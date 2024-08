Probamos lo último de OnePlus: un móvil de gama media para conquistar el mercado y un reloj completo

Hace muy poco que la firma china OnePlus hizo oficiales en España sus nuevos dispositivos, los OnePlus Nord 4, OnePlus Watch 2R, OnePlus Pad 2 y OnePlus Nord Buds 3. Ya hace un tiempo que el fabricante optó por salir de sus bestiales gamas altas y probar con smartphones más baratos, potenciando además sus accesorios. Hoy ponemos a prueba dos de sus mejores novedades.

Porque sí: estas últimas semanas, he tenido tanto el OnePlus Nord 4 en mi bolsillo como el OnePlus Watch 2R en mi muñeca. Han sido mi smartphone y mi smartwatch predilectos los últimos días, siendo básicamente mi equipo día a día. La idea detrás de estos dispositivos es ofrecer un buen plantel de características y un gran diseño a un precio relativamente comedido.

Y así es. Por ejemplo, el OnePlus Nord 4 se posiciona como el smartphone de gama media premium de OnePlus a un precio de 499 euros en España. El OnePlus Watch 2R pasa a costar 249 euros, unos 50 euros menos que el Watch 2 estándar. Un precio que ya os adelantamos que es tremendamente competitivo para lo que ofrecen estos dispositivos.

OnePlus Nord 4

La pareja está coronada por el OnePlus Nord 4, el teléfono de gama media por excelencia que la empresa trajo a España ya hace unos días. Y lo primero que destaca nada más sacarlo de la caja es su diseño excepcional. OnePlus ha decidido tirar la casa por la ventana en este sentido, y ha dotado a este teléfono de una estética y unos acabados sencillamente excepcionales.

Cuando decimos excepcional, también nos referimos a lo insólito de la construcción. El teléfono monta un completo chasis de metal que se divide en dos tonos; uno texturizado y otro glossy en la parte superior, donde están las cámaras. Un diseño algo reminiscente de los primeros Pixel que en este caso le sienta como anillo al dedo al OnePlus Nord 4.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

Nuestra unidad ha sido la blanca, que ofrece un tacto algo distinto en la parte trasera con un diseño en patrón, aunque existen otras variantes como un azul verdoso y un negro. No hay discusión aquí; el OnePlus Nord 4 es uno de los teléfonos más llamativos y estéticos que hemos podido probar. Su diseño nos ha encantado, y sienta un precedente diferenciador que otras muchas marcas deberían seguir.

La gran estética de este teléfono no viene sola, ya que está rematada con una construcción soberbia. Sí, el marco no se siente especialmente premium, pero el resto del dispositivo sí. Si bien es cierto que pesa casi 200 gramos, el OnePlus Nord 4 es un teléfono agradable de mirar, tocar y sentir en las manos. Cualquiera que le dé importancia a este aspecto quedará satisfecho a todos los niveles.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, y por raro que parezca, el punto fuerte del OnePlus Nord 4 no está en su construcción, sino en su pantalla, que ha sido de lejos el aspecto más positivo del teléfono. Nos ha sorprendido también, y en muy buena medida. El ojo no ducho en materia adorará esta pantalla y el experto verá en este panel un potencial enorme. Y eso que hablamos de un móvil de apenas 500 euros de precio.

En cuanto especificaciones, el panel tiene una diagonal de 6,74 pulgadas en resolución 1,5k de 2.772 x 1.249 píxeles. Dispone de una tasa de refresco de 120 Hz, un pico máximo de brillo de 2.150 nits y compatibilidad con contenidos HDR, ya que tiene HDR10+. Que no os engañen; estamos ante una de las mejores pantallas del mercado en este rango de precio.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

La definición es muy alta y la calibración de color muy acertada. Además, el brillo es más que suficiente para ver contenidos de todo tipo bajo condiciones de alta luz. Por otro lado, los bordes de pantalla están muy bien aprovechados, algo que agradezco sobremanera. Nos han gustado mucho sus ángulos de visión, su aprovechamiento del frontal y su lector de huellas integrado, que es muy veloz.

