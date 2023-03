Xiaomi ha madurado en España y ya tiene próximo objetivo: "Crecer en valor sin descuidar el precio"

Es el año del cambio, aseveran desde Xiaomi. La marca que aterrizó en 2017 en España centrándose en ser la referencia como fabricante de móviles a precios muy competitivos, para terminar este mes de febrero presentando por todo lo alto una amplia gama de productos premium cuyos precios y características se alejan bastante de los inicios de la empresa, con los Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro como grandes estrellas.

La empresa está madurando y queremos ganar en valor, explican a EL ESPAÑOL-Omicrono Pedro Hunolt y Fabio Arena, vicepresidente de ventas y Fabio Arena y product marketing manager de Xiaomi España, respectivamente. de la empresa también a nivel nacional, durante una entrevista en pleno Mobile World Congress en Barcelona donde ha sido la gran presentación.

En su stand tiene una puesto principal los nuevos modelos Xiaomi 13 y 13 Pro creados en colaboración con Leica, sus dos nuevos buques insignia con los que competir con marcas como Samsung y Apple. Pero también se pueden ver nuevos relojes, auriculares y todo el ecosistema de productos para el hogar que cada año crece más en las tiendas nacionales.

Los nuevos Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro llegan al mercado por 999 y 1.399 euros, ¿a qué se debe esta apuesta?

Pedro Hunolt (P.H.): Sí, es cierto que durante muchos años hemos sido All is Pricing y no quiere decir que no sigamos siéndolo. La marca está evolucionando, está madurando y lo que estamos viendo es una trilogía [la familia Xiaomi 13] más cara de fabricar. Pero seguimos cubriendo todas las necesidades de los clientes desde 150 hasta 1.300 euros.

Dentro de la excelencia de producto, otra de las novedades que hemos podido ver es el MIX Fold 2, su teléfono plegable que aún no se puede comprar en España.

Fabio Arena (F.A.): Estamos empezando a trabajar para traer los plegables a final de año a España. Ya lanzamos en China en el dos y tuvo muchísima aceptación. Yo siempre digo lo mismo, ¿quién iba a pensar hace tres años que Xiaomi iba a ser esto? Número uno en ventas en España, la mayor comunidad de fans de Europa y conseguir alianzas es tan potente como la de Leica o el mejor plegable de la industria.

Entonces tenemos intención de traerlo y veremos a ver si conseguimos, porque demanda. Cuando la gente ha visto el Mix Fold 2 han alucinado también con la innovación, con el diseño. Y en cuanto a nivel fotográfico, que los plegables suelen ser la pata coja, vamos a intentar conseguir traer esta referencia con Leica a España.

Se han asociado con Leica, ¿es una marca que llega a los que no son fans de las cámaras de fotos?

P.H.: Es cierto que tú puedes lanzar con Leica que es muy conocido entre la gente que sabe de tecnología y que conoce de cámaras, pero no todo el mundo conoce Leica ni las posibilidades que ofrece. Nosotros no solo vendemos smartphones, sino que tenemos muchas otras categorías y queremos aproximarnos al público, a nuestros consumidores y fans, con toda la categoría de productos que tenemos. Es la manera que tenemos de generar más valor. Si tú le ofreces una tecnología muy correcta y que le cubra todo el espectro de necesidades que tenga, obviamente lo va a demandar más.

F.A.: Es un tema de construcción de marca. Estamos en ese momento de la alianza con Leica que nos va a ayudar mucho al posicionamiento, a ser una marca más aspiracional que también lo necesitamos y a demostrar que tenemos el producto para competir de tú a tú con los más grandes a nivel de fotografía y de innovación.

Los nuevos Xiaomi 13 Pro y 13 (izq. y dch.) Marta S.R.

Junto a estos móviles se han anunciado otros productos también aspirando a las características más premium, como el reloj Watch S1 Pro y los Buds 4 Pro.

P.H.: La categoría de wearables sabemos que va a crecer mucho así qué estamos apostando mucho por esta categoría este año. Tenemos unos auriculares que es True Wireless que es 249 euros que es un punto de precio más elevado en lo que estamos. Al final, vamos utilizar mucho todo el ecosistema que tenemos para ir comunicando al consumidor todo el valor.

También se ha anunciado el patinete Electric Scooter 4 Ultra, de 999 euros, ¿en qué punto se encuentra Xiaomi en el mercado de la movilidad?

P.H.: Tenemos una cuota de mercado más que un 60% más o menos, y el plan que tenemos es que va a ir a más con este Scooter 4 Ultra con un precio más potente, pero también el producto es totalmente diferente, viene con control de suspensión. Sabemos ahora que todos los antiguos patinetes se van a ir renovando y una buena manera de renovar es ir a comprarte un producto de movilidad pura.

Además del patinete, dentro del resto del enorme ecosistema que está creando Xiaomi, ¿qué productos están destacando en España?

P.H.: Los televisores. Es lo que toda la familia mira al llegar a casa y lo bueno de nuestros televisores es que son Android puro para controlar todo lo que tenemos dentro de la casa, tanto la freidora, con el robot aspirador y unas luces. El paquete completo para intentar cubrir las necesidades básicas.

Un producto que nos ha sorprendido ha sido la freidora de aire. Hemos vendido mucho, pero también porque el propio consumidor ha sido el que estaba demandando este producto.

televisor de Xiaomi expuesto en el MWC Marta S.R. Omicrono Barcelona

¿Qué expectativas tienen para este año en España? El año del cambio, como dicen.

P.H.: En Xiaomi vamos a crecer porque vamos a tener más productos y tenemos toda la configuración de Note en la que tenemos más o menos el 50% de nuestros consumidores, pero vamos a tener más referencias, más puntos de precio.

También sacamos los Xiaomi con Leica que realmente tenemos un acuerdo estratégico magnífico que nos va a dar mucho más crecimiento. Es verdad, que el mercado va a caer en unidades. Estimamos que van a caer los smartphones como mucho un 10% a nivel anual. Pero, nosotros sabemos que vamos a crecer, que nos vamos a mantener más o menos en las cuotas que tenemos, pero en valor vamos a apostar por ahí.

Por otro lado, los televisores durante los años pasados hemos tenido muchísimos modelos de 32 pulgadas, nos hemos convertido en el tercer fabricante de en España y queremos mantenernos ahí. Ya no sólo con 32 pulgadas sino que tenemos nueva gama, nueva categoría de 43,50, 55, 65 pulgadas, incluso, nuevas posibilidades que pueden ser de más alta gama. Es decir, lo que buscamos este año es un poco más de crecer en valor.

