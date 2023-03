Probamos el Nokia X30 5G: un móvil que aspira a un hueco en la gama media y se queda en tierra de nadie

Hay marcas como Nokia que seguramente trasladen a algunas personas en España a una época en la que los móviles se cerraban con tapa o servían —por raro que parezca ya— única y exclusivamente para llamar y enviar un SMS. Sin embargo, esta compañía, al igual que lo han hecho los diseños de móviles, ha avanzado con el paso del tiempo. De hecho, de aquella marca de móviles de concha poco queda, pues la adquirió HMD Global en el año 2016.

La nueva propiedad no ha impedido que se puedan seguir viendo en el mercado móviles bajo la marca de Nokia. El Nokia C31 o el Nokia 2660 Flip son sólo algunos de sus últimos lanzamientos. Aunque el más reciente de todos es el Nokia X30 5G, un móvil con un diseño bastante elegante, pero con unas prestaciones mejorables.

Ahora bien, a la hora de darle uso, como ha sido mi caso, hay que tener clara una cosa desde el primer momento: este Nokia X30 5G no entrará a competir —ni se espera que lo haga— contra el iPhone en el que tal vez esté leyendo este análisis. Aun así, las características de esta modelo dejan un poco que desear si se tiene en cuenta el precio por el que se encuentra actualmente en el mercado, superior a los 500 euros, y se realiza una comparativa rápida con otros modelos que se pueden comprar en su rango de precio.

El diseño, lo mejor

Basta con echar un vistazo a los más vendidos el pasado año para comprobar que una de las características, por no decir la primera, en la que se fija la mayoría de usuarios es en el diseño del móvil. En esta ocasión, no parece que vaya a dejar insatisfecho a nadie.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

Lo primero que llama la atención es el tono blanco de la carcasa. Tal vez piense que es una elección atrevida teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo donde se depositan las huellas prácticamente cada segundo. Sin embargo, no deja —o al menos, en el tiempo durante el que le he dado uso— huellas, pese a su color blanco.

[Nokia presenta sus nuevos móviles de la serie C junto con dos auriculares inalámbricos]

También está la posibilidad de optar por una funda, como ha sido en mi caso. Es de agradecer que sea transparente, para no hacer desaparecer así una de los rasgos más destacados que tiene este modelo.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

Otro de los puntos a favor, en este sentido, es que la cámara aparece de manera discreta en la parte trasera. Ya se sabe que cada vez son más las lentes que traen los móviles. En el caso del Nokia X30 5G, son dos lentes que no sobresalen de la propia carcasa, la cámara principal de 50 megapíxeles y un sensor con objetivo gran angular de 13 megapíxeles.

Lo más destacado del diseño se encuentra en su fabricación, pues en su mayoría se trata de aluminio reciclado. La concienciación medioambiental del móvil —o mejor dicho, del usuario— no se limita a sus materiales. Y es que con la compra del Nokia X30 5G, la compañía se compromete a plantar 20 árboles por cada adquisición.

¿Y el cargador?

La sensación de que estamos ante un móvil ecológico la comprobamos nada más echarle a un vistazo a la caja, hecha de cartón. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que más termina preocupando al usuario es lo que se halla en el interior, el móvil y el... No, si esperaba leer la palabra "cargador", deberá seguir esperando, pues no dará con él por más que busque.

La parte más negativa no es la ausencia en sí, sino el tipo de cargador que falta, un cable USB C. Esto hace que no sea de extrañar que varias personas se vean obligadas a tener que hacerse con uno, pues no es del todo común tener este tipo de cable. Y la verdad es que para un móvil que tiene un coste superior a los 500 euros sería de agradecer que tuviera un cargador no tan frecuente en muchos hogares.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

Continuando con este apartado, es cierto que dependerá del uso que cada cual le termine dando. Sin embargo, si es de los que utilizan el móvil para conversar por WhatsApp o consultar las redes sociales en los tiempos muertos, sin duda este es un móvil que podrá usar durante mucho tiempo sin tener que volver a cargarlo.

El tiempo de batería cambia, eso sí, si el uso que se le va a dar es distinto. Por ejemplo, para jugar o ver películas o series. En el primero de los casos, la rapidez con la que responderá el móvil dependerá del tipo de juego, ya que si quiere demasiados gráficos, la respuesta dejará un poco que desear. Ahora bien, si opta por ver Netflix en las 6,43 pulgadas de pantalla que tiene el Nokia X30 5G, el resultado sí que termina siendo agradable.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

Netflix, Prime Video, HBO, Disney +… Así se podría seguir hasta enumerar todas las aplicaciones de vídeo bajo demanda y que seguramente tengan cabida en este móvil con opciones de 128 y 256 GB. Aunque espere no llegar a los 255 GB, pues no podrá aumentar el almacenamiento del dispositivo con una tarjeta microSD.

En el caso de que sienta por momentos que el móvil no responde tan rápido como le gustaría, no trate de borrar aplicaciones. No es culpa del almacenamiento, sino del procesador, el Snapdragon 695 5G. Este dificulta en cierta medida una rápida navegación. También tendrá que ser paciente a la hora de desbloquear el móvil, ya que a veces el lector de huellas óptico no termina de funcionar como debería.

Una cámara óptima

Esta falta de agilidad también se percibe incluso cuando abrimos la aplicación de la cámara. Una funcionalidad clave si se tiene en cuenta que el móvil se convirtió —hace ya tiempo— en el sustitutivo de la cámara fotográfica.

En este aspecto, hay que prestar atención a lo que se nos ofrece, pues no se podrá esperar un resultado excelente de una cámara principal de 50 megapíxeles y un sensor con objetivo gran angular de 13 megapíxeles.

Aun así, la calidad de las imágenes será correcta, siempre y cuando se evite tanto hacer zoom como darle uso al gran angular. Y es que esta última opción termina por deformar no sólo la imagen en sí, sino que también modifica el resultado final de los colores, haciendo que la fotografía no termina de ser realista del todo.

Esta sobreexposición también se produce con algunas imágenes tomadas con la lente principal. De hecho, las tomas nocturnas dejan también un poco que desear.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

Sin salirnos de la aplicación de la cámara, probamos a grabar vídeo con el Nokia X30 5G. Las sensaciones no son malas. Dependerá, al igual que con la fotografía, de la iluminación con la que se cuente. Llama la atención, eso sí, que la resolución de los vídeos no pueda ser 4K, pues sólo se puede grabar a 1.080p como máximo.

¿Me lo compro?

Antes de entrar a valorar una posible adquisición, hay que tener en cuenta que no competirá —pues no es esta su intención— con los móviles de gama alta que se pueden encontrar en el mercado. Por tanto, la comparación deberá realizarse con aquellos que tienen un coste similar al Nokia X30 5G. Por poner un ejemplo, el Redmi Note 12 Pro + de Xiaomi, se establece en los mismos 500 euros y es mucho más avanzado.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

Teniendo en cuenta su mercado, lo cierto es que tal vez se puedan encontrar opciones que, por ese mismo precio, ofrezcan un mejor resultado. Ahora bien, no por ello se debe descartar una alternativa que, en cuanto a diseño, resulta elegante, a la par que ecológica.

De hecho, como se ha mencionado antes, si el uso que se le da se limita a redes sociales y alguna que otra navegación en Internet, será un móvil que cumpla las prestaciones con creces.

Nokia X30 5G P.G.S. Omicrono

En cambio, si es de los que tiende a utilizar un gran número de aplicaciones en período de tiempo muy reducido, mejor será que opte por otro móvil si no quiere que la lentitud que ofrece el Nokia X30 5G en algunas ocasiones le saque de quicio.

