usuario del AirTag te pueda rastrear. Ver para creer.

Tracker Detect

La app de Apple que se puede descargar desde aquí en la Google Play Store para que puedas escanear durante unos minutos el espacio donde te encuentras.

Le das a iniciar y usará el Bluetooth para buscar un AirTag cerca. Si encuentra uno te avisará y podrás reproducir un sonido para encontrarlo. Es una app bien sencilla que no funciona en segundo plano.

AirGuard

Lo mejor de esta app que puede ser descargada desde el repositorio F-Droid, es que puede permanecer en segundo plano realizando búsquedas cada cierta franja de tiempo. Lo que nos va a permitir recibir una notificación si encuentra un AirTag de Apple cerca.

Cuando encuentra un AirTag puedes reproducir un sonido para así encontrar rápidamente donde está situado ese rastreador y tomar cartas en el asunto. Utiliza el Bluetooth y es la app que recomendamos, aunque con la anterior de Apple usándola en el hogar o donde podáis entender que han podido ubicar un AirTag, también es bastante útil.

Tracker Detect Pro

Estamos ante una app premium de pago que realiza el mismo cometido que la anterior, aunque a diferencia de que puedes descargarla desde la Google Play Store.

Puedes reproducir un sonido cuando encuentre un AirTag. Incluso marca la distancia para que busques ese dispositivo rastreador gracias al funcionamiento en segundo plano que la diferencia, al igual que la anterior, de la publicada por Apple en la tienda de Google.

