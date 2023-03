He probado el nuevo móvil Xiaomi que dinamita la diferencia entre gama media y alta

La continua avalancha de nuevos modelos, versiones y gamas de móviles nos tiene algo desbordados. Resulta casi imposible seguir el ritmo a los fabricantes, ahora volcados con los plegables, que cada vez dejan pasar menos tiempo entre sus lanzamientos, deseosos de llamar la atención del potencial cliente con novedades cada vez más indistinguibles. Por eso se agradecen propuestas tan claras y directas como la de los Redmi Note 12, que Xiaomi ha presentado hoy mismo y ya están disponibles en España.

Si alguien se había alarmado ante el aumento de precio de la gama alta de la marca china, los flamantes Xiaomi 13 presentados hace apenas un mes con terminales en torno a los 1.000 euros, la familia Redmi Note 12 pisa fuerte para reclamar ese lugar intermedio cada vez más codiciado, pero sin renunciar a algunas de las características de los dispositivos más premium.

En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos podido probar durante una semana el nuevo Redmi Note 12 Pro+, que Xiaomi ha lanzado hoy 23 de marzo por 499,99 euros. Llega junto a las demás versiones de la familia Redmi Note 12 y el Redmi Watch 3, que en la oferta de lanzamiento se incluye en las tiendas de Xiaomi y en mi.com/es en el precio del 12 Pro+ (y que por separado se vende por 119,99 euros).

Sencillez y elegancia

El Redmi Note 12 Pro +, el modelo más avanzado de todos los presentados hoy por Xiaomi, hace alarde de un diseño sencillo pero elegante. El teléfono mantiene las formas cuadradas, con unas dimensiones de 162,9 mm x 76 mm x 8,98 mm de grosor, y un peso que se hace notar desde el primer momento: 208 gramos, que para algunos pueden resultar excesivos. A mí, por contra, me dieron la sensación de un terminal muy sólido, que no renuncia a nada (batería, refrigeración, cámaras...) y por eso añade unos pocos gramos a las cifras habituales en modelos de este tamaño.

Una de las grandes bazas de este Redmi Note 12 Pro+ es su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución FHD+ Flow, compatible con Dolby Vision y HDR10+ y con una tasa de refresco de 120 Hz. Eso se traduce en una experiencia muy satisfactoria, tanto para desplazarse a través de la interfaz como en redes sociales y juegos. El resultado ofrece buenos niveles de contraste y un brillo adecuado (hasta 900 nits) incluso en condiciones de mucha luz. Como es habitual en Xiaomi, la paleta de colores viene configurada como "vívida" por defecto, algo que puedes ajustar según tus preferencias fácilmente.

La pantalla del Redmi Note 12 Pro+ I.M. Omicrono

El panel de vidrio trasero, en mi caso en su versión blanco polar (también hay en negro y azul), le da ese tacto superior a otros móviles de gama media con acabados en plástico. Esa misma trasera cuenta con un revestimiento que elimina casi por completo las huellas, dando un aspecto siempre limpio y brillante, asimilable al de los modelos de gama alta.

El módulo de cámaras en la esquina superior izquierda cuenta con dos sensores que sobresalen ligeramente, lo que hace que el teléfono se tambalee un poco cuando se apoya sobre una superficie plana. Un problema menor, sobre todo si se utiliza una funda, que en esta ocasión la marca no incluye en la caja.

El módulo de cámaras del Redmi Note 12 Pro+ I.M. Omicrono

En el lateral derecho del teléfono está el botón de encendido, que también funciona como sensor de huellas dactilares, junto a los controles de volumen. La parte superior la ocupan una siempre bienvenida toma de auriculares de 3,5 mm, un altavoz y un emisor de infrarrojos, junto con un segundo micrófono para la cancelación de ruido. La parte inferior la ocupan la ranura dual para la tarjeta SIM, el segundo altavoz para ofrecer sonido estéreo y la toma de carga USB-C.

Una cámara muy especial

La cámara trasera principal del Redmi Note 12 Pro+ es una de las principales diferencias frente a los demás modelos de la gama, incluido el Pro. Mientras este se 'conforma' con el sensor Sony IMX766, que ya hemos podido ver en acción en móviles como los Xiaomi 12 o el OPPO Find X5 Pro, el buque insignia de la nueva familia Redmi cuenta con un sensor Samsung de 200 megapíxeles.