Y no queda ahí. OnePlus ha tenido a bien dotar a su Nord 4 de una descomunal batería de 5.500 mAh, potenciada con carga rápida de 100 W, que otorgan 5 horas de batería con 5 minutos de carga. De hecho, es posible llenar esta batería con apenas 28 minutos de carga. También nos quedamos gratamente satisfechos con la autonomía, sin lugar a dudas.

OnePlus Nord 4 con 'Hearthstone'. Manuel Fernández Omicrono

En nuestras pruebas, hemos podido extender el uso del Nord 4 durante varios días de corrido jugando a videojuegos, viendo YouTube y Netflix y exprimiendo al máximo el teléfono, con GPS y mucha fotografía de por medio. Aquel usuario que use el teléfono de manera intensiva no tendrá que pasar por el cargador al menos en un día completo de uso y si no lo necesita demasiado, puede aprovecharlo durante dos días al menos.

Otro aspecto que tampoco se queda atrás es la potencia y el hardware en sí del teléfono. Las memorias, en su configuración mínima, se dividen en 12 GB de Ram Y 256 GB de ROM, a velocidades de UFS 4.0. Todo ello vitaminado con el Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, el mejor chip para la gama media de la compañía norteamericana.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

El OnePlus Nord 4 es un teléfono de gama alta disfrazado de gama media. El gaming más extremo muestra las flaquezas del 7+ Gen 3, ya que en juegos súper exigentes como Genshin Impact o Zenless Zone Zero sí que veremos un pequeño tirón cuando el teléfono está a tope todo el rato. Por el resto, el Nord 4 no rinde: vuela.

Navegar por OxygenOS con Android 14 es una absoluta delicia. Todo abre súper rápido, sin tirones, sin problemas de software. Me he visto fluyendo en varias ocasiones por el sistema, moviéndome de una app a otra casi sin inmutarme. Pocos serán los usuarios que puedan distinguir este rendimiento respecto a un procesador de gama alta.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

Finalmente pasamos a uno de los aspectos que más suelen recortar los fabricantes a la hora de reducir el precio: las cámaras. Nada de triple sensor; el OnePlus Nord 4 monta un conjunto de dos sensores firmados por Sony, con un sensor normal de 50 megapíxeles LYTIA LYT-600 y un gran angular de 8. Más que suficiente a nuestro parecer, pero que no da resultados espectaculares.

Las fotografías del OnePlus Nord 4 no destacan por encima de dispositivos como el Pixel o el iPhone, pero sí que quedan alto en el ranking fotográfico de este rango de precios. La nitidez es buena, la calibración de color está bastante conseguida y el procesado de las tomas no es excesivamente acusado, lo cual nos gusta.

No está exento de problemas; como muchos otros teléfonos, el Nord 4 tienda a saturar un poco de más los colores de algunas fotografías con tal de hacerlas más llamativas a la hora de subirlas a redes sociales. No es un drama, en absoluto; el mayor problema al que se enfrentará el usuario es la ausencia de un teleobjetivo, limitándose únicamente a un gran angular.

El sensor secundario es el talón de Aquiles del Nord 4. No solo perdemos nitidez, sino que el gran angular resulta ser inferior en todos los aspectos; resolución, rango dinámico, colores... en buenas condiciones de luz el angular sabrá hacer un trabajo decente, pero en cuanto caiga el sol, mostrará sus más importantes carencias.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

¿Y qué hay de la cámara selfie de 16 megapíxeles? La sensación es prácticamente la misma. Las fotografías resultantes de este sensor entran en la media. Los colores siguen siendo algo más saturados de la cuenta, lo cual no nos encanta, pero con buena luz podrá arrojar unas buenas tomas.

OnePlus Watch 2R

El Nord 4 ha estado acompañado en todo momento del OnePlus Watch 2R, la nueva versión de la segunda generación de los relojes de la compañía china. Por supuesto, un smartwatch potenciado con WearOS, y que sabe redimirse en cuanto a características de lo visto en anteriores modelos.

