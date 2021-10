La bomba de Google: Pixel Pass, un pago mensual por un móvil y suscripciones premium

El día 19 de octubre Google presentará de forma oficial Pixel 6 y 6 Pro, terminales que han sido filtrados y semi anunciados varias veces en los últimos meses.

Pero parece que Google tiene aún un as en la manga para sorprendernos porque estaría trabajando en un servicio de suscripción mensual inspirado en Apple One pero con una diferencia clave: incluye un Pixel.

Pixel Pass puede ser un auténtico bombazo

Aunque por el momento son pocos los datos que tenemos de este servicio, parece que estaría pensado en crear una fuente de ingresos recurrente en vez de intentar ganar dinero con el hardware como hacen el resto de fabricantes de móviles.

Según M. Brandon Lee Google ofrecería un paquete de servicios llamado Pixel Pass que incluiría YouTube Premium, Google One, Play Pass, un smartphone Pixel y garantía extendida.

Pixel Pass

Eso sí, al poder estar asociado a Google Fi es posible que este producto esté limitado, al menos por ahora, a los Estados Unidos. No obstante, se habla de que se podrá usar con otros operadores de ese país. Aún así, incluso sabiendo que estos móviles llegarán a Europa, es casi imposible que este paquete llegue a España, sobre todo porque no se esperan aquí los Pixel 6 Series.



Por el momento no se sabe el precio de este paquete pero es algo que solo Apple ha mostrado con la opción de comprar un iPhone en forma de renting y cambiarlo al año y Apple One.

Eso sí, por ahora no hay datos que apunten a un servicio de este estilo que no incluya los Google Pixel, algo que muchos llevamos pidiendo años. Sería muy práctico poder pagar por YouTube Premium, Google One, Play Pass e incluso Stadia a través de un único paquete.

La idea de Google es atar a los clientes a su ecosistema y móviles de forma permanente, como hace Apple con los iPhone.