La trasera del Redmi Note 12 Pro+ I.M. Omicrono

Más allá de una cierta tendencia a sobreexponer las imágenes, algo que tiene más que ver con el software que con el hardware, la cámara principal del móvil es una maravilla, con estabilizador óptico, detalles nítidos y un destacado rango dinámico, lo que permite manejar condiciones difíciles con soltura. Al tomar primeros planos, sin necesidad de activar el modo retrato, la cámara lo detecta automáticamente y ofrece un efecto de profundidad bastante acertado.

El modo retrato es interesante para gestionar con detalle ese desenfoque, ya que deja editar el efecto bokeh a posteriori para ajustarlo a tu gusto. Donde brilla especialmente la cámara, por paradójico que suene, es en condiciones de poca luz. Para ello, Xiaomi ha desarrollado un modo nocturno que utiliza una técnica de exposición prolongada, lo que permite que el sensor capte más luz pero no resulta en fotos borrosas o movidas.

Al cambiar a la cámara ultra gran angular de 8 MP se nota al instante el 'bajón' en la temperatura del color y en la nitidez. Este sensor está a una distancia considerable del principal, sobre todo cuando escasea la luz. El sensor macro de 2 MP vuelve a ser un sinsentido, algo que los fabricantes deberían ahorrarse dado su escaso uso y sus deslucidos resultados.

Por su parte, la cámara frontal de 16 MP cumple sin más. Con buena iluminación, captura imágenes bastante decentes, pero la calidad desciende en interiores y de noche, también en el modo nocturno. Aún así, (casi) todo queda compensado por esa cámara principal que hará las delicias de los aficionados a la fotografía.

Rendimiento y batería

El Redmi Note 12 Pro+ está impulsado por un chipset Dimensity 1080 de Mediatek de ocho núcleos. No es el más potente del mercado, pero corre sin problemas todo tipo de aplicaciones y juegos sin los problemas de sobrecalentamiento de 'rivales' como el Snapdragon 8 de Qualcomm. Además, le acompañan 8 GB de RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2 de 256 GB. El teléfono cuenta además con tecnología de expansión de RAM, que puede ampliarse con hasta 5 GB de memoria virtual. Un chute extra de rendimiento que en la mayoría de situaciones no será necesario.

Para ponerlo al límite he probado el terminal con juegos que exprimen al máximo las capacidades gráficas y de memoria de dispositivos móviles, como Asphalt 9, Apex Legends Mobile o Call of Duty: Mobile, y se han ejecutado sin mayores problemas que alguna caída ocasional de frames. Además, y en esto se diferencia de algunos modelos de la competencia, el hecho de utilizar este tipo de aplicaciones tan exigentes no ha derivado en un agotamiento más rápido de la batería.

El Redmi Note 12 Pro+ I.M. Omicrono

Esta, como en la mayoría de móviles recientes, alcanza los 5.000 mAh. Durante la semana que he podido utilizar el terminal, la batería ha funcionado como la seda, con varias horas al día con la pantalla encendida, la tasa ajustada a 120 Hz y conectado tanto por WiFi como a través de 5G. Si no haces un uso muy intensivo, puede durar sin problemas más de un día sin cargar. Y lo mejor llega aquí, con una hiper carga rápida de 120 W. Gracias al cargador GaN incluido en la caja, en menos de 15 minutos tienes el 100% de carga. Parece magia, pero es alta tecnología.

¿Me lo compro?

El Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ puede presumir de un hardware impresionante, incluyendo unos elegantes acabados, una pantalla AMOLED de alta calidad a 120 Hz, una carga ultrarrápida y otras especificaciones que no suelen encontrarse en este rango de precios, que recordemos está en 499 euros (e incluye el Redmi Watch 3 en su oferta de lanzamiento). Este tipo de terminales acortan las distancias entre la gama media y la alta, y te hacen replantearte la necesidad de gastar el doble por unas especificaciones muy similares.

El Redmi Note 12 Pro+ incluye un cargador de 120 W I.M. Omicrono

Mención aparte merece su cámara principal de 200 MP, que ofrece resultados incontestables, tanto de día como de noche. Ni los sensores complementarios ni la cámara frontal están a su altura, pero es lo que tiene apostar a lo grande. En cuanto a rendimiento, el Dimensity 1080 de Mediatek proporciona soltura y fluidez sin problemas de sobrecalentamiento.

Además, el teléfono ofrece una excelente duración de la batería y una vertiginosa velocidad de carga. Definitivamente, si lo que buscas es un móvil con hechuras de gama alta sin gastarte el dineral que cuestan sus 'hermanos mayores' de Xiaomi o los iPhone, el Redmi Note Pro+ ofrece unas especificaciones dignas de un escalafón superior, en una frontera cada vez más difusa.