OnePlus Watch 2R. Manuel Fernández Omicrono

Es un reloj híbrido, que está ideado tanto para los usuarios más deportistas como para los aficionados casuales. Muestra de ello son sus 100 horas de batería prometidas por OnePlus, a los que hay que sumarle un sistema GPS de doble frecuencia y dos chips internos, el Snapdragon W5 Gen 1 y el BES 2700. En los días más intensos, el fabricante promete hasta 48 horas de autonomía sin tener que pasar por el cargador.

Lo primero que hay que destacar del 2R de OnePlus es WearOS. No hay experimentos raros aquí, ya que OnePlus ha decidido optar por lo seguro y ofrecer el sistema operativo de Google con todo lo bueno que ello conlleva. FastPair para mejorar la configuración, los servicios de Google como Google Play son buenos ejemplos.

OnePlus Watch 2R. Manuel Fernández Omicrono

Dispone de 32 GB de almacenamiento para apps y música y lo último en conectividad, con sensores para medir el VO2 Max, la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre. El deporte también está muy presente; el OnePlus Watch 2R coge el testigo de los relojes de otros fabricantes y admite más de 100 modos distintos, que están aderezados con seguimientos de salud en tiempo real y métricas de rendimiento. Y sí, el reloj también puede monitorear el sueño.

Lógicamente, el reloj usa OHealth como plataforma principal para funcionar, lo que permite ver todo tipo de métricas, datos e informes sobre nuestra salud y el propio dispositivo en sí. Por el resto, el Watch 2R es bastante simple de usar, gracias a sus dos botones y a su pantalla táctil OLED.

OnePlus Watch 2R a pleno sol. Manuel Fernández Omicrono

El día a día con el OnePlus Watch 2R ha sido muy satisfactorio. La pantalla de 1,43 pulgadas dispone de un brillo suficiente para poder usarlo durante el día sin mayores inconvenientes, y su buena construcción ha aguantado incluso en las jornadas más calurosas e intensas. El reloj ha aguantado mi trote sin problema alguno, mostrando un alto grado de calidad en rendimiento.

El Watch 2R es un dispositivo muy equilibrado, que sabe suplir las necesidades requeridas por el usuario en según qué momentos con un buen balance entre software y especificaciones. El monitoreo de salud es uno de sus puntos fuertes, ya que los sensores arrojan resultados precisos que permiten al usuario controlar exactamente qué ocurre con su cuerpo.

OnePlus Watch 2R. Manuel Fernández Omicrono

El único punto negativo del reloj, a nuestro parecer, radica en la correa. No es mala per se, pero en los primeros compases de uso, no está muy dada de sí y cuesta un poco abrocharla para ajustar el reloj a la muñeca. Está bien construida, desde luego y da un buen feeling en el brazo. Pero al principio será un poco dura de roer.

¿Me los compro?

El OnePlus Nord 4 llega pisando fuerte, sin lugar a dudas. Se ha postulado como uno de los mejores móviles de gama media premium del momento, presumiendo de un abultado conjunto de funciones y características que no se ven en otros dispositivos del mercado. Si tenemos en cuenta el precio de 499 euros que tendrá cuando se lance en España el próximo 8 de agosto, estamos ante una recomendación de compra asegurada.

OnePlus Nord 4. Manuel Fernández Omicrono

Algo muy parecido ocurre con el OnePlus Watch 2R, aunque teniendo una competencia bastante más dura. Parte desde los 249 euros gracias a su descuento de 30 euros disponible en la tienda, que además incluye en el pack una serie de regalos por parte de OnePlus. Existen relojes más económicos, por supuesto, pero con recortes bastante más serios en aspectos como la pantalla o la correa.

Existen usuarios en España que se rigen por el dicho coloquial de las tres B: "bueno, bonito y barato". La última B de este refrán no se cumple a rajatabla en ninguno de los dos casos, pero sí si recordamos la abultada tabla de características que ostentan. Si ese es su caso, no tenga duda; quedará muy contento con estos dos dispositivos, especialmente respecto al OnePlus Nord 4.