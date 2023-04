Probamos el último OnePlus barato: falta gasolina para competir en gama media a este precio

Aunque OnePlus llegó a España como una marca enfocada a ser la alternativa a la gama alta, cambió de rumbo en 2020. En plena pandemia lanzó el primer OnePlus Nord, un teléfono que trataba de llevar lo mejor de sus teléfonos a un precio considerablemente menor. En esa categoría de precios la compañía quiso ir un paso más allá y un año después lanzó los Nord CE, ajustando todavía más las características para rebajar el precio. Ahora continúa ampliando esta familia de dispositivos con el OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Este teléfono de nombre imposible aspira a ofrecer lo esencial que busca la gente en un teléfono: buen rendimiento, características básicas y un precio contenido, ya que se pone a la venta en España por 329 euros. Sin embargo, no lo tiene fácil, pues llega para competir en un rango de precio donde la competencia es fuerte.

En EL ESPAÑOL - Omicrono lo hemos utilizado durante la última semana para probarlo de primera mano para comprobar si cumple todo lo que promete y puede convertirse en una alternativa interesante para quien busca un teléfono que ronde los 300 euros.

Un diseño funcional

El diseño del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G no es uno de sus puntos fuertes. Es funcional, y operativo, con una fabricación en plástico que no le hace muy consistente y una terminación con efecto espejo en la parte trasera que le convierten en un imán de huellas. Pese a eso, su ergonomía es buena y pese a sus grandes dimensiones es cómodo de utilizar.

Y es que el Nord CE 3 Lite tiene un gran tamaño. Alberga una pantalla de 6,72 pulgadas con una altura de 165,5 mm, 76 mm de ancho, 8,33 mm de grosor con un peso de 195 gramos. Por ponerlo en contexto, es más alto que el iPhone 14 Pro Max y ligeramente más estrecho. Es un teléfono grande.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G C.F.Q. Omicrono

Entre las particularidades del diseño, se encuentran elementos que son difíciles de encontrar ya en el mercado como una expansión de memoria a través de microSD o conexión de auriculares de 3,5 mm. Dos opciones que cada vez tienen menos tirón pero con las que OnePlus quiere seguir atrayendo a usuarios.

La pantalla queda así como el principal reclamo del diseño ocupando el 91,40% de la superficie frontal. Es un teléfono que aspira a que el usuario consuma mucho contenido en él o que use las aplicaciones sin preocuparse de problemas de visión. El panel cumple, aunque no es nada extraordinario. Tiene una resolución de 2.400 x 1.080 píxeless (391 ppp), un brillo de 550 nits, soporte RGB Display 3 y una tasa de refresco de 120 Hz. Es cómodo moverse en la pantalla, aunque no sorprende por rendimiento y relación entre calidad y precio.

Carga rápida como reclamo

El gran punto fuerte del teléfono es su autonomía. La batería es sin duda una de las grandes peticiones de los usuarios a la hora de usar un teléfono y es aquí donde el último smartphone de OnePlus brilla por encima de la media. Lo hace tanto por capacidad por carga rápida.

El teléfono alberga en su interior 5.000 mAh lo que le permite despachar el día completo sin problema, incluso haciendo un uso intensivo del smartphone. Si no somos un usuario muy avanzado o que los usemos muy intensamente podremos irnos a los dos días de autonomía sin problema.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G C.F.Q. Omicrono

Aún así, el nuevo teléfono de OnePlus está concebido para que el usuario no se quede nunca sin batería y siempre tenga el teléfono 100% operativo. Más allá de su capacidad de autonomía, cuenta con el sistema de carga rápida de 67 W lo que le permite tener el teléfono cargado del 0 al 80% en apenas media hora. 30 minutos serán suficientes para usar el teléfono durante todo el día.

Este sistema de carga rápida es propio de teléfonos de gama superior y lo cierto es que supone un desahogo cuando te acostumbras a ella, convirtiéndose en un reclamo de ventas por sí mismo. Asimismo, la empresa explica que integra la tecnología Battery Health Engine que presentó OPPO en el MWC de 2022, lo que permite conservar la vida útil de la batería sin estresarla ni mermar su rendimiento.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G C.F.Q. Omicrono

Buena parte del rendimiento en la autonomía es responsable el chip de Qualcomm 695 que integra. Éste está pensado —por encima de todo— para la eficiencia energética. Es decir, lograr mover el teléfono con soltura conservando su autonomía. Asimismo, viene con módulo 5G.

El rendimiento del chip es bueno y el teléfono se siente fluido con un uso normal, pero en cuanto se le exige se nota que estamos ante un componente de gama media y su desempeño se resiente. No es algo generalizado, pero sí se da con fuertes cargas de trabajo.

La guerra de los megapíxeles

Entre las mejoras del nuevo Nord CE se encuentra la cámara, que ahora integra un sensor principal Samsung de 108 megapíxeles al que le acompañan una cámara adicional de 2 megapíxeles pensando en el modo retrato y otro sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro.

El teléfono opta así por una lente principal de gran tamaño que en buenas condiciones de luz trabaja con soltura y responde acorde a su gama de precio, pero que empieza a flojear en cuanto la luz es escasa o la escena presenta movimiento. Aquí es clave la ausencia de sistema de estabilización.

El gran sensor permite un recorte de la imagen de gran tamaño para el zoom. Ya que no cuenta con un teleobjetivo físico, utiliza los 108 megapíxeles para cortar la imagen y acercarse a lo que queramos fotografiar. El resultado es bueno, sin campanillas, pero cumple con lo que promete.

Con respecto al vídeo, está más limitado y la calidad máxima de grabación es de 1080p a 30 frames por segundo, lo que para muchos usuarios se les quedará cortos, más aún cuando integra la funcionalidad de editor de vídeo.

¿Me lo compro?

El OnePlus Nord CE 3 Lite 5G es una apuesta interesante de la compañía por ofrecer lo que se necesita en un teléfono al menor precio posible, sin embargo, en su contra juega un factor clave: la inflación. La subida de precios generalizada en el sector supone un problema para la gama media general y para este OnePlus en particular.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G C.F.Q. Omicrono

Rondando los 330 euros hay smartphone Xiaomi o realme del año pasado con mejores especificaciones y rendimiento que el teléfono de OnePlus. Asímismo, teléfonos como el Pixel 6a se puede encontrar de vez en cuando a 360 euros, lo que rompe por completo el reclamo de precio de este móvil.

Es más, teléfonos como el OnePlus Nord CE 2 5G ya ofrecían una experiencia muy redonda y con unas características similares de las que el nuevo smartphone hace gala a un precio considerablemente menor, 279 euros en Amazon.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan