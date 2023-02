Olvídate de los plegables: he probado las pantallas enrollables y son el futuro de móviles y portátiles

Las pantallas enrollables aspiran a desbancar a los paneles plegables en móviles, ordenadores, tablets, e incluso, televisores. Como muestra del futuro de esta tecnología, algunas pruebas de concepto han aterrizado en el MWC que se está celebrando esta semana en Barcelona. Varios de estos productos han acaparado todos los flashes en el primer día de feria.

En los últimos meses, los móviles plegables han dado mucho de qué hablar, con la presentación de modelos como el Oppo Find N2 Flip que compite con el Galaxy Z Flip 4 de Samsung o los Fold de Xiaomi y Oppo, que no aterrizan en España, a diferencia del Samsung que ya se vende en las tiendas europeas. Sin embargo, todo este despliegue, nunca mejor dicho, de dispositivos flexibles puede no ser la mejor opción para el futuro.

A finales de 2022, Lenovo presentó un portátil capaz de doblar su pantalla a través de un vídeo demostrativo, a su vez revelaba el Motorola enrollable (Lenovo compró Motorola en 2014). Hoy EL ESPAÑOL — Omicrono ha podido conocer ambos equipos en el MWC, donde también Samsung muestra una tablet con esta misma idea de pantalla pergamino. Ambas compañías no se ven preparadas para lanzar sus apuestas al mercado, pero afirman que será una forma de ampliar las capacidades de los equipos, sin perder portabilidad.

Un despliegue técnico

Al igual que el televisor enrollable de LG que ya está en España, estos tres dispositivos esconden o repliegan sus paneles dentro de su cuerpo, algunos con más soltura que otros. El ordenador parece el concepto más potente, un mecanismo motorizado en el interior mueve la pantalla hacia arriba pasando de 12,7 pulgadas con una relación de aspecto de 4:3 hasta 15,3 pulgadas en un formato de 8:9. En cuanto a la resolución, la pantalla pasa de 2024 x 1604 en modo pequeño a 2024 x 2368 extendida.

Llegan las pantallas enrollables al MWC de Barcelona Sara Fernández

Explican los responsables que es la misma tecnología que sus pantallas para ordenadores plegables, pero que el sistema de doblado es diferente. El panel se esconde bajo el teclado en vez de quedar enrollado, igualmente se necesita un material flexible.

Un interruptor activa esta acción motorizada que tarda unos 10 segundos en completarse a un ritmo suave y fluido. El resultado es una pantalla vertical e inusual en un portátil ultrafino como este, en la que se pueden colocar diferentes programas para tener una vista completa del trabajo y los mensajes, por ejemplo.

Concepto de tablet enrollable de Samsung Marta S.R. Omicrono Barcelona

De forma similar, la tablet que expone Samsung Display con el resto de innovaciones guarda el resto de pantalla doblado hacia atrás. El sistema podría ser en este caso manual, cuando se necesite más espacio, el usuario tiraría del lateral para extender la pantalla de las 13 pulgadas (3:2) a las 17,3 pulgadas (4:3). Aunque para la exposición han instalado un mecanismo automático, para evitar que los visitantes deban tocarla si quieren ver el efecto.

Sin haberlo podido tocar, la pantalla de la tablet se aprecia a simple vista que no es del todo plana una vez extendida, con ciertos volúmenes por su condición flexible. También la pantalla extendida del Lenovo es delgada y sensible a cualquier movimiento brusco. Al ser simples conceptos de productos que podrían llegar más adelante, no es posible conocer todas sus cualidades, como el efecto que este mecanismo tendría en la batería o cuántas veces podrá desplegarse y guardarse hasta perder calidad. El objetivo de Lenovo, en este aspecto es llegar los 30.000 movimientos.

Dos pantallas en una

En lo que al teléfono se refiere, la idea está algo más desarrollada e integrada con el resto del terminal. El teléfono se despliega apretando dos veces el botón lateral y viceversa. No obstante, el uso que se le dé al sistema operativo y las aplicaciones también influyen en la longitud de la pantalla que se extiende hasta las 6,5 pulgadas.

Ordenador y móvil con pantalla enrollable de Lenovo y Motorola Marta S.R. Omi Barcelona

Dependiendo de la aplicación que se esté usando, la pantalla se alarga para dar más espacio. Por ejemplo, un gesto curioso implica girar el teléfono en posición horizontal cuando se está viendo un vídeo en YouTube. Si en los móviles actuales esto implica que la imagen se agranda a pantalla completa, en el teléfono con panel enrollable, la pantalla se alarga para dejar ver el vídeo con mayor amplitud.

Lo mismo ocurre a la hora de escribir un correo, el teléfono se desenrolla para poder ver lo que se está tecleando con comodidad. Las posibilidades de estas funciones adaptativas son múltiples con aplicaciones de videojuegos, redes sociales y, por supuesto, la cámara.

Motorola enrollable Marta S.R. Omicrono Barcelona

A diferencia del ordenador, en el que la pantalla se esconde dentro del dispositivo, en el teléfono de Motorola el panel tiene doble función. Puede servir para ampliar el espacio disponible en la parte frontal o para crear una segunda pantalla trasera con la que realizar diferentes funciones. TCL y otras marcas también han propuesto usos similares con pantallas que rodean todo el teléfono y se extienden.

La más obvia es el uso de ese pequeño panel para hacer selfies con mayor calidad al usar las cámaras traseras. No obstante, Motorola quiere demostrar que su uso va más allá y aplica juegos para distraer a los niños. Esta aplicación recuerda a las pantallas secundarias que integran los móviles plegables como los de Samsung y que permiten ver las notificaciones, hacerse fotos o jugar.

Parte trasera del Motorola enrollable Marta S.R. Omicrono Barcelona

Aún así, el smartphone no renuncia a tener una cámara frontal, la cual quedaría escondida tras el panel desplegable. Cuando se activa la cámara selfie, la pantalla se enrolla unos centímetros más para destapar la lente, aunque el espacio que queda es reducido para ver con más claridad la toma, similar a lo que se vería si usáramos la opción trasera.

Diferentes propuestas para distintos productos y usos. Está claro que aún queda trabajo para ver en las tiendas un producto plegable como estos. No obstante, la disputa entre plegables y enrollables se empieza a animar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan